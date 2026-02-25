Keshevrao Bhosale : काम गतीने, बिनचूकतेवर हवा भर; संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाची पुनर्बांधणी, विमा रक्कम, अन्य निधीचीही प्रतीक्षा

कोल्हापूर ः पंचवीस कोटींचा निधी मिळूनही महापालिकेकडून कामात दिरंगाई, त्याविरोधात रंगकर्मींनी पुकारलेला एल्गार, ठेकेदारांशी वादाचे प्रसंग...अशा अनेक गोष्टींवर मात करत अखेर संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणीच्या कामाला गती आली आहे. .या कामात पुन्हा कोणतीही त्रुटी राहू नये, यासाठी महापालिका आणि रंगकर्मी अशा दोन्ही बाजूंनी प्रयत्न सुरू आहेत. त्यासाठी वारंवार बैठकाही सुरू आहेत. मात्र, जागतिक रंगभूमी दिन अर्थात २७ मार्चपर्यंत मूळ नाट्यगृहाचे काम पूर्ण होणे अशक्य आहे. चारही टप्प्यांतील कामे किमान एप्रिलअखेर पूर्ण होतील, या दृष्टीने सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत..भटक्या कुत्र्यांवरून प्रशासन धारेवर.चार टप्प्यांतील कामेआठ ऑगस्ट २०२४ ला रात्री नाट्यगृहाला आकस्मिक आग लागली. मात्र, त्यानंतर शासनाने तत्काळ निधी मंजूर केला. कामाला सुरुवातही झाली; पण ती संथगतीने होती. ठेकेदारांबाबत वारंवार तक्रारीमुळेही काम रेंगाळले. पुनर्बांधणीचे हे काम चार टप्प्यांत होत असून, त्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. .पहिल्या टप्प्यातील नाट्यगृहाच्या ढासळलेल्या भिंतीची डागडुजी, छताचे काम पूर्ण झाले आहे. त्याशिवाय पुढील टप्प्यातील दरवाजे, खिडक्या, बाल्कनी, मेकअप रूम, स्वच्छतागृह, ॲकॉस्टिक, एसी, फरशी, रंगमंच, आसन व्यवस्था, लाईट व साउंड सिस्टीम अशी कामे वेगाने सुरू आहेत. अंडरग्राउंड अग्निशमन यंत्रणेचे काम पूर्ण झाले आहे..Premium|sustainable cities : शाश्वत शहरांच्या उभारणीसाठी नव्या लोकप्रतिनिधींचे आव्हान; स्मार्टपेक्षा शाश्वत विकासाला प्राधान्य.मात्र, पाण्याच्या टाक्या, प्रेक्षकांसाठीची स्वच्छतागृहे ही कामे लवकरच हाती घेतली जाणार आहेत. एकीकडे ही कामे सुरू असतानाच महापालिकेने पार्किंगसाठीच्या जागेचे सपाटीकरण केले आहे. नवीन पार्किंग सुविधा नंतर उपलब्ध केली तरी चालेल; पण अगोदर नाट्यगृह सुरू करा, अशी रंगकर्मींची मागणी आहे..‘त्या’ निधीचे काय झाले...घडलेल्या घटनेनंतर अनेक राजकीय नेत्यांनी नाट्यगृहाला भेट देऊन निधी जाहीर केला. खासदार शरद पवार यांनी स्वतःच्या खासदार निधीतून नवीन नाट्यगृहासाठी एक कोटीचा निधी जाहीर केला. त्यापाठोपाठ जिल्ह्यातील विविध राजकीय नेत्यांसह शैक्षणिक, सहकारी संस्थांनीही निधी जाहीर केला. मात्र, याबाबत महापालिकेने कुठल्याच प्रकारचा पाठपुरावा केलेला नाही, हे वास्तव आहे..कुशल मनुष्यबळासह भरपाईसाठी हवा पाठपुरावानाट्यगृहासाठी कुशल मनुष्यबळाची वाणवा गेली कैक वर्षे आहे. पूर्वीची साउंड सिस्टीम अत्याधुनिक असूनही साधा एक पूर्ण वेळ साउंड ऑपरेटर महापालिकेला नेमता आला नाही, हे वास्तव आहे; पण आता नाट्यगृहाचे काम अंतिम टप्प्यात असतानाच याबाबतची प्रक्रिया महापालिकेला सुरू करावी लागणार आहे. .आगीमध्ये नाट्यगृहाचे सोळा कोटी वीस लाखांचे नुकसान झाले. त्यापैकी सहा कोटी विमा रकमेचा दावा महापालिकेने विमा कंपनीकडे केला; पण त्यातील एक कोटी ९० लाख रुपयेच महापालिकेला मिळाले आहेत. उर्वरित रकमेसह पूर्वीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील निधी आणि पार्किंगच्या कामासाठीच्या निधीसाठीही पाठपुरावा करावा लागणार आहे..प्रीमायसेस लायसेन्ससाठीही आवश्यक ते प्रयत्न करावे लागणार आहेत. नाट्यगृहाच्या पुनर्बांधणीतील पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यांतील कामानंतर आता तिसऱ्या व चौथ्या टप्प्यांतील कामेही वेगाने सुरू आहेत. आवश्यक त्या सर्व प्रकारच्या चाचण्या लवकरात लवकर घेऊन नाट्यगृहाचे काम पूर्ण करण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न आहे. अजूनही विविध कामांसाठी लागणार्ऱ्या आवश्यक निधीसाठी तसेच विम्याच्या रकमेसाठीही पाठपुरावा सुरू आहे.- अनुराधा वांडरे,.कनिष्ठ अभियंता, महापालिकामार्चमध्ये काम पूर्ण होणार नसले तरी किमान एप्रिलअखेर संपूर्ण काम व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. रंगमंचावरील छत आणि प्रेक्षकांसाठीचे छत या कामाबाबत अजूनही काही शंका आहेत. संबंधित कामाचे ठेकेदार येथे काम करत आहेत तोपर्यंतच याबाबतच्या शंकांचे निरसन होणे आवश्यक आहे. आणखी काही गोष्टींबाबतही रंगकर्मींकडून पाठपुरावा सुरू आहे.- सुनील घोरपडे,.रंगकर्मीपुनर्बांधणीनंतर नव्याने नाट्यगृह सुरू होत असताना महापालिकेने भाड्याबाबतचे धोरण अगोदरच ठरवायला हवे. महाराष्ट्रातील इतर नाट्यगृहात आकारले जाणारे भाडे आणि दिल्या जाणाऱ्या सुविधांचा अभ्यास करूनच हे धोरण ठरवावे. प्रीमायसेस लायसेन्सबरोबरच मेंटेनन्सच्या धोरणाबाबतही आतापासूनच विचार करावा लागणार आहे. - आनंद कुलकर्णी, नाट्यवितरक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.