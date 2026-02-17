Bal Kalyan Sankul : बालकल्याण संकुलातून ४५ मुले-मुली दत्तक; सहा वर्षांतील चित्र, परदेशातील दांपत्यांचाही पुढाकार

कोल्हापूर : बालकल्याण संकुलातून सहा वर्षांत ४५ मुले-मुली दत्तक देण्यात आल्या आहेत. जर्मनी, अमेरिका ते इटलीमधील दांपत्यांनी त्यांचा या मुलांना हक्काचे घर दिले आहे. विशेष म्हणजे यात २४ मुले व २१ मुलींचा समावेश असून, दत्तक घेण्याबाबत समाजात सकारात्मक बदलाचे चित्र आहे. दत्तक घेण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा http://www.cara.wcd.nic.in/ येथे उपलब्ध केली आहे. .मुलगा, मुलगी भेदभाव नाहीवैद्यकीय, शारीरिक अथवा जीवनशैलीतील बदलांमुळे अपत्य न झाल्यास एखाद्या कुटुंबातील दांपत्याकडून मुलगा अथवा मुलगी दत्तक घेण्यास प्राधान्य दिले जाते. दत्तक मुले नको, ही विचारसरणी मागे पडत असून, थेट परदेशातील दांपत्य कागदपत्रांची पूर्तता करून दत्तक घेण्यात पुढाकार घेऊ लागले आहेत. विशेष म्हणजे दत्तक घेण्यात मुलगा व मुलगी यांच्यात भेदभाव न करता त्यांना स्वीकारले जात आहे..Passport Verification : पारपत्र पडताळणीत गुंतागुंत, कागदपत्रांतील त्रुटींमुळे विलंब; पोलिसांकडून ७० टक्के प्रकरणे १५ दिवसांत निकाली.मुले दत्तक घेण्यासाठी सुमारे दहा हजारांहून अधिक लोकांची वेटिंग लिस्ट आहे. बालकल्याण संकुलमध्ये दाखल झालेले बाळ लगेच दत्तक प्रक्रियेसाठी उपलब्ध केले जात नाही. चार महिने ते कोठे सापडले आहे, हे सांगून त्याच्या पालकांचा शोध घेतला जातो. पोलिसांकडून ती प्रक्रिया राबवली जाते. बाळाची वैद्यकीय तपासणीनंतर केंद्र सरकारच्या वेबसाईटवर दत्तक देण्यासाठी त्या बाळाचे नाव नोंद होते. - पद्मजा तिवले, मानद सचिव, .बालकल्याण संकुल पालकांचा व मुलाचा (लागू असल्यास)दत्तक घेण्यासाठी लागणारी कागदपत्रेजन्म दाखला पॅन कार्ड/आधारकार्ड, विवाह प्रमाणपत्र घटस्फोटाचा निर्णय किंवा जोडीदाराचा मृत्यू दाखला (लागू असल्यास) दत्तक घेण्याबाबत उद्देशपत्र/प्रेरणापत्र मागील तीन वर्षांच्या वेतन स्लिप.धक्कादायक! परभणीत तेलंगणातील २८ मजुरांची ठेकेदाराकडून पिळवणूक; वेळाेवेळी दाखवले आमिष, पाेलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल .आयकर विवरणपत्र एमबीबीएस डॉक्टांचे शारीरिक तंदुरुस्ती प्रमाणपत्र पालकांचे एचआयव्ही तपासणी अहवाल नातेवाइकांकडून दत्तक प्रक्रियेच्या समर्थनार्थ दोन शिफारसपत्रे इतर व्यक्तींकडून (उदाहरणार्थ, मुख्याध्यापक, लोक प्रतिनिधी, डॉक्टर) दोन शिफारसपत्रे मोठ्या मुलाची संमती (लागू असल्यास).मूळ होम स्टडी रिपोर्ट गुंतवणूक व बचत नोंदी, मालमत्तेची कागदपत्रे नातलगांकडून शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरी हमीपत्र दोन्ही पालक नोकरी करत असल्यास शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर नोटरी केलेले हमीपत्र प्री-अडॉप्शन फोस्टर केअर करारनामा शंभर रुपयांच्या स्टॅम्प पेपर दोन्ही पालकांचे संयुक्त ओळखपत्र आकाराचे चार फोटो पोलिस पडताळणी प्रमाणपत्र.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.