BJP Leader Kirit Somaiya : सोमय्या बॅक इन ॲक्शन! मंत्री मुश्रीफ यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर दिलं खळबळजनक उत्तर

Kirit Somaiya’s Stand on Hasan Mushrif Corruption Allegations : हसन मुश्रीफ यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर किरीट सोमय्या यांनी प्रतिक्रिया देत भ्रष्टाचाराविरोधातील मोहीम सुरू असल्याचे सांगितले.
कोल्हापूर : ‘महाराष्ट्रात आतापर्यंत देण्यात आलेली तीन लाख जन्म प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. याच पद्धतीने पनवेल येथे दोन महिन्यात दोन हजार प्रमाणपत्र दिली आहेत. त्यामुळे एकही बांगला देशी भारताचा नागरिक राहणार नाही. तसेच एकही नागरिक मतदानापासून वंचित राहणार नाही, यादृष्टीने आपले काम सुरू आहे’, असे भाजपचे नेते किरीट सोमय्या (BJP Leader Kirit Somaiya) यांनी येथे प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.

