कोल्हापूर

Khidrapur Kopeshwar Temple : अद्‌भूत शिल्पकलेसाठी प्रसिद्ध असलेलं ऐतिहासिक कोपेश्वर मंदिर पर्यटकांसाठी सुरू; पण आंदोलन कायम, काय आहे कारण?

Why Khidrapur Villagers Launched the Protest : पुरातत्त्व विभागाच्या ३०० मीटर बांधकाम निर्बंधांविरोधात खिद्रापूर ग्रामस्थांचे आंदोलन सुरूच असून प्रशासनाच्या विनंतीनंतर कोपेश्वर मंदिर भाविक व पर्यटकांसाठी खुले करण्यात आले.
Khidrapur Kopeshwar Temple

Khidrapur Kopeshwar Temple

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कुरुंदवाड : पुरातत्त्व विभागाच्या जाचक अटीच्या निषेधार्थ खिद्रापूर येथील ग्रामस्थांनी सुरू केलेले बेमुदत गाव बंद, मंदिर बंद, पर्यटक बंद आंदोलन काल दुसऱ्या दिवशीही सुरूच (Kopeshwar Temple village agitation news) राहिले. मात्र, तहसीलदार अनिल हेळकर, गटविकास अधिकारी विजयकुमार परीट यांच्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्यानंतर श्री कोपेश्वर मंदिर पर्यटकासाठी खुले केले.

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