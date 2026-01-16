Kolhapur Accident : गडहिंग्लज-चंदगड मार्गावर भीषण अपघात; दोन मोटारींचा चक्काचूर, नवजात बाळासह पाच जण जखमी

नेसरी : गडहिंग्लज- चंदगड राज्यमार्गावर कानडेवाडी (ता. गडहिंग्लज) जवळ दोन मोटारींची समोरासमोर जोराची धडक झाली. या भीषण अपघातात एका सात दिवसांच्या नवजात बाळासह पाच जण जखमी झाले. आज दुपारी ही घटना घडली..राहुल विजय कुंदेकर (वय २५, रा. अडकूर, ता चंदगड), त्यांची पत्नी सुवर्णा (२३), त्यांचा दोन वर्षाचा मुलगा रुद्र, आरती संजय भाबर ( वय ४५, रा. हलकर्णी. ता. चंदगड) अशी जखमींची नावे आहेत. कुंदेकर दांपत्याचा सात दिवसाचा नवजात बालकही मोटारीत होता..Alandi Accident : विजय स्तंभ मानवंदनेसाठी निघाले; अन् आळंदी-मरकळ रस्त्यावर जीप झाली पलटी; 28 जण जखमी!.त्याच्यावर गडहिंग्लज उपजिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. सुवर्णा हिच्यावर कोल्हापुरात, तर आरती व राहुल यांच्यावर गडहिंग्लजला खासगी दवाखान्यात उपचार सुरू आहेत. याबाबतची अधिक माहिती अशी, नेसरीहून अडकूरकडे जाणारी मोटार (एमएच ०४ डीएम ३७४९) व चंदगडहून नेसरीकडे येणाऱ्या मोटारीची (एमएच ०९ जीए ७५१५) समोरासमोर धडक झाली..ही धडक इतकी भीषण होती की, त्यात दोन्ही वाहनांचा समोरचा भाग चक्काचूर झाला आहे. तसेच एकाच मोटारीतील एका सात दिवसांच्या बाळासह त्याचे आई-वडील व इतर दोघे असे चौघे जण जखमी झाले आहेत..Nashik Accident : चाचडगाव टोलनाक्याजवळ भीषण दुर्घटना; ईर्टिगा-स्कॉर्पिओच्या धडकेत गुजरातच्या कुटुंबावर काळाचा घाला.हे सर्व जण मोटारीत अडकले होते. दरम्यान, त्याचवेळी चंदगडहून येणारे गडहिंग्लजचे माजी उपनगराध्यक्ष महेश कोरी यांच्यासह त्यांची मित्रमंडळी व संग्राम कुपेकर मदतीला धावून गेले. सर्वांना वाहनातून बाहेर काढले. .तातडीने कोरी व कुपेकर यांनी १०८ रुग्णवाहिकेशी संपर्क केला. त्यानंतर सर्व जखमींना उपचारासाठी पाठविले. रात्री उशिरापर्यंत नेसरी पोलिसांत अपघाताची नोंद करण्याचे काम सुरू होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.