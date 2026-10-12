Kolhapur Ambabai Temple : नवरात्रोत्सवात नाही, तर कधी वाजणार? अंबाबाई मंदिर परिसरातील ‘म्युझिकल खांब’ बंदच; लाखो रुपये खर्च

कोल्हापूर : करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर परिसरातील वातावरण प्रसन्न आणि भक्तिमय राहावे, या उद्देशाने लाखो रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या ध्वनियंत्रणायुक्त (म्युझिकल) विजेच्या खांबांमधून देवीचे सूर गायब झाले (Kolhapur Navratri festival latest news) आहेत. वर्षभर नाही, तर निदान नवरात्रोत्सवात तरी या खांबांवरून भक्तिगीते ऐकायला मिळतील, अशी भाविकांची अपेक्षा होती; मात्र उत्सव सुरू असतानाही हे खांब पूर्णपणे शांत असल्याने, ‘नवरात्रातच गाणी वाजणार नसतील तर हे खांब हवेत कशाला?’’ असा संतप्त सवाल भाविक व पर्यटकांकडून उपस्थित केला जात आहे..मंदिर परिसर, हेरिटेज मार्ग आणि पंचगंगा नदी घाट सुशोभीकरणासाठी मंजूर झालेल्या विशेष निधीतून हेरिटेज स्वरूपाचे विजेचे खांब उभारण्यात आले. यामध्ये आकर्षक एलईडी दिव्यांसोबतच ध्वनियंत्रणा (स्पीकर) बसविण्यात आली होती..सुरुवातीला सकाळी आणि सायंकाळी मंदिरात येणाऱ्या भाविकांना या खांबांवरून देवीची भक्तिगीते ऐकायला मिळत होती. त्यामुळे परिसराचे रूप पालटल्याचे चित्र दिसत होते. मात्र, अवघ्या काही महिन्यांतच म्हणजेच जून महिन्यापासून ही संपूर्ण यंत्रणा ठप्प झाली आहे..Kolhapur Flower Festival : कोल्हापुरात 'फ्लॉवर फेस्टिव्हल'मध्ये तीन जागतिक विक्रम! फूलझाडांमधून साकारला कुस्तीचा आखाडा, कोल्हापुरी चप्पल; 'गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डस्'तर्फे गौरव.लाखो भाविकांची गर्दी खेचणाऱ्या अंबाबाई मंदिर परिसरात ही अनागोंदी उघडकीस येत असताना महापालिकेकडून मात्र केवळ तांत्रिक कारणे पुढे केली जात आहेत. नवरात्रोत्सवात तरी हे खांब सुरू करण्याची तत्परता महापालिकेने दाखवायला हवी होती..Kolhapur Ambabai Temple : नवरात्रोत्सवाच्या धामधुमीत कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरात नवा वाद; देवस्थान समितीविरोधात पुजारी आक्रमक; नेमका वाद काय?.प्रशासनाकडून पुढे केली जाणारी कारणेपरिसरातील काही व्यावसायिक ध्वनिक्षेपकांमुळे त्रास होत असल्याचे सांगून गाणी लावण्यास मज्जाव करत असल्याचे सांगितले जाते.खोदकामात किंवा इतर कारणांमुळे भूमिगत वीजवाहिन्या खंडित.निकृष्ट दर्जामुळे अथवा पावसामुळे खांबांमधील स्पीकर्स खराब झाल्याचे प्रशासकीय स्तरावरून समोर येत आहे.दृष्टिक्षेपातप्रकल्पाचा ताळेबंदमंजूर निधी : सुमारे दोन कोटी ६५ लाख रुपयेएकूण खांब : १२० खांबकार्यान्वित : एप्रिल २०२५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.