Kolhapur Subsidy : कृषी यांत्रिकीकरणाला एक कोटीवर अनुदान; नऊ हजार लाभार्थ्यांना ७० कोटींची प्रतीक्षा

Agricultural Mechanization : मजूर टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर शेतीत यांत्रिकीकरणाची गरज अधिक तीव्र झाली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण २०२५-२६ अंतर्गत १ कोटी २२ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे.
Farmers inspecting

- कुंडलिक पाटीलसकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : मजूर टंचाईमुळे कृषी क्षेत्रात यांत्रिकीकरणाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यासाठी केंद्र राज्य शासनाच्या यांत्रिकीकरणासाठी विविध योजना आहेत. यामध्ये राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण २०२५/२६ करिता जिल्ह्याला एक कोटी २२ लाखांचा निधी प्राप्त झाला.

