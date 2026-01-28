Kolhapur Strike : बँक कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा जबरदस्त फटका; कोल्हापूरमध्ये ३५० कोटींचे व्यवहार ठप्प

कोल्हापूर : देशातील बँकिंग क्षेत्रासाठी पाच दिवसांचा आठवडा करावा, या प्रमुख मागणीसाठी संयुक्त बँक कर्मचारी संघटनांनी आज देशभरात ऑल इंडिया bankingबँक संप पुकारला आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनच्या (यूएफबीयू) नेतृत्वाखाली या संपात सार्वजनिक बँक अधिकारी, कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. संपामुळे जिल्ह्यातील बँकिंग क्षेत्रातील सुमारे ३५० कोटींचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत..संपामुळे महाराष्ट्र, कोल्हापूरसह मुंबई, पुणे, सोलापूर, रत्नागिरी, सांगली, नाशिक, नागपूर आदी जिल्ह्यांत संपाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. बँकांतील व्यवहार पूर्णतः ठप्पचा परिणाम व्यापारी, औद्योगिक आणि सर्वसामान्य ग्राहकांवर झाला. .Jalgaon News : जळगावात बँकांचे कामकाज ठप्प! ५ दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँक कर्मचारी संपावर; ६० कोटींचे व्यवहार थांबले.वाढता कामाचा ताण, मनुष्यबळाची कमतरता यांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या शारीरिक, मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत आहेत. परिणामी, ग्राहक सेवेच्या गुणवत्तेवर तसेच बँकांच्या एकूण कार्यक्षमतेवरही विपरीत परिणाम होत आहे. .सरकारने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास पुढील काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा कर्मचारी आणि संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. या देशव्यापी संपात एआयबीओसी, एआयबीईए, बीईएफआय, आयएनबीईएफ, आयएनबीओसी, एनओबीडब्ल्यू, एनओबीओ या संघटना सहभागी झाल्या आहेत. .Jalgaon News : जळगावात बँकांचे कामकाज ठप्प! ५ दिवसांच्या आठवड्यासाठी बँक कर्मचारी संपावर; ६० कोटींचे व्यवहार थांबले.त्यांनी सरकारने बँक कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, लक्ष्मीपुरीतील येथील बँक ऑफ इंडियासमोर बँक अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे सदस्य, पदाधिकाऱ्यांनी जमून मागण्यांच्या अनुषंगाने घोषणा दिल्या..जिल्ह्यातील पाचशे बँकांतील चार हजार कर्मचारी संपावरदेशभरातील १८ लाख बँक कर्मचारी, तर जिल्ह्यातील ५०० बँकांतील सुमारे चार हजार अधिकारी, कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. सर्व शनिवार सुटीचे दिवस म्हणून घोषित करावेत, ही संघटनांची मुख्य मागणी आहे. .हा प्रस्ताव मार्च २०२४ मध्ये इंडियन बँक्स असोसिएशनसोबत झालेल्या बाराव्या द्विपक्षीय करारामध्येत समाविष्ट केला होता. मात्र, त्याला अद्याप केंद्र सरकारकडून औपचारिक मान्यता मिळालेली नाही..आजचा ऑल इंडिया बँक संप हा बँक कर्मचाऱ्यांच्या सहनशक्तीचा स्फोट आहे. महाराष्ट्रभर कर्मचाऱ्यांनी निर्धाराने काम बंद ठेवून संदेश दिला आहे. पाच दिवसांचा आठवडा कोणतीही तडजोड न करता लागू करावाच लागेल.- प्रमोद शिंदे, राज्य सचिव, .एआयबीओसी एमएस-१ सरकारने बँक कर्मचाऱ्यांच्या संयमाची परीक्षा घेऊ नये. आज देशभरात बँकिंग सेवा ठप्प झाल्या असून कोल्हापूरमध्ये ३५० कोटींचे व्यवहार ठप्प झाले आहेत. पाच दिवसांचा आठवडा तत्काळ लागू न केल्यास यूएफबीयू देशव्यापी, दीर्घकालीन आणि अधिक तीव्र संघर्षासाठी सज्ज आहे.- नीलेश पवार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एआयबीओसी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.