शाहू नाका : कोईमतूर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ येथून कोल्हापूर तसेच दक्षिण भारतातील काही विमानतळांवर हवाई प्रवाशांच्या सोयीसाठी विविध अभिनव उपक्रमांचा प्रारंभ केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राम मोहन नायडू, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीने करण्यात आले..विमानतळावर उपक्रमांतर्गत मोफत वायफाय सेवा, बचत गटांचे आउटलेट, शिशूंकरिता किड्स झोन तसेच 'फ्लायबरी' या संकल्पनेतून पुस्तक वाचनासाठी विशेष कट्टा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे..कोल्हापूर विमानतळावर फ्री वायफाय सुविधेमुळे मोबाईल नेटवर्क कव्हरेज आणि लॅपटॉपवर काम करणे अधिक सुलभ होणार आहे. तसेच वाचन संस्कृतीला चालना देण्यासाठी मराठी व हिंदी साहित्याची पुस्तके उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत..प्रवाशांनी वाचनाचा आनंद घ्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. लहान मुलांसाठी रंग, कागद व सॉफ्ट टॉईजसह किड्स झोन उभारण्यात आला आहे. या कार्यक्रमाचे थेट प्रक्षेपणही करण्यात आले..यावेळी नागरी विमान मंत्रालयाचे सचिव समीर कुमार सिन्हा तसेच भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाचे अध्यक्ष विपीन कुमार उपस्थित होते..' या सुविधांमुळे कोल्हापूर विमानतळावर प्रवासात विरंगुळा आणि ज्ञानाची जोड देणाऱ्या उपक्रमांचा लाभ प्रवाशांना मिळणार आहे. तरी प्रवाशांनी या सुविधांचा लाभ घ्यावा', असे आवाहन कोल्हापूर विमानतळाचे संचालक अनिल शिंदे यांनी केले..