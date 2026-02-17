Kolhapur Subsidy : कृषी यांत्रिकीकरणाला एक कोटीवर अनुदान; नऊ हजार लाभार्थ्यांना ७० कोटींची प्रतीक्षा

कोल्हापूर : मजूर टंचाईमुळे कृषी क्षेत्रात यांत्रिकीकरणाला महत्त्व प्राप्त झाले आहे. यासाठी केंद्र राज्य शासनाच्या यांत्रिकीकरणासाठी विविध योजना आहेत. यामध्ये राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण २०२५/२६ करिता जिल्ह्याला एक कोटी २२ लाखांचा निधी प्राप्त झाला. .दरम्यान, पूर्वसंमती दिलेल्या ९ हजार लाभार्थ्यांना ७० कोटींच्या अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. दरम्यान, निधीमध्ये ट्रॅक्टर, चापकटर, पाॅवर टिलरसाठी फक्त अनुदान दिल्याचे कृषी विभागातील सूत्रांनी सांगितले आहे. दरम्यान, गाव तेथे ड्रोन आणि गाव तेथे अवजार बँक योजना शासनाने हाती घ्यावी; अशी मागणी शेतकऱ्यांच्यातून होत आहे..कृषी यांत्रिकीकरण योजनेतून शेतकर्याना ड्रोनचा लाभ.राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरणांमध्ये यंदा ३८२१ शेतकरी लाभार्थ्यांना १५ कोटी रुपये वितरित केले आहेत. मजूर टंचाईमुळे यांत्रिकीकरणाकडे शेतकऱ्यांचा ओढा आहे. यामुळे विविध अवजारांना मागणी वाढत आहे. .जिल्ह्यात आतापर्यंत ९ हजार २०९ लाभार्थ्यांनी प्रस्ताव सादर केल्यानंतर पूर्वसंमती दिली आहे. पूर्वसंमती दिलेल्या लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यासाठी ७० कोटींच्या अनुदानाची शेतकऱ्यांना अपेक्षा आहे. नुकताच कृषी यांत्रिकीकरणमधून राज्य शासनाकडून एक कोटी २२ लाख रुपये कृषी विभागाला प्राप्त झाले आहेत. .Sindhudurg Development : डांबरीकरणाकडून काँक्रिटीकरणाकडे; नवे रस्ते पर्व, ऊन, वारा, पावसात कितपत तग धरणार?.दरम्यान, प्रथमच या योजनेत काही अवजारांना वगळून ट्रॅक्टर, चापकटर, पॉवर टिलरसाठी फक्त अनुदान देण्याचे शासनाने कळविले आहे. ‘आरकेवाय’ या योजनेतून इतर अवजारांना निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे कृषी विभाग सूत्रांनी सांगितले आहे..या उपकरणांना अनुदान नाहीसंचालक कृषी अभियांत्रिकी संचनालय, कृषी आयुक्तालय पुणे यांचेकडील पत्रानुसार रोटाव्हेटर, कल्टीव्हेटर, प्लांटर्स, थ्रेशर्स, पेंडी ट्रान्सप्लांटर, पॉवर वीडर, रिपर, रिपर कम बाइंडर, पॅडी थ्रेशर, मिनी राईस मिल, मिनी डाळ मिल, डाळ गिरणीसाठी पूरक उपकरणे, कापूस श्रेडर, ऊस लीफ चॉपर/श्रेडर/मल्वर, ट्रॅक्टरवर चालणारे स्प्रेअर (बूमस्प्रेअर आणि मिस्टब्लोअर), सबसॉयलर, ब्रश कटर, रिव्हर्सिबल प्लॉड) या घटकांवर अनुदान आदा करण्यात येणार नाही..गरज शेतीची, मागणी शेतकऱ्यांचीगाव तिथे ड्रोन संकल्पना राबवण्याची मागणीयांत्रिकीकरणातून गावांना ड्रोन मोफत द्यावेतअल्पभूधारकांसाठी अवजार बँक योजना राबवा मजूर टंचाई पार्श्वभूमीवर शासनाने शेतीत यांत्रिकीकरणाला प्रोत्साहन दिले आहे. शेतकऱ्यांनी यांत्रिकीकरण योजनेचा लाभ घ्यावा.- एन. एस. परीट, जिल्हा कृषी अधीक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.