Makar Sankranti : भोगी-संक्रांतीच्या उंबरठ्यावर कोल्हापुरात बाजारपेठ गजबजली; तिळगूळ, सुगडे आणि भाजीपाल्याची लुटालूट

Festive Shopping : भोगी आणि मकर संक्रांतीच्या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरातील प्रमुख बाजारपेठांमध्ये तिळगूळ, सुगडे, भाजीपाला आणि सणाच्या साहित्याने मोठी गर्दी पाहायला मिळत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Kolhapur Sankranti Market : नव्या वर्षातील पहिला सण असलेल्या मकर संक्रांतीची लगबग आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. उद्या मंगळवारी (ता. १३) ‘भोगी’ आणि बुधवारी (ता. १४) ‘मकर संक्रांत’ असल्याने बाजारपेठांमध्ये ग्राहकांची गर्दी पाहायला मिळत आहे.

