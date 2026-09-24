Balumama Temple Admapur land Scam : लाखात घेतली, कोट्यवधींना देवस्थानला विकली; बाळूमामा ट्रस्ट जमिनीत 11 कोटींचा गैरव्यवहार, पाच मध्यस्थींना केली अटक

कोल्हापूर : आदमापूर परिसरात पार्किंगसह इतर जागा अवघ्या लाख रुपयांत घेऊन कोट्यवधी रुपयांना बाळूमामा देवस्थानला विकणाऱ्या पाच मध्यस्थींना विशेष तपास पथकाने अटक केली. जमीन-खरेदी विक्रीमध्ये जवळपास ११ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. याचा तपास करताना ही नावे निष्पन्न (Admapur Land Deal Investigation) झाली. .अटक केलेल्यांत सागर महादेव शिंदे (वय ४२, रा. मुरगूड, ता. कागल), भीष्म जोतिराम पाटील (३६, रा. मुरगूड), प्रकाश पांडुरंग मांगले (५७, रा. मुरगूड), रणजितसिंह सुरेशराव सूर्यवंशी (५२, रा. निढोरी, ता. कागल) आणि तन्मय दत्तात्रय बाचनकर (२७, रा. आदमापूर) याचा समावेश आहे. तर मुख्य संशयित तत्कालीन प्रशासक रागिणी खडके व तत्कालीन सचिव रावसाहेब कोणकेरी पसार आहेत..Hatkanangale Railway Accident : हेडफोन घालून मोबाईलवर बोलत निघालेल्या 17 वर्षीय युवतीचा रेल्वेखाली करुण अंत; डॉ. आंबेडकर वसतिगृहासमोरील रेल्वे रुळावर धक्कादायक घटना.बाळूमामा देवस्थानमधील ६१ कोटींच्या गैरव्यवहारामध्ये मेंढ्या खरेदी-विक्री, जमिनींची खरेदी-विक्री याचा तपास अपर पोलिस अधीक्षक आण्णासाहेब जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. देवस्थान परिसरात पार्किंगसाठी जागा कमी पडू लागल्याने काही स्थानिकांकडून जागांची खरेदी केली होती. पण, अवघ्या काही दिवसांपूर्वीच या जागा मूळ मालकांकडून काही एजंटांनी कमी दरात घेतल्या होत्या. देवस्थानला जमिनी विकताना कोट्यवधींचा फायदा या एजंटांनी मिळवल्याचे समोर आले आहे..IIT Bombay Student Death : आयआयटी बॉम्बे बाहेर 'जस्टिस फॉर साहिल' आंदोलन; प्रकाश आंबेडकरांचे पुत्र सुजात यांच्या नेतृत्वाखाली जोरदार निदर्शने, प्रशासनाला दिला कडक इशारा.मार्च २०२० ते मार्च २०२६ या कालावधीतील व्यवहारातील नोंदींमध्ये अनियमितता असल्याचे दिसून येत आहे. तत्कालीन प्रशासक, संचालक मंडळावर गुन्हे दाखल असून चौकशीत आणखीन काही नावे समोर येण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.