Kolhapur Ambabai Temple : सुटीत करवीरनगरी गजबजली! अवघ्या दोन दिवसांत 2 लाख 12 हजार भाविकांनी घेतले श्री अंबाबाईचे दर्शन, ठिकठिकाणी मोठी वाहतूक कोंडी

कोल्हापूर : दिवाळी सुटीचा शेवटचा रविवार असल्याने करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली. दोन दिवसांत दोन लाख १२ हजार ५१४ भाविकांनी दर्शन घेतले. शहरासह जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे व ऐतिहासिक स्थळांवर पर्यटकांची गर्दी होती. यामुळे ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी (Rankala Lake tourist rush during Diwali vacation) झाली..शाळा, महाविद्यालयांना दिवाळीच्या सुट्या आहेत. त्यातच दिवाळी सुटीतील हा शेवटचा रविवार असल्याने अनेक जण सहकुटुंब पर्यटनासाठी कोल्हापुरात आल्याचे पाहायला मिळाले. विशेष करून शहरातील करवीर निवासीनी श्री. अंबाबाई मंदिरात दर्शनासाठी सकाळपासूनच भाविकांच्या दर्शनासाठी रांगा लागल्या होत्या. येथे भाविकांकडून सुरू असलेल्या अंबाबाईच्या जयघोषाने संपूर्ण मंदिर परिसर दुमदुमून गेला. मंदिर परिसरातील महाद्वार रोड, विद्यापीठ हायस्कूल, जुना राजवाडासह दर्शन मंडप येथे भाविकांची गर्दी झाली होती. त्यांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान व्यवस्थापन समितीतर्फे दर्शन रांगांचे नियोजन केले होते. .अंबाबाईच्या दर्शनानंतर भाविक आणि पर्यटकांची शहरासह जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांवर गर्दी पाहायला मिळाली. रंकाळ्यासह न्यू पॅलेस पाहण्यासाठी पर्यटकांच्या रांगा लागल्या होत्या. येथे पर्यटकांकडून सेल्फी घेतल्या जात होत्या. भाविकांच्या मोठ्या गर्दीमुळे अंबाबाई मंदिर परिसरासह शहरातील प्रमुख रस्त्यांसह अन्य ठिकाणी दोन्ही बाजूला पर्यटकांची वाहने मोठ्या प्रमाणात लावल्याचे दिसले. त्यामुळे प्रमुख चौकांसह ठिकठिकाणी रस्त्यांवर वाहतुकीची मोठी कोंडी झाली होती. जाईल तेथे चारचाकी वाहने लावल्याने इतर पर्यटकांना वाहने लावण्याची जागा शोधण्यासाठी बराचवेळ शोधाशोध करावी लागली..Namo Shetkari Yojana : राज्यातील 91 लाख शेतकऱ्यांचे 6 हजार रुपये अडकले? 'नमो शेतकरी'च्या 3 हप्त्यांबाबत मोठी अपडेट समोर, 'कृषी'चा 'वित्त'कडे प्रस्ताव.जिल्ह्यातील तीर्थक्षेत्रे, पर्यटनस्थळांवरही गर्दीशहरासोबतच जिल्हातील श्री क्षेत्र जोतिबा मंदिर, आदमापूरचे संत बाळूमामा मंदिरसह पन्हाळा, पावनखिंड, विशाळगड, भुदरगड, नृसिंहवाडीतील दत्तमंदिर, दाजीपूर अभयारण्य, कणेरी मठ येथेही पर्यटकांची गर्दी होती..‘तांबडा-पांढरा’साठी हॉटेलमध्ये गर्दीशहरात रविवारी पर्यटकांनी गर्दी वाढली होती. अंबाबाई दर्शनासह इतर पर्यटनस्थळे पाहिल्यानंतर पर्यटकांनी शहरातील हॉटेल्समध्ये कोल्हापूरची खाद्यसंस्कृती असलेल्या तांबडा-पांढऱ्या जेवणाचा आस्वाद घेतल्याचे दिसले. खाऊ गल्ल्यांमध्येही कोल्हापुरी मिसळ, वडापाव आणि भेळ खाण्यासाठी पर्यटकांची गर्दी होती..Lonar Crater in Maharashtra : अशनीच्या आघातातून घडलेलं 'लोणार' आता जागतिक नकाशावर; पाहा या निसर्गाच्या अद्भुत चमत्काराचे वैशिष्ट्य.खरेदीसाठी बाजारपेठाही फुलल्याशहरात आलेल्या भाविक व पर्यटकांकडून महाद्वार रोड, गुजरी, चप्पल लाईनसह मुख्य बाजारपेठांमध्ये खरेदीसाठी गर्दी केली होती. यावेळी कोल्हापुरी चप्पलसह, दागिने व इतर साहित्यांची विक्री मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे पाहायला मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.