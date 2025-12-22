Kolhapur NABARD : कोल्हापूर जिल्ह्याची बँकिंग कामगिरी उल्लेखनीय; वार्षिक पतआराखड्यांतर्गत सप्टेंबरअखेर ११८ टक्के उद्दिष्टपूर्ती

कोल्हापूर : ‘जिल्ह्याच्या वार्षिक पतआराखड्यांतर्गत सप्टेंबरअखेर सर्व बँकांची मिळून ११८ टक्के उद्दिष्टपूर्ती झाली आहे’, अशी माहिती अपर जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी येथे दिली. तसेच एक एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज वितरणात सर्व बँकांनी मिळून ९९ टक्के उद्दिष्टपूर्ती केल्याबद्दलही त्यांनी कौतुक केले..जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या जिल्हा सल्लागार समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी जालिंदर पांगरे, पशुसंवर्धन विभागाचे उपआयुक्त डॉ. महेश शेजळ, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहायक आयुक्त एस. टी. खाडे, जिल्हा उपनिबंधक नीलकंठ करे, बँक ऑफ इंडिया विभागाचे उपविभागीय व्यवस्थापक विशाल सिंग, जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जी. एम. शिंदे, अग्रणी जिल्हा बँक व्यवस्थापक मंगेश पवार यांच्यासह सर्व बँकांचे जिल्हा समन्वयक व विविध महामंडळांचे अधिकारी उपस्थित होते..Kolhapur News: थकीत एफआरपीवर १५% व्याजासह निर्णय मार्गी? साखर आयुक्तांच्या बैठकीत कारवाईची मोठी घोषणाबाजी.बैठकीत आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील वार्षिक पत आराखडाअंतर्गत झालेल्या कामगिरीचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. प्राप्त अहवालानुसार सप्टेंबरअखेर सर्व बँकांनी मिळून ११८ टक्के उद्दिष्टपूर्ती झाली असल्याचे सांगण्यात आले. .यामध्ये कृषी क्षेत्र ११५ टक्के, ‘एमएसएमई’ क्षेत्र १४४ टक्के, इतर प्राथमिक क्षेत्र १०० टक्के तर अप्राथमिक क्षेत्र १०५ टक्के या क्षेत्रांचा समावेश आहे..Kolhapur FRP Arrears : कोल्हापूर विभागात ७१ लाख टन ऊस गाळप; तरीही २९५ कोटींची एफआरपी थकीत शेतकऱ्यांची वाढती नाराजी.‘कृषी’साठी आठ हजार ८५४ कोटींचा संभाव्य कर्ज आराखडा बैठकीत ‘नाबार्ड’कडून आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी प्राधान्य क्षेत्रातील संभाव्य कर्ज आराखड्याची माहिती सादर करण्यात आली. त्यानुसार कृषी क्षेत्रासाठी आठ हजार ८५४ कोटी रुपये, एमएसएमई क्षेत्रासाठी १५ हजार ३०० कोटी रुपये आणि इतर क्षेत्रांसाठी एक हजार ६४६ कोटी रुपये इतक्या संभाव्य कर्जपुरवठ्याचा अंदाज आहे. आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी एकूण २५ हजार ८०० कोटी रुपयांचे संभाव्य लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.