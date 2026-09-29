Kasaba Borgaon Drowning : चार बहिणीनंतर विकासचा जन्म, दोन महिन्यांपूर्वीच झालेला विवाह; कासारी नदीत बुडून 32 वर्षीय तरुणाचा दुर्दैवी अंत, पन्हाळ्यातील दुर्घटनेने हळहळ

कोतोली : कसबा बोरगाव (ता. पन्हाळा) येथे कासारी नदीत बुडालेल्या तरुणाचा मृतदेह काल सकाळी नदीतच तरंगताना (Kasaba Borgaon drowning) आढळला. विकास विठ्ठल चौगले (वय ३२) असे त्याचे नाव आहे. पन्हाळा ग्रामीण रुग्णालयात उत्तरीय तपासणी करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात दिला. याबाबत लक्ष्मण धोंडिराम चौगले यांनी पन्हाळा पोलिस ठाण्यात वर्दी दिली असून, बुडून मृत्यू झाल्याची नोंद झाली आहे..पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, विकास चौगले रविवारी (ता. २७) कासारी नदीवरील बोरगाव-पोहाळे धरण परिसरात सकाळी पोहण्यास गेला होता. पोहोताना दम लागल्याने त्याने मदतीसाठी ओरडा केला. त्याला वाचवण्यासाठी घोटवडे (ता. पन्हाळा) येथील दोन तरुणांनी प्रयत्न केले, मात्र त्यांना अपयश आले. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन पथकाने पाण्यात शोध घेतला. अंधार पडल्याने शोधमोहीम थांबविली..काल सकाळी त्याचा मृतदेह पाण्यावर तरंगताना दिसून आला. उत्तरीय तपासणीनंतर मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात दिल्यानंतर कसबा बोरगाव येथे त्याच्यावर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी त्याच्या कुटुंबीयाने केलेला आक्रोश हृदय पिळवटून टाकणारा होता. त्याच्या मागे आई, वडील, पत्नी आणि चार बहिणी असा परिवार आहे. अधिक तपास हेड कॉन्स्टेबल फोडे करत आहेत..Miraj Road Accident : वडगाव-हातकणंगले रस्त्यावर दुचाकी-कारचा भीषण अपघात! सांगलीतील बँक शाखा व्यवस्थापक जागीच ठार; पत्नीच्या डोक्याला गंभीर दुखापत.दोन महिन्यांपूर्वीच विवाहविकास जिल्ह्यातील एका दूध संघाकडे मिल्को टेस्ट ऑपरेटर म्हणून कार्यरत होता. चार बहिणीनंतर विकासचा जन्म आल्याने तो आई-वडिलांसह सर्वांचा लाडका होता. दोन महिन्यांपूर्वीच विवाह झालेल्या विकासच्या मृत्यूने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.