कोल्हापूर

Kolhapur: वाघबीळ मार्गावर हुल्लडबाजी, ४९ दुचाकी जप्त; १८ अल्पवयीन मुलांसह १९ पालकांवर गुन्हा दाखल

Midnight Hooliganism on Kolhapur-Ratnagiri Highway:कोल्हापूर-रत्नागिरी राज्य महामार्गावरील वाघबीळ मार्गावर मध्यरात्री दुचाकी रेसिंग आणि हुल्लडबाजी करणाऱ्या युवकांविरोधात कोडोली पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे.
Kolhapur

Kolhapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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कोडोली: कोल्हापूर- रत्नागिरी राज्य महामार्गावर मोटारसायकल उभ्या करीत हुल्लडबाजी केल्याप्रकरणी अल्पवयीन १८ मुले व त्यांचे १९ पालक अशा ३७ जणांवर कोडोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा केला. पोलिसांनी याप्रकरणी ४९ मोटारसायकल जप्त केल्या. ही घटना शुक्रवारी (ता.५) मध्यरात्री बारा वाजण्याच्या दरम्यान घडली.

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