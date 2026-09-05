Kanchan Patil Spiritual Journey : थरथरत्या हातांनी लिहिली अध्यात्माची गाथा तारळेतील वायरमन मामींची साधना; ७३ व्या वर्षी ज्ञानेश्वरी, शिवलीलामृत स्वहस्ताक्षरात पूर्ण

कसबा तारळे : घरी कसलाही आध्यात्मिक वारसा नाही...संसारासाठी तीन गावांची भ्रमंती...जीवनाचा अर्धाअधिक काळ गरिबी, शिक्षण फक्त चौथीपर्यंत! ही गोष्ट आहे ७३ वर्षीय आजींची. सारा गाव त्यांना ‘वायरमन मामी’ म्हणून ओळखतो. या आजीबाईंनी उतारवयात आध्यात्मिक व आत्मिक समाधान म्हणून तीन ग्रंथांचे स्वहस्ताक्षरात लेखन पूर्ण केले आहे. .ग्रंथराज श्री ज्ञानेश्वरी व शिवलीलामृत यांचे लेखन पूर्ण झाले असून तुकोबारायांची गाथा अंतिम टप्प्यात आहे. उतारवयात थरथरत्या हातांनी कांचन जयवंत पाटील यांनी ही किमया केली आहे. चंद्रे (ता. राधानगरी) माहेर असलेल्या कांचन यांचा विवाह वर्ष १९७३ मध्ये आकनूर (ता. राधानगरी) येथील जयवंत बळवंत पाटील यांच्याशी झाला..IND vs PAK: पाकिस्तानविरुद्ध स्मृती मानधनाची नजर 'या' रेकॉर्डवर; आशिया कपमध्ये पुन्हा इतिहास रचणार?.इलेक्ट्रिक वायरिंग व मोटर रिवायडिंगची खासगी कामे करणाऱ्या पती जयवंत यांचे इलेक्ट्रिकचे दुकान कसबा तारळे येथे असल्याने त्यांच्यासोबत त्या दोन मुलांना घेऊन तेथे भाड्याच्या खोलीत राहू लागल्या. पतीच्या मोटर रिवायडिंगच्या कामात त्या मदत करू लागल्याने परिसरात त्यांची ओळख ‘वायरमन मामी’, अशी झाली..यादरम्यान इलेक्ट्रिकची कामे मंदावल्याने गरिबी म्हणजे काय असते हे रोज अनुभवू लागलेल्या वायरमन मामींनी मुलांसाठी ही परिस्थिती बदलायचीच अशी जिद्द बाळगून शिवणकाम शिकल्या व कमावू लागल्या. यावेळी शिकलगार यांच्याकडून मंगळसूत्र व इतर दागिने ओवायचे काम त्या शिकल्या. या कामी कै. बेबी प्रभू-कामत यांचे त्यांना मार्गदर्शन मिळाले..यात मंदी आल्याने त्यांनी छोटीशी बेकरी व फळांचे दुकान सुरू केले. चार पैसे मिळू लागल्याने कसबा तारळे येथे घर खरेदी केले. येथे ज्ञानेश्वर मंदिरात त्या भजन-कीर्तन ऐकण्यासाठी जाऊ लागल्या. त्यात त्या इतक्या रमल्या की त्यांनी पंढरीची तुळशीमाळ गळ्यात घातली. आध्यात्मिक गुरू भोजने महाराज यांच्या मार्गदर्शन व सल्ल्यास अनुसरून लहान मुलगा सूर्याजी याने वडिलांप्रमाणे बिद्री साखर कारखाना येथे मोटर रिवायडिंग व इलेक्ट्रिकचे दुकान सुरू केले..बनावट ST प्रमाणपत्रावर ३० वर्षे नोकरी, तरीही मिळणार पेन्शन; सुप्रीम कोर्टाचा मुंबईतील इंजिनिअरला दिलासा.ते दुकान वायरमन मामी सांभाळू लागल्या. सूर्याजी यांनी आईच्या मदतीने इलेक्ट्रिक व मोटार रिवायडिंग व्यवसायात जम बसविला. आकनूर, बिद्री व कोल्हापूर येथेही त्यांनी घरे बांधली. आता वायरमन मामी कोल्हापुरातील घरी मुक्कामास असतात. कोरोना काळात त्यांनी ज्ञानेश्वरी ग्रंथ लिहिण्याचा मनाशी संकल्प केला व तो मुलगा आणि सुनेकडे बोलून दाखविला..त्यांनी या ग्रंथाचे स्वहस्ताक्षरात लेखन सुरू केले. रोज लेखन सुरू केले. वृद्धत्वामुळे प्रकृतीच्या तक्रारी वाढल्या असतानाही त्यांनी ज्ञानेश्वरी ग्रंथाचे स्वहस्ताक्षरात लेखन पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी शिवलीलामृत हा ग्रंथ लिहून पूर्ण केला. तुकोबारायांच्या गाथेतील ४०९२ अभंगांपैकी आतापर्यंत ३८०० अभंग लिहून झाले आहेत. या अध्यात्मिक हस्तलेखनामुळे आंतरिक समाधान लाभले. परिणामी आजारपण आणि वृद्धापकाळात कठीण वाटणारे जगणे अधिक सुसह्य झाले. - कांचन पाटील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.