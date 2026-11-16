कोल्हापूर

Kolhapur Ambabai Temple : सुटीत करवीरनगरी गजबजली! अवघ्या दोन दिवसांत 2 लाख 12 हजार भाविकांनी घेतले श्री अंबाबाईचे दर्शन, ठिकठिकाणी मोठी वाहतूक कोंडी

Kolhapur Ambabai temple crowd during Diwali vacation : दिवाळी सुटीच्या शेवटच्या रविवारी करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली. दोन दिवसांत २ लाख १२ हजार ५१४ भाविकांनी दर्शन घेतले.
2.12 lakh devotees visited Ambabai temple in two days

2.12 lakh devotees visited Ambabai temple in two days

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : दिवाळी सुटीचा शेवटचा रविवार असल्याने करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली. दोन दिवसांत दोन लाख १२ हजार ५१४ भाविकांनी दर्शन घेतले. शहरासह जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळे व ऐतिहासिक स्थळांवर पर्यटकांची गर्दी होती. यामुळे ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी (Rankala Lake tourist rush during Diwali vacation) झाली.

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