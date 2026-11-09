Kolhapur News : किरणोत्सवाच्या पूर्वसंध्येलाच देवीचे चरणस्पर्श ; अंबाबाई मंदिरात आजपासून तीन दिवस सोहळा; भाविकांची गर्दी

कोल्हापूर, : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात खगोलशास्राचा अद्वितीय चमत्कार मानल्या जाणाऱ्या ‘दक्षिणायन किरणोत्सवा’च्या पूर्वसंध्येलाच मावळतीच्या सूर्यकिरणांनी थेट देवीच्या चरणांना स्पर्श केला..मुख्य किरणोत्सव सोहळा सुरू होण्याआधीच सूर्यकिरणांनी गाभाऱ्यात प्रवेश करून चरणस्पर्श साधल्यामुळे हा खगोल आणि वास्तुरचनेचा अचूक संगम अभ्यासक आणि भाविकांनी डोळ्यांत साठवला. अंबाबाई मंदिरात वर्षातून दोनदा (जानेवारी-फेब्रुवारीत उत्तरायण आणि नोव्हेंबरमध्ये दक्षिणायन) हा किरणोत्सव होतो. रविवारी सूर्यकिरणांनी महाद्वारातून प्रवेश करून गाभाऱ्यातील देवीच्या चरणांपर्यंतचा प्रवास ४८ मिनिटांत पूर्ण केला.यावेळी देवस्थान समितीच्या सचिव वर्षा साळुंखे, व्यवस्थापक महादेव दिंडे व प्रा. मिलिंद कारंजकर उपस्थित होते. यंदा किरणोत्सव पूर्ण क्षमतेने होईल अशी आशा वातावरण पूर्णपणे अनुकूल असल्याने आणि हवेतील धूलिकणांचा अडथळा कमी असल्याने पूर्वसंध्येलाच किरणांची तीव्रता गर्भगृहापर्यंत पोहोचू शकली. पूर्वसंध्येलाच किरणोत्सवाची ही खगोलीय घटना यशस्वी झाल्यामुळे आगामी तीन दिवस चालणाऱ्या मुख्य दक्षिणायन किरणोत्सवातही सूर्यकिरण पूर्ण क्षमतेने देवीच्या मूर्तीवर पडतील, अशी शक्यता अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे..किरणांचा प्रवास असा- सायंकाळी ५:०० वाजता : महाद्वार (तीव्रता : २०, ००० लक्स) सायं. ५:०३ वाजता : सदर (तीव्रता : १६, १०० लक्स) सायं. ५:१२ वाजता : गरुड मंडप (तीव्रता : ९, ४३० लक्स) सायं. ५:२२ वाजता : गणपती मंदिर परिसर (तीव्रता : २, ८१० लक्स) सायं. ५:३१ वाजता : पितळी उंबरा (तीव्रता : ४२२ लक्स) सायं. ५:३९ वाजता : चांदीचा उंबरा (तीव्रता : १२१ लक्स) गाभारा पहिली पायरी : तीव्रता ११३ लक्स सायं. ५:४३ वाजता : गाभारा दुसरी पायरी (तीव्रता : ४८.१ लक्स) सायं. ५:४५ वाजता : गर्भगृहात किरणांचा प्रवेश (तीव्रता : १०.१ लक्स) सायं. ५:४७ ते ५:४८ वाजता : मावळतीच्या सूर्यकिरणांनी देवीच्या चरणांना स्पर्श केला आणि गाभारा उजळून निघाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.