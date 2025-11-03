कोल्हापूर

Farmers Agitation: कर्नाटकात उसदरासाठी शेतकऱ्यांचा ज्वालामुखी! रस्त्यावर उसळलेले आंदोलन महाराष्ट्रासाठी ठरलं दिलासादायक

karanatak farmers: कर्नाटकात उसदरासाठी पेटलेलं शेतकरी आंदोलन दिवसेंदिवस तीव्र होतंय. हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत, महामार्ग ठप्प झालेत, आणि शासन गप्प आहे. या गोंधळात महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना दिलासा मिळाल्याचं चित्र आहे; सीमाभागातील ऊस यंदा सुरक्षित राहिला आहे.
Farmers Agitation

Farmers Agitation

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जयसिंगपूर: यावर्षी कर्नाटकात ऊसदराचे आंदोलन चांगलेच भडकले आहे. हजारो शेतकरी रस्त्यावर उतरले असताना महाराष्ट्राच्या सीमाभागातील कारखान्यांना मात्र हे आंदोलन दिलासा देणारे ठरले आहे.

Loading content, please wait...
Strike
Farmer Agitation
policy rates
Protest
Maharashtra Karnataka border
Farmer Rights and Issues
farmers' demands

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com