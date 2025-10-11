Love Affair Dispute : करवीर तालुक्यात प्रेमसंबंधाच्या रागातून युवकानं विष पिऊन संपवलं जीवन; मुलीच्या नातेवाइकांवर गुन्हा दाखल

सोनाळी : करवीर तालुक्यातील एका गावात प्रीतम प्रकाश कांबळे (वय २५) याने विष पिऊन आत्महत्या केली. आज पहाटे हा प्रकार समोर येताच मुलाच्या नातेवाइकांनी रुग्णालयाबाहेर गोंधळ घातला. प्रेमसंबंधाच्या रागातून (Love Affair Dispute) मानसिक त्रास दिल्यामुळे मुलाने आत्महत्या केल्याचा आरोप नातेवाइकांनी केला. .तसेच याप्रकरणी मुलीच्या नातेवाइकांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करत मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिल्याने वातावरण तणावपूर्ण बनले. प्रीतम कांबळे याची आई राणी कांबळे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून, एका महिलेसह तिघांच्या विरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल झाला. करवीर पोलिसांनी संशयितांना ताब्यात घेतले..Mother Kills Children : हृदयद्रावक! पतीनं दुसरं लग्न केलं, घटस्फोटाचीही दिली धमकी; दोन मुलांची हत्या करून आईनं संपवलं जीवन.प्रीतम कांबळे याचे एका मुलीशी प्रेमसंबंध होते. याला त्या मुलीच्या कुटुंबीयांचा विरोध होता. त्यांनी अनेकदा याबाबत प्रीतमला समज दिली होती. दरम्यान, प्रीतमने विषारी द्रव पिऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. त्याला सीपीआरमध्ये दाखल करण्यात आले होते..उपचार सुरू असताना आज पहाटे त्याचा मृत्यू झाला. या घटनेची माहिती मिळताच प्रीतमच्या नातेवाइकांनी रुग्णालयात गर्दी केली. मानसिक त्रास दिल्याने मुलीच्या नातेवाइकांवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करून मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला. यानंतर पोलिसांनी तिघांविरोधात गुन्हा दाखल केला. मृतदेहाची उत्तरीय तपासणी करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.