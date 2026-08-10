Bhudargad Fort Wall Collapse : अवघ्या 2 वर्षांत ऐतिहासिक भुदरगड किल्ल्याची 50 फूट लांबीची तटबंदी कोसळली; कोट्यवधींचा निधी पाण्यात, गडप्रेमींचा तीव्र संताप

गारगोटी (जि. कोल्हापूर) : ऐतिहासिक भुदरगड किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करूनही अवघ्या दोन वर्षांत किल्ल्याच्या प्रवेशमार्गाच्या डाव्या बाजूची सुमारे ५० फूट लांबीची तटबंदी कोसळल्याने संताप व्यक्त होत (Bhudargad Fort conservation work) आहे. संवर्धनाच्या कामाचा दर्जा, ठेकेदाराची कार्यपद्धती आणि पुरातत्त्व विभागाच्या देखरेखीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ऐतिहासिक वास्तूंच्या संवर्धनासाठी मोठा निधी खर्च होत असताना तटबंदी अल्पावधीतच ढासळल्याने संपूर्ण कामाची तांत्रिक तपासणी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी इतिहासप्रेमी, गडप्रेमी आणि पर्यावरणप्रेमींमधून होत आहे..भुदरगड किल्ल्याच्या ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी पुरातत्त्व विभागाकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर केला होता. या निधीतून दोनच वर्षांपूर्वी किल्ल्याची तटबंदी, तलावाची दुरुस्ती, छत्रपती शंभू महादेव मंदिरासह किल्ला परिसरातील विविध संवर्धनाची कामे हाती घेण्यात आली होती. किल्ल्याच्या ऐतिहासिक स्वरूपाला धक्का लागू नये, यासाठी तटबंदीचे काम पारंपरिक पद्धतीने चिऱ्यांचा वापर करून केले होते..मात्र, संवर्धनाचे काम पूर्ण होऊन अवघी दोन वर्षे होत असतानाच किल्ल्यावर प्रवेश करण्याच्या डाव्या बाजूची सुमारे ५० फूट लांबीची तटबंदी कोसळली आहे. तटबंदीचा काही भाग खचू लागल्याने भविष्यात आणखी मोठा भाग कोसळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे किल्ल्यावर येणाऱ्या पर्यटकांच्या सुरक्षिततेचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे..Dhamanse Hatwadi Bridge Ratnagiri : कोकणातील 'हे' गाव ठरतंय पर्यटनाचे नवे केंद्र! सोमगंगा नदीवर अनोखा 'अर्धगोलाकार बंधारा'; पुलामुळे पर्यटनाला उधाण.ऐतिहासिक वास्तूंचे जतन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येत असताना संवर्धनाचे काम अल्पावधीतच निकामी होणे ही गंभीर बाब असल्याचे इतिहासप्रेमींचे म्हणणे आहे. तटबंदीच्या बांधकामासाठी वापरलेले साहित्य, बांधकामाची पद्धत, पायाभरणी, दगडांची रचना तसेच पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची तांत्रिक तपासणी करण्याची मागणी होत आहे..Shaktipeeth Highway Update : शक्तिपीठ महामार्ग आता थेट रेडी बंदर अन् मुंबई-गोवा हायवेला जोडणार! MSRDC चे पुन्हा सर्व्हेचे आदेश, आमदार केसरकरांनी दिली मोठी अपडेट.भुदरगड किल्ला हा परिसराच्या इतिहासाचा महत्त्वपूर्ण ठेवा असून, तालुक्याच्या वैभवाची ओळख म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. किल्ल्यावर दररोज शेकडो पर्यटक, गडप्रेमी आणि इतिहासप्रेमी भेट देतात. त्यामुळे किल्ल्यावरील संवर्धनाची कामे करताना केवळ निधी खर्च करण्यापेक्षा कामाचा दर्जा, ऐतिहासिक वास्तूची मूळ रचना आणि कामाचा टिकाऊपणा यास प्राधान्य देणे आवश्यक होते. मात्र, तटबंदी अल्पावधीतच कोसळल्याने संवर्धनाच्या कामाच्या गुणवत्तेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे..तटबंदी कोसळल्याची घटना लक्षात घेऊन संबंधित विभागाने तातडीने पाहणी करून धोकादायक भागाची दुरुस्ती करावी, अशी मागणीही होत आहे. तसेच यापूर्वी केलेल्या संपूर्ण संवर्धन कामाची स्वतंत्र तांत्रिक तपासणी करून दोष आढळल्यास संबंधित ठेकेदार आणि अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी इतिहासप्रेमी, गडप्रेमी आणि पर्यावरणप्रेमींमधून जोर धरत आहे..ऐतिहासिक वैभव टिकविण्याची अपेक्षाभुदरगड किल्ल्यावर दररोज शेकडो पर्यटक भेट देतात. किल्ल्याच्या सुरुवातीलाच तटबंदी कोसळू लागल्याने पर्यटकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन करताना त्याचे मूळ स्वरूप आणि दुर्मीळ ऐतिहासिक वैभव पुढील पिढ्यांसाठी जपले जावे, अशी अपेक्षा इतिहासप्रेमी आणि गडप्रेमींमधून व्यक्त होत आहे..ठेकेदार, अधिकाऱ्यांवर कारवाई कराभुदरगड किल्ल्याच्या संवर्धनासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होत असताना अवघ्या दोन वर्षांत ५० फूट तटबंदी कोसळणे ही गंभीर बाब आहे. संवर्धनाच्या कामाची तांत्रिक तपासणी करून बांधकामातील त्रुटी आणि निकृष्ट कामाची कारणे शोधावीत. कामासाठी जबाबदार ठेकेदार तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी इतिहासप्रेमींतून मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.