कोल्हापूर

Kolhapur News : किरणोत्सवाच्या पूर्वसंध्येलाच देवीचे चरणस्पर्श ; अंबाबाई मंदिरात आजपासून तीन दिवस सोहळा; भाविकांची गर्दी

Kolhapur Ambabai Temple, Dakshinayan Kirnotsav : कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरात मुख्य किरणोत्सवाच्या पूर्वसंध्येलाच मावळतीच्या सूर्यकिरणांनी देवीच्या चरणांना स्पर्श केला. आगामी तीन दिवसांच्या दक्षिणायन किरणोत्सवासाठी भाविकांमध्ये उत्सुकता आहे.
Sunset rays reach the feet of Goddess Ambabai during the prelude to the Dakshinayan Kirnotsav in Kolhapur.

Sunset rays reach the feet of Goddess Ambabai during the prelude to the Dakshinayan Kirnotsav in Kolhapur.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोल्हापूर, : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात खगोलशास्राचा अद्वितीय चमत्कार मानल्या जाणाऱ्या ‘दक्षिणायन किरणोत्सवा’च्या पूर्वसंध्येलाच मावळतीच्या सूर्यकिरणांनी थेट देवीच्या चरणांना स्पर्श केला.

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