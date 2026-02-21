कोल्हापूर

Kolhapur Audit Panel : वार्षिक मूल्य दराचा प्रारुप; प्रस्ताव कार्यवाहीसाठी पाठवा जिल्हाधिकारी येडगे : लोकलेखा समितीची बैठक

Annual Ready : कोल्हापूर जिल्ह्यातील वार्षिक मूल्य दर निश्चिती प्रक्रियेला वेग आला आहे.अमोल येडगे यांनी लोकलेखा समितीच्या बैठकीत लोकप्रतिनिधींकडून सात दिवसांत लेखी सूचना मागवून प्रारूप प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्याचे निर्देश दिले.
सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : ‘जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींकडून येत्या सात दिवसांत लेखी सूचना घेऊन लोकलेखा समितीचा वार्षिक मूल्य दराचा प्रारुप प्रस्ताव पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात यावा’, अशी सूचना जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांनी आज येथे केली.

