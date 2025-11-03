Farmers Agitation: कर्नाटकात उसदरासाठी शेतकऱ्यांचा ज्वालामुखी! रस्त्यावर उसळलेले आंदोलन महाराष्ट्रासाठी ठरलं दिलासादायक

जयसिंगपूर: यावर्षी कर्नाटकात ऊसदराचे आंदोलन चांगलेच भडकले आहे. हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले असताना महाराष्ट्राच्या सीमाभागातील कारखान्यांना मात्र हे आंदोलन दिलासा देणारे ठरले आहे. .दरवर्षी कर्नाटकातील कारखाने आधी सुरू होत असल्याने व महाराष्ट्रात आंदोलनाचा भडका उडत असल्याने कर्नाटकातील कारखाने महाराष्ट्रातून मोठ्या प्रमाणात उसाची पळवापळवी करत होते. याला यंदा चाप बसला असून दोन्ही राज्यात ऊसदरासाठी समांतर पातळीवर आंदोलन सुरू असल्याने दोन्ही राज्यांच्या हक्काचा ऊस सुरक्षित राहिला आहे..Sugarcane protest: आंदोलनाचा भडका कर्नाटकात; दिलासा महाराष्ट्राला, दोन्ही राज्यांच्या हक्काचा ऊस सुरक्षित...महाराष्ट्रात शेतकरी संघटनांनी उसाच्या पहिल्या हप्त्यासाठी आंदोलन सुरू केले असतानाच उत्तर कर्नाटकातही शेतकरी संघटनांनी जोरदार आंदोलन सुरू केले आहे. तेथे यंदा उसाला प्रतिटन ३५०० रुपये दर जाहीर करून ऊस तोडणी सुरू करावी, या मागणीसाठी विविध शेतकरी संघटना एकवटल्या आहेत..निपाणी- मुधोळ महामार्गावर गुर्लापूरजवळ शेतकरी ठाण मांडून बसले आहेत. शेतकरी संघटनेचे राज्याध्यक्ष चुनाप्पा पुजारी, शशिकांत पडसलगी यांच्या नेतृत्वाखाली विविध जिल्हा, तालुका पातळीवर शेतकरी संघटना यामध्ये सहभागी झाल्या आहेत..Sugarcane Protest : कोल्हापुरात ऊसदर आंदोलनाची धग वाढली, विनय कोरेंच्या कारखान्याची ऊस वाहतूक अडवली.याशिवाय विविध मठांचे स्वामी, आजी-माजी सैनिक संघटना, वकील संघटना, शाळा-महाविद्यालयांचे विद्यार्थीही आंदोलनस्थळी भेट देऊन पाठिंबा देत आहेत. राज्यसभा सदस्य इराण्णा कडाडी यांनीही या आंदोलनाला पाठिंबा दिला आहे. .कर्नाटक शासनाने अद्याप कोणतीही भूमिका न घेतल्याने आंदोलनाची व्याप्ती वाढली आहे. बेळगाव, बागलकोट, विजापूर जिल्ह्यातील शेतकरीही या आंदोलनात सहभागी झाले आहेत. महामार्गावर पाच किलोमीटरपर्यंत रांगा लागत असल्याने वाहतूक नियंत्रण करण्यासाठी पोलिसांना मोठी कसरत करावी लागत आहे..बेळगाव जिल्ह्यातील अनेक गावांमध्ये बंद पाळण्यात येत आहे. यंदा पहिल्यांदाच बेळगाव जिल्ह्यातील साखर कारखाने बंद असल्याची वेळ आली आहे. कर्नाटकातील कारखान्यांनी दर जाहीर न करता हंगाम सुरू करण्याचा प्रयत्न केल्याने काही कारखान्यांवर जाऊन शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले आहे. .त्यामुळे जिल्ह्यातील गळीत हंगाम रखडला असून अद्याप कुठलाही तोडगा निघाला नसल्याचे चित्र आहे. इतक्या मोठ्या संख्येने शेतकरी रस्त्यावर उतरूनही लोकप्रतिनिधी फिरकत नसल्याने शेतकरी संतप्त झाले आहेत..कोल्हापूर जिल्ह्यातही खास करून शिरोळ, हातकणंगले, करवीर तालुक्यात आंदोलनाचा अधिक प्रभाव आहे. आंदोलनाच्या काळात कर्नाटकात उसाची मोठी पळवापळवीची चिंता काहीशी मिटली असल्याने दिलासा मिळाला आहे..महाराष्ट्राचा दाखलाकर्नाटकातील ऊस आंदोलनात महाराष्ट्रातील साखर कारखाने ३४०० रुपयांपर्यंत दर देऊ शकतात. मग कर्नाटकातील कारखान्यांना का परवडत नाही, असा जाब शेतकरी कारखान्यांना विचारत आहेत..नेत्यांची दमछाककोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यात ऊसदरप्रश्नी आंदोलन तीव्र करणाऱ्या नेत्यांकडून कर्नाटकातील आंदोलनात काही प्रमाणात नेतृत्व केले जात आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यांतील आंदोलने हाताळताना नेत्यांची चांगलीच दमछाक होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.