Karul Ghat Road Close : करूळ घाट प्रवासासाठी अतिशय धोकादायक, तज्ज्ञांकडून सर्वेक्षण; दरड हटविण्याचे काम थांबविले

Karul Ghat Landslide : दरडींमुळे धोकादायक ठरलेल्या करूळ घाटरस्त्याची पाहणी शुक्रवारी (ता. ५) तज्ज्ञांच्या पथकाकडून करण्यात आली.
Landslide Survey Karun Ghat : दरडींमुळे धोकादायक ठरलेल्या करूळ घाटरस्त्याची पाहणी शुक्रवारी (ता. ५) तज्ज्ञांच्या पथकाकडून करण्यात आली. सर्वेक्षणानंतर या पथकाने पाच ठिकाणे अतिशय धोकादायक असल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, घाटात कोसळलेली दरड हटविण्याचे काम थांबविण्यात आले आहे.

