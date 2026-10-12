कोल्हापूर

Kolhapur Ambabai Temple Navratri 2026 : अंबाबाईच्या दारात भाविकांचाच दर्शनासाठी 'छळवाद'; अव्यवहार्य नियोजनामुळे प्रदक्षिणा बंद, अन्य मंदिरांचे दर्शनही नाही

Kolhapur Ambabai temple Navratri 2026 arrangements : कोल्हापुरातील अंबाबाई मंदिरात नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी बॅरिकेडिंग आणि नियोजनामुळे भाविकांची गैरसोय झाली. उपमंदिरांकडे जाण्यास अडथळे निर्माण झाल्याने प्रशासनाच्या व्यवस्थेवर भाविक आणि पुजाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
Kolhapur Navratri crowd management issues

Kolhapur Navratri crowd management issues

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : शारदीय नवरात्रोत्सवाच्या पहिल्याच दिवशी करवीर निवासिनी श्री अंबाबाईच्या दारात भाविकांचाच छळवाद मांडला गेला. प्रशासनाच्या अवाजवी व अव्यवहार्य नियोजनाचा मोठा फटका भाविकांना (Ambabai temple darshan problems in Kolhapur) बसला. जिल्हा प्रशासन, पोलिस यंत्रणा आणि पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीच्या अजब कारभारामुळे भाविकांना मंदिर प्रांगणात साधी प्रदक्षिणाही घालता आली नाही. तसेच इतर मंदिरांचे दर्शन घ्यायचे कसे, हा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

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