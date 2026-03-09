Kolhapur Ambabai Parking : बहुमजली पार्किंग, ई-रिक्षा, शटल बस अन् सूक्ष्म नियोजन; अंबाबाई मंदिर पार्किंग वाद; नागरिकांनी ‘सकाळ’कडे सुचवले पर्याय

कोल्हापूर : दक्षिण दरवाजा येथील पार्किंगच्या जागेवरून सुरू असलेल्या वादात आता कोल्हापूरकरांनी प्रशासनाला थेट पर्याय सुचवले आहेत. बिंदू चौक येथील जुन्या कारागृहाच्या जागेत बहुमजली पार्किंग उभारण्यापासून ते भाविकांसाठी मंदिर परिसरात ‘ई-रिक्षा’ किंवा ‘शटल बस’ सेवा सुरू करण्यापर्यंत अनेक विधायक सूचना ‘सकाळ’च्या व्यासपीठावर मांडल्या आहेत. केवळ पार्किंग बंद करून प्रश्न सुटणार नाही, तर भवानी मंडप ते महाद्वार रोड या परिसराचे सूक्ष्म नियोजन करण्याची गरज नागरिकांनी व्यक्त केली..माझी आई ७० वर्षांची आहे, तिचा जन्म कोल्हापूरचा. खरी कॉर्नर येथे माहेर. त्यामुळे अंबाबाई मंदिराचा तिला खूप ओढा आहे; पण तिला एकटीला चालता येत नाही. धरून नेलं तरी ५०० मीटरनंतर बसावे लागते. गाडी पार्क करण्याचा प्रश्न उभा राहतो. गर्दीत जायला ती खूप घाबरते. कोल्हापूर जिल्ह्यातील असूनही तिला दर्शनाला नेण्यासाठी आधी काही दिवस ट्रॅफिक पाहणे, रस्त्याचं खोदकाम अभ्यासणे, कुणाला तरी पाठवून आधी गर्दी तपासणे, हे करावे लागते. साधे दर्शन घ्यायला तिला खूप वाट पाहावी लागते.- प्राची पाटील.माझे घर इंदुमती हायस्कूलशेजारी आहे. दक्षिण दरवाजाकडील सध्याची जागा अपुरी आहे आणि तिथे फार फार तर २५ गाड्या बसतील. माझ्या मते शासनाने बिंदू चौक येथील जेलच्या ठिकाणी नवीन बहुमजली पार्किंग उभारायला हवे.- केदार अष्टेकर.विद्यापीठ गेटजवळील पार्किंग बंद केल्यामुळे रहदारीचे अडथळे दूर झाले आहेत. शाळा, सरकारी कार्यालये त्या ठिकाणी असल्यामुळे रहदारी कायम असते. मात्र, भाविकांना त्रास सहन करावा लागतो. वयस्कर लोकांना ने-आण करण्यासाठी देवस्थान समितीने इलेक्ट्रिक रिक्षांची व्यवस्था केली, तर प्रश्न सुटेल. इतर बऱ्याच ठिकाणी अशी सुविधा आहे.- प्रभाकर भोसले.अंबाबाई मंदिरापासून लांब अंतरावर पार्किंगची सुविधा करून तेथून मंदिरापर्यंत छोट्या बसेसची शटल व्यवस्था केल्यास मंदिर परिसरात वाहतूक कोंडी होणार नाही. भाविकांना थोडी सवय होईल आणि ट्रॅफिक जामचा त्रास कमी होईल. मंदिरच्या गेटजवळ व्हील चेअरची व्यवस्था करावी. बिंदू चौकमधील पार्किंग बंद करावे व्हिनस कॉर्नर, दसरा चौक अशा अंतरावर पार्किंगची व्यवस्था करावी. येथून मिनी बस किंवा ठरावीक भाडे ठरवून रिक्षा स्टॉप करावा. येणारे पर्यटक आणि भाविक हे जागा शोधत फिरतात, तसेच चुकीच्या ठिकाणी पार्किंग करतात. यामुळे वाद निर्माण होतात.- चंदू ओसवाल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.