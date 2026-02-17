AI in Sports : खेळाडू, प्रशिक्षकांनी धरली ‘एआय’ची कास; लवकरच स्थानिक पातळीवर कार्यवाही

कोल्हापूर : क्रीडा क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर झपाट्याने वाढत असून नेमबाजी, क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, मैदानी अशा विविध खेळांमध्ये प्रशिक्षण, विश्र्लेषण आणि कामगिरी सुधारण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मोठी मदत होत आहे. जागतिक स्तरावर सुरू झालेली ही क्रांती आता राष्ट्रीय व स्थानिक पातळीवरही पोहोचू लागली आहे. .यात कोल्हापूरकरही मागे नाहीत. कोल्हापुरातही प्रशिक्षकही याची कास धरत आहेत. मुलांमध्ये याबाबतचे प्रबोधनही सुरू झाले आहे. विशेषतः एआयमुळे दुखापती टाळणे, वैयक्तिक सराव आराखडा तयार करणे आणि कामगिरीतील सातत्य राखणे शक्य होत आहे. भविष्यात प्रत्येक क्रीडा प्रकारात डेटा-आधारित निर्णय प्रक्रिया अधिक बळकट होईल, असा विश्वास कोल्हापूरसह राज्यभरातील विविध खेळातील प्रशिक्षकांना आहे..Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोकादायक खेळ; पिढीच्या भावनिक नात्यांवर संकट.खेळातील बारकावे अन् अचूक लक्ष्यनेमबाजीमध्ये कोल्हापूरचा युवा ऑलंपियन नेमबाज शाहू माने यानेही आपल्या अचूक लक्ष्यासाठी एआयची मदत घेतली आहे. त्याने तर जागतिक पातळीवर विशेषज्ज्ञ जर्मनीचे हेन्झ रेनकेमेयर यांच्याकडून विशेष प्रशिक्षण घेतले आहे. .त्यात एआयच्या आधारे ते खेळातील बारकावे आणि नेमबाजीत शरीराची ठेवण आणि उभारण्याची पद्धत यावर प्रात्यक्षिकांसह मार्गदर्शन घेतले आहे. यात त्याने तंत्र, मानसिक तयारी, आणि स्पर्धेतील शारीरिक व मनोवैज्ञानिक तंत्रावर मार्गदर्शन घेतले. यात एआयचा प्रभावी वापर होता..Premium|Artificial intelligence: नवतंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात सर्जनशीलतेची गरज.प्रतिस्पर्धी संघांच्या कमकुवत दुव्यांचा अभ्यासक्रिकेटमध्ये बीसीसीआय आणि आयपीएल मधील संघ एआयच्या मदतीने फलंदाजीचा फटका, मॅप, गोलंदाजांची लांबी, वेग, क्षेत्ररचना यांचे विश्र्लेषण करतात. सामन्यापूर्वी प्रतिस्पर्धी संघांच्या कमकुवत दुव्यांचा अभ्यास करून रणनिती आखली जाते. .याचा वापर महाराष्ट्राच्या रणजी संघासाठी कोल्हापूरचा व एमसीएचा व्डिडिओ ॲनालायझर स्वप्नील कदम करीत आहे. त्याचा फायदा खेळांडूना होऊ लागला आहे. स्थानिक पातळीवरही नवोदितांना प्रशिक्षण देणारे प्रशिक्षकही याचा अभ्यास करीत आहेत. त्यासोबतच श्र्वासोश्वास व ट्रिगर नियंत्रणा अचूक मोजमाप एआय प्रणाली करत आहे..धावण्याची गती, पासिंग, अचूकतेचा डेटाकोल्हापूर आणि फुटबॉलचे नाते तर संस्थानकाळापासून अतुट आहे. त्यामुळे पेठांपेठांसह घराघरांमध्ये पोहोचलेल्या फुटबॉलही या तंत्रज्ञानाचा वापर मागे कसा राहील. यात इंग्लिश प्रीमिअर लीगमधील क्लब खेळाडूंच्या हालचाली, धावण्याची गती, पासिंग, अचूकता यांचा डेटा एआय प्रणालीद्वारे तपासतात. .त्यामुळे सामन्यादरम्यान निर्णय अधिक अचूक होतात. यात कोल्हापुरातील काही खेळाडूंसह प्रशिक्षकांनाही या तंत्रज्ञानाचा वापर खेळातील सुधारणांसाठी केला आहे. विशेषतः ग्रासरुट फुटबॉलमध्ये याचा प्रभावी वापर होईल, असा विश्वास कोल्हापुरातील प्रशिक्षकांना आहे..कोर्ट कव्हरेज आणि रिटर्न पद्धतीचा अभ्यासलॉन टेनिसमध्ये विम्बल्डन स्पर्धेत हॉक -आय आणि एआय विश्र्लेषणाच्या मदतीने सर्व्हिस वेग, कोर्ट कव्हरेज आणि रिटर्न पद्धतीचा अभ्यास केला जात आहे. यासाठी मुळचा कोल्हापूरचा पण सध्या अहमदाबाद येथील नामांकित अकादमीत मुख्य प्रशिक्षक म्हणून काम करणारा अर्शद देसाई यानेही याबाबतचे टूल वापरण्यास सुरुवात केली आहे. त्याद्वारे तो देशातील नामांकित खेळाडूंना प्रशिक्षित करीत आहे..