कोल्हापूर

Kolhapur Ambabai Temple : नवरात्रोत्सवाच्या धामधुमीत कोल्हापूरच्या अंबाबाई मंदिरात नवा वाद; देवस्थान समितीविरोधात पुजारी आक्रमक; नेमका वाद काय?

Priests Begin Protest at Kolhapur Ambabai Temple During Navratri : कोल्हापुरातील अंबाबाई मंदिरात नवरात्रोत्सवाच्या काळात पुजाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. देवस्थान समितीविरोधात आक्रमक भूमिका घेत धार्मिक कार्यात अडथळे निर्माण होत असल्याचा आरोप पुजाऱ्यांनी केला आहे.
Kolhapur Ambabai Temple

Kolhapur Ambabai Temple

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कोल्हापूर : करवीर निवासिनी श्री अंबाबाई देवीच्या नवरात्रोत्सवाचा उत्साह सुरू असतानाच कोल्हापुरातील अंबाबाई मंदिरात श्री पुजाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील लाखो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या अंबाबाई मंदिरात पुजारी आणि देवस्थान समिती यांच्यातील वाद उफाळून आल्याने धार्मिक वर्तुळात चर्चेला उधाण आले (Kolhapur Ambabai Temple religious rituals dispute) आहे. देवस्थान समितीच्या कारभाराविरोधात पुजारी आक्रमक झाले असून, धार्मिक कार्यात अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

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