Kolhapur Karveer Assembly : करवीर विधानसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे स्वतंत्र उमेदवार; आमदार नरके यांचे आवाहन

कुडित्रे : करवीर विधानसभा मतदारसंघात जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी शिंदे शिवसेनेचे स्वतंत्र उमेदवार असून, पन्हाळा आणि गगनबावडा तालुक्यांमध्ये शिवसेना आणि भाजपची युती आहे. विधानसभेल जशी साथ दिली, तशीच या निवडणुकीतही द्यावी, असे आवाहन आमदार चंद्रदीप नरके यांनी पत्रकार बैठकीत केले..करवीर तालुक्यातील उमेदवारजिल्हा परिषद - विश्वनाथ पोवार (शिये), इंद्रजित पाटील(वडणगे), प्रियांका दिवसे (शिंगणापूर), राजश्री खाडे (सांगरूळ), सचिन पाटील (पाडळी खुर्द), स्वरूपसिंह पाटील (सडोली खालसा), अजित पाटील (निगवे- खालसा)..पंचायत समिती - शीतल कदम (शिये), रूपाली कुरले (निगवे दु), बळीराम कळके (वडणगे), शैलेजा कुडाळकर (खुपिरे), अभिजित पाटील (शिंगणापूर), शारदा पाटील (वाकरे), अनिता पाटील (सांगरूळ), संगीता दिंडे (बहिरेश्वर), अमित हजारे (पाडळी खुर्द) नामदेव खांडेकर (शिरोली दु।), उदय चव्हाण (सडोली खालसा), अक्षय वर्पे(हसुर दु।), नामदेव ढवण (निगवे खा।), संभाजी पाटील (परिते)..पन्हाळा तालुक्यातील उमेदवारजिल्हा परिषद - सरिता पाटील (कळे), कल्पना चौगुले (यवलूज), वर्षाराणी पाटील (कोतोली). पंचायत समिती - रवींद्र पाटील (कळे), अलका काळे (वेतवडे), सुप्रिया पाटील (यवलूज), सुशीला पाटील (वाघवे), अण्णासाहेब गायकवाड (कोतोली), दत्तात्रय खोत (भोगाव)..गगनबावडा तालुक्यातील उमेदवार जिल्हा परिषद - कल्पना शिंदे (तिसंगी), आनंदा पाटील (आसळज). पंचायत समिती- संजय कांबळे (तिसंगी), दीपाली जाधव (असंडोली), संदीप पाटील (असळस), महानंदा म्हस्कर (धुंदवडे).