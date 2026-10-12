Kolhapur Ambabai Temple Navratri 2026 : अंबाबाईच्या दारात भाविकांचाच दर्शनासाठी 'छळवाद'; अव्यवहार्य नियोजनामुळे प्रदक्षिणा बंद, अन्य मंदिरांचे दर्शनही नाही

कोल्हापूर : शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी करवीर निवासिनी श्री अंबाबाईच्या दारात भाविकांचाच छळवाद मांडला गेला. प्रशासनाच्या अवाजवी व अव्यवहार्य नियोजनाचा मोठा फटका भाविकांना (Ambabai temple darshan problems in Kolhapur) बसला. जिल्हा प्रशासन, पोलिस यंत्रणा आणि पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अजब कारभारामुळे भाविकांना मंदिर प्रांगणात साधी प्रदक्षिणाही घालता आली नाही. तसेच इतर मंदिरांचे दर्शन घ्यायचे कसे, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे..पहिल्याच दिवशी अंबाबाई मंदिरात दर्शनासाठी कोठून जायचे आणि बाहेर कोठून पडायचे, याचा प्रचंड गोंधळ उडाला. नवग्रह मंदिर ते बालाजी मंदिर आणि विष्णू मंदिर ते कात्यायनी मंदिर परिसरात सरसकट बॅरिकेडिंग केल्याने भाविकांना राममंदिर, शनिमंदिर, विठ्ठलमंदिर आणि दशावतार मंदिराकडे जाताच येत नाही. तुळजाभवानी मंदिराच्या दर्शनासाठी घाटी दरवाजातून बाहेर पडून पुन्हा विद्यापीठ हायस्कूलच्या गेटने वळसा घालून यावे लागत आहे..एका बाजूला व्हीआयपी, अधिकारी आणि नेत्यांना पायघड्या घातल्या जात असताना, सामान्य भाविकांना मात्र स्वतःच्याच आराध्य दैवताच्या प्रांगणात फिरणे मुश्कील झाले आहे. या आडमुठ्या नियोजनामुळे भाविकांसह उपमंदिरांमधील पूजाऱ्यांमध्येही तीव्र नाराजी आहे. मुखदर्शनासाठी विद्यापीठ गेटकडून येणाऱ्या भाविकांना पायाला चटके सहन करत रांगेत जावे लागले..Vasota Fort Tourism : पर्यटकांची प्रतीक्षा संपली! सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील ऐतिहासिक वासोटा किल्ला 'या' तारखेपासून खुला, तब्बल चार महिने होता बंद, प्रवेश शुल्क जाहीर.बदल गरजेचाच पण...भाविकांच्या सोयी-सुविधेसाठी रांगा, प्रवेश यात बदल करणे गरजेचे आहे, मात्र तो बदल करताना भाविकांच्या सोयी-सुविधांकडे प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे. भाविकांनी देवीचे दर्शन घेतल्यानंतर त्यांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव उमटले पाहिजेत; मात्र प्रशासनाने केलेल्या बदलांमुळे यंदा भाविकांना मनस्तापच सहन करावा लागला. अजूनही नऊ दिवस शिल्लक असल्याने प्रशासनाने आपल्या चुकांची तातडीने दुरुस्ती करावी, बॅरिकेड्सची दिशा बदलून भाविकांना प्रदक्षिणेचा मोकळा मार्ग उपलब्ध करून द्यावा, अशी एकमुखी मागणी आता जोर धरू लागली आहे..उपदैवतांची मंदिरे ‘बॅरिकेडिंग’च्या चक्रव्यूहातमहाद्वारातून किंवा इतर दरवाजांतून आत आल्यानंतर राममंदिर, विठ्ठलमंदिर, शनिमंदिर, तुळजाभवानी मंदिराकडे जाणारे रस्ते पूर्ण बंद केले आहेत.कारंजा पाडला; जागा मात्र बंदिस्तच!गर्दी नियंत्रणासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध व्हावी म्हणून मंदिर प्रांगणातील ऐतिहासिक कारंजा पाडण्यात आला, मात्र तो पाडून झालेली मोकळी जागा पत्रे व बॅरिकेड्स लावून बंदिस्तच ठेवण्यात आल्याने नेमका कारंजा का पाडला, याचे कोडे भाविकांना उलगडलेले नाही..Ladki Bahin Yojana October Installment Update : लाडक्या बहिणींना दसऱ्याला मिळणार 1500 रुपये की दिवाळीत 3000 हजार? समोर आली मोठी अपडेट, हप्त्याबद्दल सरकारचा प्लॅन ठरला!.जिना चुकलासरलष्कर भवन ते विद्यापीठ हायस्कूल दरम्यान भाविकांसाठी उभारलेला तात्पुरता जिना अत्यंत अपुरा असल्याने तिथेच चेंगराचेंगरीची स्थिती निर्माण होत आहे. वास्तविक पाहता जोतिबा डोंगराप्रमाणे दर्शन रांग या जिन्यावरून नेऊन खालून इतर भाविकांना मोकळी वाट देणे तांत्रिकदृष्ट्या सहज शक्य होते, मात्र नियोजनाचा अभाव असल्याने जिन्यावरच कोंडी होत असून, ही दिशा बदलण्याची गरज आहे.तुमचे अनुभव आम्हाला पाठवा...मंदिर परिसरातील अव्यवहार्य नियोजनाचा अनुभव तुम्हाला आला असल्यास ते आम्हाला ९१४६१९०१९१ या व्हॉटस ॲप क्रमांकावर पाठवा. निवडक सूचनांना प्रसिध्दी दिली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.