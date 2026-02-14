Nature Painting Movement : दर शनिवारी रंगतो निसर्गाचा सोहळा; ३५ हून अधिक चित्रकारांची जलसंवर्धनासाठी अनोखी मोहीम

कोल्हापूर : प्रत्यक्ष निसर्ग चित्रणाची परंपरा आता पुन्हा युवा चित्रकारांनी सुरू केली आहे. प्रत्येक शनिवारी ही मंडळी शहरासह जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी जाऊन प्रत्यक्ष निसर्गचित्रण करू लागली आहेत. .पस्तीसहून अधिक चित्रकारांचा या उपक्रमात समावेश आहे. जलतीर्थ स्वच्छता मोहिमेत ही मंडळी सहभागी होणार असून, २१ फेब्रुवारीला शहरातील जलतीर्थांचे सौंदर्य ते कॅनव्हासवर उलगडणार आहेत..Sakal NIE Drawing Competition : हडपसर–मांजरी परिसरात सकाळ एन.आय.ई. चित्रकला स्पर्धेचा रंगतदार उत्सव!.येथील चित्रकलेला मोठी परंपरा आहे. अनेक दिग्गज कलाकारांनी त्यासाठी योगदान दिले आहे. ही चळवळ अधिक नेटाने पुढे नेताना अनेक संकल्पनाही येथे रुजल्या. पूर्वी सर्व मंडळी एकत्रित येऊन रेखाटने, प्रत्यक्ष निसर्गचित्रण करायचे आणि सर्वांच्या कलाकृतींवर चर्चाही व्हायची. .रेखाटनाची चळवळ अजूनही सुरू आहे. पण, प्रत्यक्ष निसर्गचित्रणाचा उपक्रम काही वर्षे बंद होता. तो आता पुन्हा सुरू झाला आहे. प्रत्येक शनिवारी सकाळी एखाद्या ठिकाणी ही मंडळी एकवटतात. निसर्गचित्रणाची स्थळे निश्चित करतात. त्यानंतर रेखाटन करूनच निसर्गचित्रण पूर्ण करतात. विशेष म्हणजे निसर्गचित्रण पूर्ण झाल्यानंतर सर्व मंडळी प्रत्येकाच्या कलाकृतींबाबत मंथनही करतात..Sakal Drawing Competition 2026 : रंगरेषांच्या दुनियेत हरवले विद्यार्थी; घोडेगावात सकाळ चित्रकला स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.