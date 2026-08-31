कोल्हापूर

Kolhapur Wildlife News : गगनबावड्यात आढळला साडेपाच फूट लांबीचा अजगर; ग्रामस्थांची उडाली भंबेरी, वन विभागाच्या प्रसंगावधानाने टळला मोठा धोका

5.5 foot python found in Khukurle : खोकुर्ले येथे मानवी वस्तीशेजारी साडेपाच फूट अजगर आढळला. माहिती मिळताच वन विभागाच्या बचाव पथकाने त्याला सुरक्षित पकडून जंगलातील नैसर्गिक अधिवासात सोडले.
python rescue in Gaganbawada Kolhapur

python rescue in Gaganbawada Kolhapur

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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गगनबावडा (कोल्हापूर) : खोकुर्ले (ता. गगनबावडा) येथे मानवी वस्तीशेजारी साडेपाच फूट लांबीचा अजगर आढळून आल्याने परिसरात काही काळ खळबळ उडाली. नागरिकांच्या निदर्शनास अजगर आल्यानंतर त्याबाबतची माहिती वन विभागाला देण्यात आली. वन विभागाच्या बचाव पथकाने तातडीने घटनास्थळी दाखल होत अजगराला सुरक्षितरीत्या पकडले. त्यानंतर त्याला नैसर्गिक अधिवासात सुखरूप सोडून देण्यात आले.

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