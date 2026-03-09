Kolhapur Crime : कळंबा तलावात तरुण बुडाला; रंगपंचमीनंतर अंघोळीवेळी घटना; शोध सुरू

कळंबा : कळंबा तलावामध्ये परप्रांतीय तरुण बुडाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. राजदीप नारायण साहा (वय ३०, सध्या रा. निकम गल्ली, कळंबा; मूळ गाव पटना, बिहार) असे त्यांचे नाव आहे..रंगपंचमी खेळून झाल्यानंतर राजदीप तलावामध्ये अंघोळीसाठी सायंकाळी चारच्या सुमारास गेले होते. सांडव्याजवळील काठावरून त्यांनी तलावामध्ये सूर मारला. मात्र, पोहोताना दम लागल्यामुळे तो बुडाला असल्याची माहिती त्यांच्या नातेवाइकांनी यावेळी दिली..Wardha News: महाशिवरात्रीला आजंती धरणात तरुणाचा बुडून मृत्यू, मित्रांच्या डोळ्यादेखत घडली दुर्दैवी घटना.दरम्यान, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या जवानांनी तलावामध्ये हुक टाकून राजदीप याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. सायंकाळी पाच ते साडेसात वाजेपर्यंत ही शोध मोहीम सुरू होती. याबाबत घटनास्थळ व पोलिसांमधून मिळालेली माहिती अशी, राजदीप सहा हे गेली अनेक वर्षे कळंबा येथे कुटुंबासमवेत राहत आहेत. .ते सेंट्रिंगचे काम करीत असून, रविवारी (ता. ८) दिवसभर रंगपंचमी खेळून झाल्यानंतर भाऊ उदय कुमार व मित्रांसमवेत आंघोळीसाठी सायंकाळी चारच्या सुमारास कळंबा तलाव येथे गेले होते. तलावाच्या मोठ्या सांडव्यानजीक असणाऱ्या काठावरून सर्व जण पाण्यात उतरले. .Nagpur Youth Case : 'बाबा, मी पुलावरून उडी घेतोय...'; वडिलांना फोन केला अन्..., आत्महत्येपूर्वीचा थरार CCTV मध्ये कैद, 25 वर्षीय प्रज्वलनं का उचललं टोकाचं पाऊल?.यावेळी राजदीप यांनी पश्चिम बाजूच्या पात्रामध्ये सूर मारला. मात्र, पाण्याचा अंदाज न आल्यामुळे व दम लागल्याने ते बुडाले. तलावामध्ये पोहणारे त्याचे मित्र व भाऊ उदयकुमार यांना हा प्रकार लक्षात आल्यानंतर त्यांनी आरडाओरडा करत राजदीप यांचा शोध घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तलावाची खोली व पाण्याचा प्रवाह जास्त असल्यामुळे राजदीप त्यांना सापडला नाही..ही घटना समजल्यानंतर ग्रामस्थांनी तलावावरती मोठी गर्दी केली होती. करवीर पोलिसांनीही घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली व राजदीप यांच्या कुटुंबाकडून माहिती घेतली. यावेळी त्याच्या पत्नीने व मुलांनी केलेला आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता..दरम्यान, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन समितीने नदी, तलाव, विहीर या ठिकाणी आंघोळीसाठी जाणाऱ्या तरुणांनी पाण्यात उतरताना योग्य खबरदारी घ्यावी, असे सोशल मीडियावरून आवाहन केले होते. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.