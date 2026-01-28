कोल्हापूर

Kolhapur Strike : बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा जबरदस्त फटका; कोल्हापूरमध्ये ३५० कोटींचे व्यवहार ठप्प

Bank Employees : देशव्यापी बँक संपाचा थेट फटका कोल्हापूर जिल्ह्याला बसला असून, अवघ्या एका दिवसात सुमारे ३५० कोटी रुपयांचे बँक व्यवहार ठप्प झाले आहेत.
Bank employees stage protests during the nationwide strike demanding a five-day work week.

सकाळ डिजिटल टीम
कोल्हापूर : देशातील बँकिंग क्षेत्रासाठी पाच दिवसांचा आठवडा करावा, या प्रमुख मागणीसाठी संयुक्त बँक कर्मचारी संघटनांनी आज देशभरात ऑल इंडिया bankingबँक संप पुकारला आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनच्या (यूएफबीयू) नेतृत्वाखाली या संपात सार्वजनिक बँक अधिकारी, कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. संपामुळे जिल्ह्यातील बँकिंग क्षेत्रातील सुमारे ३५० कोटींचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत.

