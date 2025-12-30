कोल्हापूर

Ambabai Temple Security : अंबाबाई मंदिरात सुरक्षेची पोलखोल, पिस्तूल घेऊन भाविकाचा थेट मंदिरात प्रवेश; व्हायरल व्हिडिओने गोंधळ

Viral Video Causes Police Panic : कोल्हापुरातील अंबाबाई मंदिरात पिस्तूल घेऊन भाविक थेट प्रवेश करत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून मंदिर सुरक्षेची मोठी पोलखोल झाली आहे. पोलिस यंत्रणा गोंधळली आहे.
Devotee Enters Temple With Pistol : एकीकडे भाविकांची मोठी गर्दी असताना एका भाविकाने आज अंबाबाई मंदिरात थेट पिस्तूल घेऊन प्रवेश केला. मंदिरातील मेटल डिटेक्टर कुचकामी असून, मंदिराच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह त्यांनी उपस्थित केला. मुंबईचे भाविक राहुल चतुर्वेदी, संभाजी साळुंखे यांनी हा प्रकार मंदिर व पोलिस प्रशासनासमोर आणला. दरम्यान, याबाबत जुना राजवाडा पोलिस ठाण्यात रात्री उशिरापर्यंत चौकशीचे काम सुरू होते.

