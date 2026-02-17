कोल्हापूर

AI in Sports : खेळाडू, प्रशिक्षकांनी धरली ‘एआय’ची कास; लवकरच स्थानिक पातळीवर कार्यवाही

Performance Boost : क्रीडा क्षेत्रात आता फक्त मेहनत आणि सराव पुरेसा नाही; डेटा, विश्लेषण आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच ‘एआय’ ही यशाची नवी गुरुकिल्ली. नेमबाजीपासून क्रिकेटसारख्या विविध खेळांमध्ये एआयच्या मदतीने प्रशिक्षण आणि कामगिरीत आमूलाग्र बदल होत आहेत.
Kolhapur athletes using AI-based tools

कोल्हापूर : क्रीडा क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा  वापर झपाट्याने वाढत असून नेमबाजी, क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, मैदानी अशा विविध खेळांमध्ये प्रशिक्षण, विश्र्लेषण आणि कामगिरी सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मोठी मदत होत आहे. जागतिक स्तरावर सुरू झालेली ही क्रांती आता राष्ट्रीय व स्थानिक पातळीवरही पोहोचू लागली आहे.

