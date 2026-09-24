कोल्हापूर

Balumama Temple Admapur land Scam : लाखात घेतली, कोट्यवधींना देवस्थानला विकली; बाळूमामा ट्रस्ट जमिनीत 11 कोटींचा गैरव्यवहार, पाच मध्यस्थींना केली अटक

Kolhapur Balumama Temple Investigation : आदमापूर येथील बाळूमामा देवस्थानच्या जमीन व्यवहारातील कथित गैरव्यवहारप्रकरणी विशेष तपास पथकाने पाच मध्यस्थांना अटक केली. सुमारे ११ कोटींच्या व्यवहाराचा तपास सुरू असून मुख्य संशयित पसार आहेत.
Balumama Temple scam Admapur land case

Balumama Temple scam Admapur land case

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : आदमापूर परिसरात पार्किंगसह इतर जागा अवघ्या लाख रुपयांत घेऊन कोट्यवधी रुपयांना बाळूमामा देवस्थानला विकणाऱ्या पाच मध्यस्थींना विशेष तपास पथकाने अटक केली. जमीन-खरेदी विक्रीमध्ये जवळपास ११ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले आहे. याचा तपास करताना ही नावे निष्पन्न (Admapur Land Deal Investigation) झाली.

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