कोल्हापूर

Bal Kalyan Sankul : बालकल्याण संकुलातून ४५ मुले-मुली दत्तक; सहा वर्षांतील चित्र, परदेशातील दांपत्यांचाही पुढाकार

Children Adopted : कोल्हापूरच्या बालकल्याण संकुल मधून गेल्या सहा वर्षांत तब्बल ४५ मुले-मुलींना नवजीवन मिळाले आहे. जर्मनी, अमेरिका आणि इटलीसारख्या देशांतील दांपत्यांनी पुढाकार घेत या मुलांना हक्काचे घर दिले.
Children at Bal Kalyan Sankul Kolhapur

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : बालकल्याण संकुलातून सहा वर्षांत ४५ मुले-मुली दत्तक देण्यात आल्या आहेत. जर्मनी, अमेरिका ते इटलीमधील दांपत्यांनी त्यांचा या मुलांना हक्काचे घर दिले आहे. विशेष म्हणजे यात २४ मुले व २१ मुलींचा समावेश असून, दत्तक घेण्याबाबत समाजात सकारात्मक बदलाचे चित्र आहे. दत्तक घेण्यासाठी केंद्र सरकारने ऑनलाईन नोंदणीची सुविधा http://www.cara.wcd.nic.in/ येथे उपलब्ध केली आहे. 

