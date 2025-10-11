कोल्हापूर

Love Affair Dispute : करवीर तालुक्यात प्रेमसंबंधाच्या रागातून युवकानं विष पिऊन संपवलं जीवन; मुलीच्या नातेवाइकांवर गुन्हा दाखल

Kolhapur Crime News : प्रेमसंबंधातील वादातून प्रीतम कांबळे या तरुणाने विष प्राशन करून आत्महत्या केली. नातेवाइकांनी मुलीच्या कुटुंबावर मानसिक छळाचा आरोप करत तणाव निर्माण केला.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

सोनाळी : करवीर तालुक्यातील एका गावात प्रीतम प्रकाश कांबळे (वय २५) याने विष पिऊन आत्महत्या केली. आज पहाटे हा प्रकार समोर येताच मुलाच्या नातेवाइकांनी रुग्णालयाबाहेर गोंधळ घातला. प्रेमसंबंधाच्या रागातून (Love Affair Dispute) मानसिक त्रास दिल्यामुळे मुलाने आत्महत्या केल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला.

