Kolhapur: वाघबीळ मार्गावर हुल्लडबाजी, ४९ दुचाकी जप्त; १८ अल्पवयीन मुलांसह १९ पालकांवर गुन्हा दाखल

कोडोली: कोल्हापूर- रत्नागिरी राज्य महामार्गावर मोटारसायकल उभ्या करीत हुल्लडबाजी केल्याप्रकरणी अल्पवयीन १८ मुले व त्यांचे १९ पालक अशा ३७ जणांवर कोडोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा केला. पोलिसांनी याप्रकरणी ४९ मोटारसायकल जप्त केल्या. ही घटना शुक्रवारी (ता.५) मध्यरात्री बारा वाजण्याच्या दरम्यान घडली. .याबाबतची फिर्याद पोलिस नाईक संदीप दिलीप पाटील यांनी दिली. कोल्हापूर-रत्नागिरी राज्य महामार्गावर वाघबीळ ते दाणेवाडी येथे शुक्रवारी मध्यरात्री युवक जमावबंदी असताना एकत्रित येऊन त्यांनी मोटारसायकल रेस करीत रस्त्याच्या मध्यभागी मोटारसायकली उभ्या करून प्रचंड गोंधळ माजवला. तसेच हुल्लडबाजी करीत होते..Petrol Diesel Price Today : एलपीजी दरवाढीनंतर पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर जाहीर, जाणून घ्या महाग झाले की स्वस्त?.रस्त्यावरुन येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनधारकांना नाहक त्रास झाला. हा सर्व प्रकार सुरू असताना एका व्यक्तीने कोल्हापूर पोलिस नियंत्रण विभागाला कळविल्याने पोलिस यंत्रणा सतर्क झाली. पोलिसांची धावाधाव सुरू झाली..शाहूवाडी विभागाचे पोलिस उपविभागीय अधिकारी आप्पासाहेब पवार, कोडोली पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक चेतन मसुटगे यांच्यासह पोलिस फौज फाटा तातडीने घटनास्थळी दाखल झाला. तरीही युवकांची हुल्लडबाजी सुरू होती. यावेळी हुल्लडबाजी तरुणांना पोलिसीखाक्या दाखवताच मोटारसायकल सोडून तरुणांनी पलायन केले..Akola : पतीला पाठीवर घेऊन उपचारासाठी धावाधाव, नर्सपासून डॉक्टरांपर्यंत विनवण्या; कुणीच मदत केली नाही, VIRAL व्हिडीओने खळबळ.यावेळी पोलिसांनी ४९ मोटारसायकली जप्त करीत अल्पवयीन मुलांवर व त्यांच्या पालकावर कोडोली पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. रस्त्यावर उभा राहून वाढदिवस... अलीकडे युवक मोटारसायकल रस्त्याच्या मध्यभागी उभा करून वाढदिवस साजरा करतात. त्यावर केक कापून जल्लोष करण्याची पध्दत रूढ झाली आहे. यामुळे तासन्तास रस्त्यावर हुल्लडबाजी सुरू असल्याचे वारंवार दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.