धावपटूंच्या पावलांची लांबी अन् गतीतील बदलॲथलेटिक्समध्येही धावपटूंच्या पावलांची लांबी, गतीतील बदल यांचे व्हिडिओ विश्र्लेषण होत आहे. विशेषतः मॅरेथॉनमध्ये मॅरेथॉनपटूच्या जर्शीवर विशेष अशी चिप बसवली जाते. त्यातून त्याचे किती अंतर पार केले आणि वेळेचे नोंद होत आहे. किती गतीने धावावे, यासाठी विशेष प्रयत्न यातील तज्त्र मंडळी करीत आहेत. .एआयमुळे असे झाले बदलखेळाडूंच्या कामगिरीचे अचूक डेटा विश्र्लेषण दुखापत प्रतिबंधासाठी तंदुरुस्तीवर लक्ष प्रतिस्पर्धी संघांचे तांत्रिक विश्र्लेषण वैयक्तिक सराव आराखडा तयार करण्यास मदतपारदर्शक आणि आकडेवारी आधारित निवड प्रक्रिया ‘एआय’च्या वापरात कोल्हापूरकरही सरावले.फुटबॉलवेडे शहर म्हणून कोल्हापूरचा गवगवा देशभरात नव्हे तर जगभरात पोहोचला आहे. त्यासोबत नेमबाजांचे शहर म्हणून जगभरात कीर्ती पोहोचत आहे. क्रिकेटमध्येही या शहरातील दरवर्षी किमान तीन ते चार खेळाडू राज्य संघात रणजीसह विविध स्पर्धांकरिता निवडले जात आहेत. .याशिवाय जलतरण, मैदानी स्पर्धा, मॅरेथॉन, आयर्नमॅन, लॉन टेनिस आदी स्पर्धांमध्ये सहभाग आणि त्यातील प्रशिक्षणही काही मंडळी कोल्हापूर सोडून अन्य शहरात घेत आहेत. त्यामुळे जाणकारांच्या मते, स्थानिक खेळाडूंना राष्ट्रीय पातळीवर स्पर्धात्मक बनवण्यासाठी एआयचा वापर लवकरच प्रत्यक्षात आणावा लागेल. तरच यश मिळेल..फुटबॉल वेड्या शहरातील मुलामुलींना तंत्रशुद्ध प्रशिक्षणाची नितांत गरज आहे. त्यात जागतिक नव्हे तर काही आयलीग, आयएसएल संघ आपल्या खेळाडूंच्या प्रगतीसाठी एआयचा वापर करीत आहेत. त्यात कोल्हापूरचे काही खेळाडूंनीही याचा लाभ घेतला आहे. त्यामुळे येत्या काळात या तंत्रज्ञानाची कास धरण्याची गरज भासणार आहे.- पृथ्वी गायकवाड, राष्ट्रीय फुटबॉल प्रशिक्षक,.‘एमसीसी’ रणजी संघात राज्यातील खेळाडूंना स्थान देताना त्यांच्या कामगिरीचा विचार करते. त्यामुळे जिल्हास्तरीय, निमंत्रित स्पर्धांमधील कामगिरीचे विश्र्लेषण करते. हे विश्र्लेषण आता एआयद्वारे होऊ लागले आहे. खेळाडूच्या तांत्रिक चुका आणि त्याच्या खेळातील बदल एआयद्वारे टिपता येतात. त्या दृष्टीने प्रणाली विकसित केली जात आहे. भविष्यात या प्रणालीचा उपयोग स्थानिक स्पर्धांमध्ये होईल.- स्वप्नील कदम, एमसीए व्हिडिओ ॲनालायझर.युवा नेमबाज शाहूच्या पुढील वाटचालीसाठी एआय आधारित प्रशिक्षणाची गरज होती. त्यामुळे त्याने जर्मनीतील विशेषज्ज्ञ हेन्झ रेनकेमेयर यांच्याकडून विशेष प्रशिक्षण घेतले आहे. त्यामुळे त्याच्या खेळात आमुलाग्र बदल झाला आहे. निश्चितच तो ऑलिम्पिकमध्ये देशासाठी पदक जिंकेल.- तुषार माने, युवा ऑलिंपियन नेमबाज शाहू मानेचे वडील.लॉन टेनिसमध्ये या तंत्रज्ञानाचा वापर बहुउपयोगी ठरत आहे. त्यामुळे मी हैदराबाद येथील अदानी टेनिस सेंटरमध्ये मुख्य प्रशिक्षक म्हणून यातील परदेशातून आत्मसात केलेले एआय टूलचा वापर प्रशिक्षणात करत आहे. त्यामुळे टेनिस खेळाडूंना त्याचा चांगला लाभ होत आहे. त्यांच्या कामगिरीतही सुधारणा होऊ लागली आहे. त्यामुळे हे कोल्हापुरातील टेनिस खेळाडूंनाही येत्या काळात आत्मसात करावे लागेल. - अर्शद देसाई, आंतरराष्ट्रीय टेनिस प्रशिक्षक, अदानी टेनिस अकादमी, हैदराबाद.मैदानी स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंना या तंत्राचा चांगला उपयोग होईल. अचूक वेळ, पोझिशन, कृती, शारीरिक तंदुरुस्ती, इजा आदींवर काम करताना एआय टूलचा वापर करता येईल. त्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. काही प्रमाणात या ॲपचा वापर स्थानिक व राज्य स्पर्धांकरिता आणि त्यात सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंच्या विकासासाठी केला जात आहे.- प्रा. प्रकुल मांगोरे पाटील, सचिव, जिल्हा ॲथलेटिक्स असोसिएशन व राष्ट्रीय प्रशिक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.