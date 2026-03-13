कोल्हापूर

Kolhapur Auto Rickshaw Drivers Protest : 42 रुपयांचा एलपीजी गॅस 80 रुपये कसा झाला? दरवाढीवरून रिक्षाचालकांचा एलपीजी गॅस पंपाला घेराव

Auto Rickshaw Drivers Surround LPG Pump Near Lisha Hotel Chowk : कोल्हापुरात एलपीजी ऑटो गॅसचा दर ४२ रुपयांवरून ८० रुपयांपर्यंत वाढल्याने संतप्त रिक्षाचालकांनी लिशा हॉटेल चौकातील गॅस पंपाला घेराव घातला.
सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : एलपीजी गॅसच्या दरवाढीवरून रिक्षाचालकांनी लिशा हॉटेल चौक परिसरातील एलपीजी गॅस पंपाला आज घेराव घातला. दोन तास घेराव घालून ४२ रुपयांचा गॅस ८० रुपये कसा झाला, याची विचारणा केली. जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून यातून तोडगा काढण्याची मागणी त्यांनी केली. (kolhapur auto rickshaw drivers protest lpg price hike)

