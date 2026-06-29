कुरुंदवाड : पुरातत्त्व विभागाच्या जाचक अटीच्या निषेधार्थ खिद्रापूर येथील ग्रामस्थांनी सुरू केलेले बेमुदत गाव बंद, मंदिर बंद, पर्यटक बंद आंदोलन काल दुसऱ्या दिवशीही सुरूच (Kopeshwar Temple village agitation news) राहिले. मात्र, तहसीलदार अनिल हेळकर, गटविकास अधिकारी विजयकुमार परीट यांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यानंतर श्री कोपेश्वर मंदिर पर्यटकासाठी खुले केले..प्रशासनाने मंदिर परिसरातील ३०० मीटरमधील बांधकामाच्या जाचक विषयावर तत्काळ मार्ग काढावा, ग्रामस्थांवर अन्याय होऊ देऊ नका, अशी आग्रही मागणी केली. सकारात्मक निर्णय होत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार कायम ठेवला. दरम्यान, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवा नेते सौरभ शेट्टी, उपाध्यक्ष बंडू पाटील, प्रवक्ते विक्रम पाटील यांनी आंदोलनास पाठिंबा दिला..काल (रविवार) ठिय्या आंदोलनाचा दुसरा दिवस होता. दीड दोन किलोमीटर अंतरावर वाहनासाठी प्रवेश बंद केल्यामुळे पर्यटक व भाविक मंदिरापर्यत पोहोचू शकले नाहीत. दरम्यान, दुपारी तहसीलदार हेळकर व गट विकास अधिकारी परीट खिद्रापूर येथील आंदोलनस्थळी आले. यावेळी ग्रामस्थांनी योग्य मार्ग काढण्याची मागणी लावून धरली. श्री. हेळकर व श्री. परीट यांनी प्रमुख पदाधिकारी व ग्रामस्थांबरोबर चर्चा केली..Shaktipeeth Highway : "सागरेश्वर अभयारण्यातून 'शक्तिपीठ' नेण्याचा निर्णय तातडीनं बदला, अन्यथा फडणवीसांच्या 'वर्षा' निवासस्थानासमोर आत्मदहन करणार".बाब न्यायप्रविष्ट असल्याने न्यायालयाच्या कक्षेत योग्य निर्णय होईल. मात्र, त्यासाठी मंदिर बंद, पर्यटक बंद आंदोलन हा मार्ग नव्हे. त्यामुळे भाविक व पर्यटकांमध्ये चुकीचा संदेश जाईल, अशी भूमिका मांडत श्री कोपश्वर मंदिर खुले करण्याची विनंती केली. त्यानंतर ग्रामस्थांनी मंदिर खुले करण्यासाठी संमती दिली. तथापि पुरातत्त्व विभागाच्या जाचक अटीबाबत निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवणार, ही भूमिका कायम ठेवली..Anna Hazare Praises Tukaram Mundhe : "अशा डॅशिंग अधिकाऱ्यांची देशाला गरज"; तुकाराम मुंढेंच्या 'त्या' धडक मोहिमेवर अण्णा हजारे खूश, केलं तोंडभरुन कौतुक.पर्यटक माघारीखिद्रापूर येथील श्री कोपेश्वर मंदिर अद्भूत शिल्पकलेसाठी प्रसिद्ध असून, धार्मिक पर्यटनसाठी मोठ्या संख्येने भाविक व पर्यटक येथे सातत्याने येतात. सलग सुट्या असल्याने दूरवरून पर्यटक काल आले. मात्र, त्यांना दर्शनाविना माघारी परतावे लागले. मात्र, आज प्रशासनाच्या आवाहनाला ग्रामस्थांनी प्रतिसाद दिल्याने मंदिर खुले करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.