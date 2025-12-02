Kolhapur News : कोल्हापूरच्या शेतकऱ्यांना दिलासा! २१ बंधाऱ्यांच्या दुरुस्तीसाठी तब्बल 12.06 कोटींचा निधी मंजूर

म्हाकवे : कोल्हापूर जिल्ह्यातील नद्यांवरील दुरवस्था झालेल्या कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधारे दुरुस्तीसाठी १२ कोटी ६ लाख ५६ हजारांचा निधी मंजूर झाला आहे..या निधीमधून जिल्ह्यातील २१ बंधाऱ्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. घटप्रभा मध्यम प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या तारेवाडीचा बंधाऱ्यासाठी सर्वाधिक १ कोटी ३० लाख ६१ हजार रुपयांचा, तर सर्वांत कमी चित्री मध्यम प्रकल्पांतर्गत येणाऱ्या कर्पेवाडीच्या बंधाऱ्यासाठी ९ लाख १९ हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे..बंधाऱ्यांतील पाण्याने बहरणार उन्हाळी पिके.जिल्ह्यातील बंधारे पुरामुळे नादुरुस्त झाले आहेत. याचा परिणाम पाणी साठ्यावर होऊन मोठ्या प्रमाणात पाणी वाहून जात होते. ऐन उन्हाळ्यात शेतकऱ्यांना शेतीच्या, तर गावकऱ्यांना पिण्याच्या पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत होते. अनेक धरणांतून १५ ते २० दिवसांनी आवर्तन सोडले जाते. प्रशासनाने पाणीसाठ्याचा विचार करून बंधाऱ्याच्या दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर केला आहे. .या बंधाऱ्यांची दुरुस्ती होणार (बंधाऱ्याचे नाव व कंसात निधी लाखात) झांबरे मध्यम प्रकल्पावरील हल्लारवाडी येथील बंधारा .. ५९ लाखजंगमहट्टी मध्यम प्रकल्पावरील कामेवाडी बंधारा ....... ९९ लाख ६ हजारकार्वे बंधारा दुरुस्ती............... १२ लाख ८५ हजारघटप्रभा मध्यम प्रकल्पावरील तारेवाडी बंधारा ...................... १ कोटी ३० लाख ६१ हजारदूधगंगा मोठा प्रकल्पावरील कुरणी बंधारा.............. ६६ लाख ७४ हजार.वेंगुर्लेसाठीचा दोन कोटींचा निधी परत.नानीबाई चिखली बंधारा .................... ५२ लाखबस्तवडे बंधारा ........................... ७४ लाख चिकोत्रा मध्यम प्रकल्पावरील बेळुंकी बंधारा........... २४ लाख ४० हजारचांभार खडक- अर्जुनवाडा बंधारा - ४७ लाख ३७ हजारनंद्याळ बंधारा .................... ६७ लाख ७८ हजारवडगाव बंधारा - ५१ लाख ५२ हजार.पाटगाव मध्यम प्रकल्प कडगाव बंधारा- ८० लाख )करडवाडी बंधारा ......................... ७० लाखगारगोटी बंधारा ........................... ८० लाखवाघापूर बंधारा दुरुस्ती ............ ४२ लाख ६ हजारनिळपण बंधारा दुरुस्ती .................... ४५ लाख.चित्री मध्यम प्रकल्पावरील भागवत बंधारा.. ५० लाखहाजगोळी बंधारा .......................... ५५ लाखकर्पेवाडी बंधारा ................... ९ लाख १९ हजारचित्री मध्यम प्रकल्प जरळी बंधारा.................... ४४ लाख ९८ हजारहिरण्यकेशी सर्फनाला मध्यम प्रकल्पावरील दाभिळ बंधारा ४५ लाख..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.