BJP Leader Kirit Somaiya : सोमय्या बॅक इन ॲक्शन! मंत्री मुश्रीफ यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवर दिलं खळबळजनक उत्तर

कोल्हापूर : 'महाराष्ट्रात आतापर्यंत देण्यात आलेली तीन लाख जन्म प्रमाणपत्रे रद्द करण्यात आली आहेत. याच पद्धतीने पनवेल येथे दोन महिन्यात दोन हजार प्रमाणपत्र दिली आहेत. त्यामुळे एकही बांगला देशी भारताचा नागरिक राहणार नाही. तसेच एकही नागरिक मतदानापासून वंचित राहणार नाही, यादृष्टीने आपले काम सुरू आहे', असे भाजपचे नेते किरीट सोमय्या (BJP Leader Kirit Somaiya) यांनी येथे प्रसिद्धीमाध्यमांशी बोलताना सांगितले. .दरम्यान, कोल्हापूर जिल्ह्यातील कळे (ता. पन्हाळा) येथेही असे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्यासह जिल्ह्यात अन्यत्र असा प्रकार झाला आहे का? याची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांची भेट घेऊन केली..'मतदान शुद्धीकरण हा कार्यक्रम आहे. त्याअंतर्गत कळे (ता. पन्हाळा) येथे तीन महिन्यांत चार हजार मतदारांची नोंद झाल्याचे दिसत आहे. ही वाढीव मतदार नोंदणी ही संशयास्पद असून त्यासह अन्य ठिकाणी अशा पद्धतीने संशयास्पद मतदार नोंदणी झाली आहे का? याची तपासणी करावी', असे सोमय्या यांनी जिल्हाधिकारी येडगे यांना सांगितले. महाराष्ट्रातील यवतमाळसह अन्य जिल्ह्यात ही असे प्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यामुळे यामध्ये गांभीर्याने लक्ष घालून कार्यवाही करावी..'अनिकेत कोथळेची पोलिस कोठडीत हत्या, त्याचा मृतदेह जाळला आंबोलीत'; उज्ज्वल निकम यांचा कोर्टात मोठा युक्तिवाद, आरोपी लाडनं पोलिसांना असं काय दाखवलं?.यावर जिल्हाधिकारी येडगे म्हणाले, 'कोल्हापूर जिल्हा ही राजर्षी शाहूंची नगरी असून येथील लोकप्रतिनिधी व नागरिक जागरुक आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी असा प्रकार होण्याची शक्यता नाही. तसेच कळे येथील सूचनेबाबत शहानिशा केली जाईल.' सोमय्या म्हणाले, 'कोल्हापूर महापालिकेत गेल्यावर्षी २०२५ मध्ये काही नोंदी झाल्या आहेत. याबाबत आठ दिवसात अहवाल येईल.'.Mumbai Goa Highway Delay : कोकणवासीयांचा संताप! मुंबई-गोवा महामार्गाच्या कामात दिरंगाई; बड्या ठेकेदारांना ठोठावला तब्बल 16 कोटींचा दंड.मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपासंदर्भातील आपली भूमिका काय? असे सोमय्या यांना प्रसिद्धीमाध्यमांनी विचारले असता सोमय्या म्हणाले, 'भ्रष्टाचाराविरोधात आपली मोहीम थांबलेली नसून ती पूर्णपणे सुरू आहे. भ्रष्टाचार बाहेर आल्यानंतर त्यावर कारवाई केली जाते. आपण एकही भ्रष्टाचाराचे प्रकरण सोडलेले नाही. न्यायालयात प्रकरण गेल्यानंतर त्यांच्याकडून आदेश होत असतो..आपण केवळ मुद्दा समोर आणून देण्याचे काम करतो. त्यानंतर संबंधित संस्था पुढे आपले काम करते. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात जितका भ्रष्टाचार झाला. त्या तुलनेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात भ्रष्टाचार नक्कीच कमी झाला आहे, परंतु तो पूर्णपणे थांबला असे म्हणता येणार नाही.'.