Kolhapur Accident : कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीत भीषण अपघात; ट्रकच्या धडकेत केरळचा २७ वर्षीय तरुण ठार

कागल : शासकीय धान्य वाहतूक करणारा ट्रक आणि मोटारसायकल यांच्यात झालेल्या अपघातात केरळमधील २७ वर्षीय तरुण जागीच ठार झाला. आकाश चंद्रू सी असे मृताचे नाव असून तो टायर गोदामात काम करत होता. .गुरुवारी (ता. १२) दुपारी पावणेतीनच्या सुमारास कागल-हातकणंगले पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीच्या मुख्य रस्त्यावर ही दुर्घटना घडली..मूळचा केरळमधील तिरुअनंतपूरम् येथील आकाश चंद्रू सी हा कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत परिसरातील एका टायर गोदामात एच. आर. म्हणून काम करत होता. दुपारच्या सुमारास तो औद्योगिक वसाहतीतील रेमंड चौकात जेवण करून मोटारसायकलवरून परत टायर गोदामाकडे जात होता. .दरम्यान, गोकुळ शिरगाव औद्योगिक वसाहतीतील शासकीय गोदामातून गहू घेऊन कोल्हापूर मजूर-हमाल संस्थेचा ट्रक कागल पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीतील धान्य गोदामाकडे येत होता. .हा ट्रक 'एमआयडीसी'चा मुख्य रस्ता ओलांडत असताना मोटारसायकल आणि ट्रक यांच्यात जोरदार धडक झाली. .या अपघातात मोटरासायकल ट्रकच्या डाव्या बाजूच्या पुढील चाकाखाली सापडली. आकाशच्या डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन मोठा रक्तस्राव झाल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला.