Kolhapur Wildlife News : गगनबावड्यात आढळला साडेपाच फूट लांबीचा अजगर; ग्रामस्थांची उडाली भंबेरी, वन विभागाच्या प्रसंगावधानाने टळला मोठा धोका

गगनबावडा (कोल्हापूर) : खोकुर्ले (ता. गगनबावडा) येथे मानवी वस्तीशेजारी साडेपाच फूट लांबीचा अजगर आढळून आल्याने परिसरात काही काळ खळबळ उडाली. नागरिकांच्या निदर्शनास अजगर आल्यानंतर त्याबाबतची माहिती वन विभागाला देण्यात आली. वन विभागाच्या बचाव पथकाने तातडीने घटनास्थळी दाखल होत अजगराला सुरक्षितरीत्या पकडले. त्यानंतर त्याला नैसर्गिक अधिवासात सुखरूप सोडून देण्यात आले..खोकुर्ले परिसरात अजगर आल्याची माहिती बंडू सखाराम पाटील यांनी वन विभागास दिली. माहिती मिळताच वन विभागाचे बचाव पथक घटनास्थळी दाखल झाले. पथकातील सदस्यांनी परिसराची पाहणी करून अजगराला कोणतीही इजा होणार नाही, याची काळजी घेत त्याला सुरक्षितपणे ताब्यात घेतले. अजगराची लांबी सुमारे साडेपाच फूट असल्याचे यावेळी निदर्शनास आले..EL NINO IMPACT : 'सुपर एल निनो'चा भारतावर काय होणार परिणाम? गेल्या 7 दशकांतील सर्वात तीव्र हवामान बदलाचा इशारा; देशात माॅन्सूनचा पाऊस 14 टक्के कमी!.अजगराला पकडल्यानंतर वन विभागाच्या पथकाने त्याला मानवी वस्तीपासून दूर असलेल्या जंगलातील नैसर्गिक अधिवासात सोडून दिले. त्यामुळे संभाव्य धोका टळला असून अजगरालाही सुरक्षित अधिवास मिळाला..Almatti Dam Height Controversy : कोल्हापूर-सांगलीला महापुराचा धोका? आलमट्टीची उंची 524.26 मीटर करण्यास महाराष्ट्राचा तीव्र विरोध; सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार!.ही बचावमोहीम गगनबावडा वनक्षेत्रपाल अशोक राऊत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. वनपाल अमर वेटाळे, वनरक्षक पूजा राठोड यांनी मोहिमेत सहभाग घेतला. तसेच गगनबावडा बचाव पथकातील प्रदीप सुतार, समाधान व्होवळे, सचिन सुतार, अजित पाटील, रवींद्र पाटील आणि सतीश पाटील यांनी अजगराला सुरक्षितपणे पकडून त्याला नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले..वन विभागाच्या पथकाने केलेल्या या तत्पर कारवाईमुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. जंगलालगतच्या वस्ती परिसरात वन्यजीव आढळल्यास नागरिकांनी घाबरून न जाता त्याला पकडण्याचा किंवा इजा करण्याचा प्रयत्न न करता तातडीने वन विभागाला माहिती द्यावी, असे आवाहन करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.