Kolhapur Ambabai Temple : नवरात्रोत्सवाच्या धामधुमीत कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरात नवा वाद; देवस्थान समितीविरोधात पुजारी आक्रमक; नेमका वाद काय?

कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई देवीच्या नवरात्रोत्सवाचा उत्साह सुरू असतानाच कोल्हापुरातील अंबाबाई मंदिरात श्री पुजाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या अंबाबाई मंदिरात पुजारी आणि देवस्थान समिती यांच्यातील वाद उफाळून आल्याने धार्मिक वर्तुळात चर्चेला उधाण आले (Kolhapur Ambabai Temple religious rituals dispute) आहे. देवस्थान समितीच्या कारभाराविरोधात पुजारी आक्रमक झाले असून, धार्मिक कार्यात अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे..नवरात्रोत्सव हा अंबाबाई मंदिरातील सर्वांत महत्त्वाच्या धार्मिक उत्सवांपैकी एक मानला जातो. या काळात देवीच्या दर्शनासाठी राज्याच्या विविध भागांतून तसेच कर्नाटकासह अन्य राज्यांतूनही भाविक मोठ्या संख्येने कोल्हापुरात दाखल होतात. मंदिरात विविध धार्मिक विधी, पूजा-अर्चा आणि परंपरेनुसार धार्मिक कार्यक्रम पार पडत असतात. अशा महत्त्वाच्या काळातच पुजाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केल्याने या वादाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..देवस्थान समितीच्या विरोधात भूमिका घेत पुजाऱ्यांनी धार्मिक कार्यात अडथळे येत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. मंदिरातील धार्मिक परंपरा आणि विधी सुरळीतपणे पार पडावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असतानाच पुजारी आणि समिती यांच्यातील मतभेद समोर आले आहेत. या वादामागील नेमकी कारणे, पुजाऱ्यांच्या मागण्या आणि देवस्थान समितीची भूमिका याबाबत अधिक स्पष्टता येणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..Kolhapur Ambabai Temple Navratri 2026 : अंबाबाईच्या दारात भाविकांचाच दर्शनासाठी 'छळवाद'; अव्यवहार्य नियोजनामुळे प्रदक्षिणा बंद, अन्य मंदिरांचे दर्शनही नाही.दरम्यान, नवरात्रोत्सवाच्या काळात सुरू झालेल्या या आंदोलनामुळे मंदिरातील धार्मिक व्यवस्थापन आणि पुजारी-देवस्थान समिती यांच्यातील समन्वयाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. हा वाद लवकरात लवकर मिटवून धार्मिक विधी आणि उत्सवाचे नियोजन सुरळीत ठेवण्यासाठी संबंधितांकडून पुढाकार घेतला जाणार का, याकडे भाविकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.