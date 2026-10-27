Hapus Mango Rate : 1 डझन आंबा तब्बल 2500 रुपयांना! कोल्हापूरच्या बाजारात तमिळनाडूतून 'हापूस'च्या 40 पेट्या दाखल, खरेदीसाठी ग्राहकांची झुंबड

कोल्हापूर : येथील शेती उत्पन्न बाजार समितीत यंदाच्या हंगामातील पहिली हापूस आंब्याची आवक झाली. दस्तगीर बागवान यांच्या दुकानात तमिळनाडू येथून हापूस आंब्याचे ४० पेट्या आवक झाली (Kolhapur Hapus mango price per dozen) आहे. हंगामाच्या सुरुवातीलाच झालेल्या या आवकेला चांगली मागणी असून, प्रसाद वळंजू यांनी १२ नग (एक डझन) असलेला बॉक्स २५०० रुपये दराने खरेदी केला आहे..कोकणातून नेलेल्या रोपांपासून तमिळनाडूमध्ये आंब्याचे उत्पादन घेतले आहे. तेथील अनुकूल वातावरणाचा फायदा झाल्याने हापूस आंब्याची ही आवक शक्य झाल्याचे श्री. वळंजू यांनी सांगितले..Sangli Drought Survey : शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! ट्रिगर-१ मधील चार तालुक्यांचा पंचनामा अहवाल आज सादर होणार; पहिल्या टप्प्यातील तालुक्यांचे पंचनामे पूर्ण.दरम्यान, हापूसच्या पहिल्या आवकेमुळे बाजारपेठेत आंब्याच्या हंगामाबाबत उत्सुकता वाढली आहे. आगामी काळात आवक वाढल्यानंतर दरात काय बदल होतात आणि ग्राहकांकडून किती प्रतिसाद मिळतो, याकडे व्यापाऱ्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.