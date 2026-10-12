कोल्हापूर

Kolhapur Ambabai Temple : नवरात्रोत्सवात नाही, तर कधी वाजणार? अंबाबाई मंदिर परिसरातील ‘म्युझिकल खांब’ बंदच; लाखो रुपये खर्च

Why Are Musical Electric Poles Silent at Kolhapur Ambabai Temple? : कोल्हापुरातील अंबाबाई मंदिर परिसरात लाखो रुपये खर्चून उभारलेले म्युझिकल विजेचे खांब जूनपासून बंद आहेत. नवरात्रोत्सवातही भक्तिगीते ऐकू येत नसल्याने भाविकांनी महापालिकेच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
Kolhapur Ambabai Temple musical lights not working

Kolhapur Ambabai Temple musical lights not working

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोल्हापूर : करवीरनिवासिनी श्री अंबाबाई मंदिर परिसरातील वातावरण प्रसन्न आणि भक्तिमय राहावे, या उद्देशाने लाखो रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेल्या ध्वनियंत्रणायुक्त (म्युझिकल) विजेच्या खांबांमधून देवीचे सूर गायब झाले (Kolhapur Navratri festival latest news) आहेत. वर्षभर नाही, तर निदान नवरात्रोत्सवात तरी या खांबांवरून भक्तिगीते ऐकायला मिळतील, अशी भाविकांची अपेक्षा होती; मात्र उत्सव सुरू असतानाही हे खांब पूर्णपणे शांत असल्याने, ‘नवरात्रातच गाणी वाजणार नसतील तर हे खांब हवेत कशाला?’’ असा संतप्त सवाल भाविक व पर्यटकांकडून उपस्थित केला जात आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Ambabai mandir
ambabai temple kolhapur
ambabai puja

Related Stories

Kolhapur Ambabai Temple
Kolhapur Navratri crowd management issues
Ambabai Temple Navratri
Ambabai Temple
Marathi News Esakal
www.esakal.com