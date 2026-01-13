Makar Sankranti : भोगी-संक्रांतीच्या उंबरठ्यावर कोल्हापुरात बाजारपेठ गजबजली; तिळगूळ, सुगडे आणि भाजीपाल्याची लुटालूट

Kolhapur Sankranti Market : नव्या वर्षातील पहिला सण असलेल्या मकर संक्रांतीची लगबग आता अंतिम टप्प्यात आली आहे. उद्या मंगळवारी (ता. १३) ‘भोगी’ आणि बुधवारी (ता. १४) ‘मकर संक्रांत’ असल्याने बाजारपेठांमध्ये ग्राहकांची गर्दी पाहायला मिळत आहे. .विशेषतः तिळगूळ, सुगडे, पतंग आणि भोगीच्या भाजीसाठी लागणाऱ्या साहित्याने बाजार फुलला आहे. ‘जो न खाये भोगी, तो सदा रोगी’ असे म्हटले जाते, त्यामुळे उद्याच्या भोगीसाठी लागणाऱ्या मिश्र भाजीच्या साहित्याने मंडई गजबजली आहे..Ichakaranji Sankranti : भोगी–संक्रांतीच्या स्वागतासाठी इचलकरंजीच्या बाजारपेठांत महिलांची झुंबड, भाजीपाल्यांची जोरदार खरेदी.हरभरा, पावटा, घेवडा, वांगी, गाजर, कांद्याची पात आणि बोरे यांची आवक वाढली आहे. मागणी जास्त असल्याने पावट्याच्या शेंगा आणि मटारची मोठ्या प्रमाणात आवक झाली होती. बाजरीच्या भाकरीसाठी लागणाऱ्या तिळाच्या विक्रीतही मोठी तेजी आहे..हलव्यापासून बनवलेल्या दागिन्यांची मोठी क्रेझ आहे. लहान मुलांच्या ‘बोरन्हाण’साठी लागणारे मुकुट, हार, बांगड्या आणि कमरपट्टे आकर्षक स्वरूपात उपलब्ध आहेत. तिळगुळाच्या बाबतीत यंदा साध्या लाडवांव्यतिरिक्त चॉकलेट कोटेड तिळगूळ आणि ड्रायफ्रूट्स तिळाच्या वड्यांना मागणी आहे. खरेदीसाठी महिलांची लगबग.Bhogi Vegetable : शेतकऱ्यांची भोगीची आशा: ढगाळ वातावरण, रोगराई आणि भोगी सण, जयसिंगपूर बाजारात भाजीपाल्याच्या दरांचा खेळ.संक्रांतीच्या पूजेसाठी लागणारी मातीची ‘सुगडे’ कुंभारवाड्यांमधून बाजारात दाखल झाले आहेत. ५ सुगडांचा संच ५० ते ८० रुपयांपर्यंत विक्रीला उपलब्ध आहे. हळदी-कुंकवाच्या कार्यक्रमासाठी लागणारे वाण, प्लास्टिकच्या वस्तू, स्टीलची भांडी आणि सौभाग्य लेण्यांच्या दुकानांत महिलांची झुंबड उडाली आहे. संक्रांतीनिमित्त काळ्या रंगाच्या साड्या आणि कपड्यांनाही विशेष पसंती दिली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.