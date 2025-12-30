Ambabai Temple Security : अंबाबाई मंदिरात सुरक्षेची पोलखोल, पिस्तूल घेऊन भाविकाचा थेट मंदिरात प्रवेश; व्हायरल व्हिडिओने गोंधळ

Devotee Enters Temple With Pistol : एकीकडे भाविकांची मोठी गर्दी असताना एका भाविकाने आज अंबाबाई मंदिरात थेट पिस्तूल घेऊन प्रवेश केला. मंदिरातील मेटल डिटेक्टर कुचकामी असून, मंदिराच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह त्यांनी उपस्थित केला. मुंबईचे भाविक राहुल चतुर्वेदी, संभाजी साळुंखे यांनी हा प्रकार मंदिर व पोलिस प्रशासनासमोर आणला. दरम्यान, याबाबत जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत चौकशीचे काम सुरू होते. .चतुर्वेदी आणि साळुंखे हे दोघे आज मंदिराच्या तीनही दरवाजातून आत गेले. त्यावेळी चतुर्वेदी यांच्याकडे परवाना असलेली पिस्तूल होती. घाटी दरवाजाच्या बाजूला असलेल्या मंदिराच्या प्रवेशद्वाराजवळ असलेल्या डिटेक्टरमधून ते थेट आत गेले. तिथून पुन्हा बाहेर आले. त्यावेळी त्यांच्या कमरेला पिस्तूल होते. पण, डिटेक्टरकडून याबाबतचा सिग्नल मिळाला नाही. तसेच तेथे तैनात असलेल्या एकाही पहारेकरी आणि पोलिसांनी भाविकांना तपासले नाही. त्यामुळे संतप्त झालेल्या या हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाचे वाभाडे काढले. याकडे पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समिती आणि पोलिस प्रशासनाने गांभिर्याने पाहावे, अशी मागणी करून त्यांना ही वस्तुस्थिती दाखविली..‘गेली काही दिवस मंदिरात भाविकांची मोठी गर्दी आहे. रोज दीड ते दोन लाख भाविक दर्शनासाठी येत आहेत. त्यामुळे मंदिरात येणाऱ्या प्रत्येक भाविकाची सुरक्षा महत्त्वाची आहे. मेटल डिटेक्टरबाबत मंदिर प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही दुर्लक्ष होत असल्याने अशा पद्धतीने ही बाब निदर्शनास आणून द्यावी लागली. आम्ही शो न करता ही यंत्रणा कुचकामी आहे, हे तेथील यंत्रणेला दाखवून दिले आहे. याबाबत मंगळवारी (ता.३०) जिल्हाधिकारी यांना निवेदन देणार आहोत. पिस्तूलचा परवाना आहे, अंबाबाई मंदिरात येणाऱ्या भाविकांची सुरक्षा व्हावी, यासाठी आम्ही हे निदर्शनास आणून दिले’, असे साळुंखे यांनी सांगितले..पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे सचिव शिवराज नाईकवाडे म्हणाले, ‘मंदिरात येणाऱ्या भाविकांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक सर्व खबरदारी समितीने घेतली आहे. मंदिराच्या चारही प्रवेशद्वारावर सुरक्षिततेची जबाबदारी पोलिस प्रशासनाची आहे. त्यामुळे पोलिस प्रशासनाला आजच्या प्रकाराची माहिती कळवली आहे.’.जिल्ह्यातील ८९१ शस्त्रे अजूनही बाहेरचजिल्ह्यातील विविध निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाकडून परवानाधारक शस्त्रे जमा करून घेतली जातात. जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालयातून घेतलेल्या माहितीनंतर परवानाधारक ७११७ शस्त्रे आहेत. त्यातील ४९८३ शस्त्रधारकांना शस्त्र जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानंतर ४०९५ शस्त्रे जमा झाली असून, ८९१ शस्त्रे अद्याप जमा झालेली नाहीत. यामुळे अनेक शस्त्रे निवडणूक काळात जमा झालेली नाहीत हे स्पष्ट होत आहे..Kolhapur Muncipal : निवडणूक जिंकण्यासाठी गैरप्रकारांना थारा नाही; के. मंजुलक्ष्मी यांचा इशारा, गुन्हेगारी प्रवृत्तीवर थेट कारवाई.दक्षता घेण्याच्या सूचनाजिल्हाधिकारी अमोल येडगे हे पश्चिम महाराष्ट्र देवस्थान समितीचे अध्यक्ष आहेत. त्यांनी ही माहिती कळताच पोलिसांना सर्व माहिती घेऊन दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याबाबत शहर पोलिस उपअधीक्षक प्रिया पाटील यांनी सांगितले की, ‘प्रत्येक दरवाजावर कोण कोण होते, आज नेमके काय घडले याची माहिती घेऊन आम्ही जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षकांना अहवाल पाठविणार आहे. निरीक्षक किरण लोंढे अधिक माहिती घेत आहेत.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.