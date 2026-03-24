KMT Bus : बस नादुरुस्त प्रमाण कमी करणार; केएमटीचे ७४ कोटींचे अंदाजपत्रक;आधुनिकीकरणासह विविध उद्दिष्टे

कोल्हापूर : 'सीएसआर'मधून प्रमुख बस थांब्यांचे आधुनिकीकरण व सुशोभीकरण, प्रमुख पार्किंगच्या ठिकाणांपासून अंबाबाई मंदिरापर्यंत शटल बस सेवा, डेटा आधारित मार्गाचे नियोजन, ताफा वापर ९० टक्क्यांपर्यंत वाढविणे, बस नादुरुस्तीचे प्रमाण किमान २० टक्क्यांपर्यंत कमी करणे, चालकांना प्रशिक्षण देऊन इंधन खर्चात बचत आदी उद्दिष्टे ठेवलेले केएमटीचे अंदाजपत्रक प्रशासनाने आज मान्यतेसाठी परिवहन समितीकडे सुपूर्द केले. ७४ कोटी १२ लाख महसुली जमेचे अंदाजपत्रक आहे..महसुली ११ लाख ४५ हजार शिलकीचे अंदाजपत्रक आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांच्या वतीने उपायुक्त परितोष कंकाळ यांनी परिवहन समितीच्या मान्यतेसाठी सभापती सत्यजित जाधव यांच्याकडे दिले. शिलकेसह भांडवली जमा ३० कोटी ८१ लाख १ हजार व भांडवली खर्च २९ कोटी ६४ लाख १५ हजार आहे..महापालिकेकडून महसुली खर्चासाठी २३ कोटी २५ लाखांचे अर्थसहाय्य व पीएम ई-बस सेवा योजनेंतर्गत इलेक्ट्रिक बससाठी केंद्र शासनाकडून महसुली अनुदान ३ कोटी ३३ लाख निधीची तरतूद केली आहे..इलेक्ट्रिक बस सुरू करणार असल्याने वीज खर्चात बचत करण्यासाठी जिल्हा नियोजन वा मेडा अनुदानातून सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी पाच कोटींची तरतूद भांडवली अंदाजपत्रकात केली आहे. आयटीएमएस प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासन अनुदानातून आठ कोटींची तरतूद केली आहे..नवीन अंदाजपत्रकात केएमटी बस ताफ्यातील ६५ डिझेल इंधनाच्या व पीएम ई-बस सेवा प्रकल्पातील पहिल्या टप्प्यातील ४० इलेक्ट्रिक बसेस नवीन आर्थिक वर्षात दाखल होणार आहेत. वर्षभरात एकूण ८८ बसेस मार्गस्थ राहतील, असे नियोजन आहे. प्रवासी तिकीट विक्रीतून मिळालेले उत्पन्न व पे ॲण्ड पार्किंग, बसवरील जाहिरात आदी मार्गाने येणारे उत्पन्न महसुली जमेत धरले आहे..नवीन डेपो विकसित करत असताना चार्जिंग स्टेशन, प्रशासकीय इमारत, वर्कशॉप, कर्मचाऱ्यांसाठी रेस्ट रूम व कॅंटीन सुविधा, डेपोचे काँक्रिटीकरण, ईटीपी व एसटीपी प्रकल्प, यार्ड लायटिंग, वॉशिंग रॅम्प, स्टोअर रूम, हिरवळ व वृक्षारोपण या सुविधा करण्यात येणार आहेत. .परिवहन समितीच्या मान्यतेनंतर अंदाजपत्रक स्थायी समितीच्या शिफारसीसह महासभेच्या अंतिम मान्यतेसाठी सादर केले जाणार आहे. बैठकीस परिवहन समिती सदस्य दुर्वास कदम, उमेश पोवार, मानसी लोळगे, श्रीधर गाडगीळ, प्रसाद जाधव, हेमंत आराध्ये, महेंद्र कोरडे, अक्षय शेळके, अतिरिक्त परिवहन व्यवस्थापक संजय सरनाईक, प्रकल्प अधिकारी पी. एन. गुरव, राजेंद्र सूर्यवंशी, संतोष लोखंडे आदी उपस्थित होते..तंत्रज्ञानावर आधारित सुविधांवर भरकेंद्र सरकारच्या योजनेतून सार्वजनिक परिवहन उपक्रमांकडे निधी उपलब्धतेनुसार आयटीएस यंत्रणा विकसित करण्यात येणार आहे. त्यातून ॲण्ड्रॉईड बेस्ड ई-तिकिटिंग डिव्हाईस, संगणकीकृत पास वितरण यंत्रणा, मोबाईल ॲपद्वारे तिकीट विक्री, डिजिटल पेमेंट, जीपीएस, सीसीटीव्ही कॅमेरे कमांड कंट्रोल सेंटर कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आठ कोटींची तरतूद केली आहे.