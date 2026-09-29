कोल्हापूर

Kasaba Borgaon Drowning : चार बहिणीनंतर विकासचा जन्म, दोन महिन्यांपूर्वीच झालेला विवाह; कासारी नदीत बुडून 32 वर्षीय तरुणाचा दुर्दैवी अंत, पन्हाळ्यातील दुर्घटनेने हळहळ

Kasaba Borgaon River Drowning Incident : दोन महिन्यांपूर्वीच विवाह झालेल्या विकासच्या मृत्यूने कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.
32-year-old Vikas Chougale drowned in Kasari River

32-year-old Vikas Chougale drowned in Kasari River

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोतोली : कसबा बोरगाव (ता. पन्हाळा) येथे कासारी नदीत बुडालेल्या तरुणाचा मृतदेह काल सकाळी नदीतच तरंगताना (Kasaba Borgaon drowning) आढळला. विकास विठ्ठल चौगले (वय ३२) असे त्याचे नाव आहे. पन्हाळा ग्रामीण रुग्णालयात उत्तरीय तपासणी करून मृतदेह नातेवाइकांच्या ताब्यात दिला. याबाबत लक्ष्मण धोंडिराम चौगले यांनी पन्हाळा पोलिस ठाण्यात वर्दी दिली असून, बुडून मृत्यू झाल्याची नोंद झाली आहे.

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