Kolhapur Accident : गडहिंग्लज-चंदगड मार्गावर भीषण अपघात; दोन मोटारींचा चक्काचूर, नवजात बाळासह पाच जण जखमी

Newborn Injured : गडहिंग्लज-चंदगड राज्यमार्गावर झालेल्या भीषण धडकेत नवजात बाळासह कुटुंब जखमी झाले,अपघातानंतर नेसरी पोलिसांकडून तपास सुरू; रस्ता सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
Rescue teams and locals assist injured passengers after a severe car crash near Kandevadi village.

नेसरी : गडहिंग्लज- चंदगड राज्यमार्गावर कानडेवाडी (ता. गडहिंग्लज) जवळ दोन मोटारींची समोरासमोर जोराची धडक झाली. या भीषण अपघातात एका सात दिवसांच्या नवजात बाळासह पाच जण जखमी झाले. आज दुपारी ही घटना घडली.

