Chandrakant Patil : निवडून आला, आता पक्षाला विसरू नका; मंत्री चंद्रकांत पाटील, नवनिर्वाचित जि.प., पं. स. सदस्यांचा सत्कार

कोल्हापूर : 'तुम्ही आता निवडून आला आहात, मात्र आता पक्षाला विसरू नका. पक्षाचे नेते -पदाधिकारी यांच्याबद्दल वाईट बोलू नका. जनतेचे काम करा. पक्ष संघटनेचा विस्तार करा,' असे आवाहन उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांना केले. मंत्री पाटील यांच्या हस्ते नवनिर्वाचित सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमात ते बोलत होते..भारतीय जनता पक्षाच्या नागाळा पार्क कार्यालयामध्ये हा कार्यक्रम झाला. यावेळी खासदार धनंजय महाडिक यांची प्रमुख उपस्थिती होती. प्रास्ताविक जिल्हाध्यक्ष (पश्चिम) नाथाजी पाटील यांनी केले. जिल्हाध्यक्ष (पूर्व) राजवर्धन निंबाळकर यांनी निवडणुकीचा आढावा घेतला..यावेळी मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, 'पक्षाने तिकीट दिले, कार्यकर्त्यांनी प्रचार केला आणि विजय मिळाला. आता पक्षाची गरज काय, असा विचार मनात आणू नका. कोणतेही पद - सत्ता नसताना सुभाष वोरा, बाबा देसाई, प्र. द. गणपुले यांनी जिल्ह्यात पक्ष वाढवला..त्यांच्या कष्टामुळे आज हे यश आपल्याला मिळाले आहे. निवडून आलेल्या प्रत्येक सदस्याने आपल्या पदाचा उपयोग पक्षाच्या विस्तारासाठी करावा. पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना, नेत्यांना वाईट बोलू नका. पक्षाच्या शिस्तीप्रमाणे संघटनेचे सातत्याने जो काम करेल त्याची पक्ष दखल घेत असतो.'.यावेळी माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, भरमूअण्णा पाटील, माजी आमदार सुरेश हाळवणकर, प्रदेश सचिव महेश जाधव, समरजितसिंह घाटगे, माधवराव घाटगे, अंबरिश घाटगे, सावकर मदनाईक यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते..त्यांची मते मोजण्याइतपतही नाहीत मंत्री पाटील म्हणाले, 'जिल्हा परिषद निवडणुकीत महायुतीतील सर्व पक्षांच्या मतांची बेरीज केली तर ती दहा लाखांच्या पुढे जाते. महाविकास आघाडीची मते बेरीज करण्याइतपतही नाहीत.'.त्यांचा पराजय झाला तरी गुलाल कसा? ः खासदार महाडिक 'काँग्रेसचे गेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत २७ जिल्हा परिषद सदस्य होते. या निवडणुकीत त्यांचे १४ निवडून आले. म्हणजे संख्या कमी झाली. त्यांनी मतेही तिसऱ्या क्रमांकाची घेतली तरी देखील ते गुलाल उधळत आहेत. भाजपने या निवडणुकीत सर्वाधिक मते मिळवली असून जिल्ह्याच्या राजकारणात भाजपच मोठा भाऊ आहे,' .असा टोला खासदार धनंजय महाडिक यांनी काँग्रेसला लगावला. ते म्हणाले, 'जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीची यावेळची निवडणूक वेगळी होती. प्रचाराचे तंत्र वेगळे होते. तुम्ही सगळ्यांनी वादळात दिवा लावला आहे. भाजपने ४० जागा लढवल्या होत्या. त्यातील १२ निवडून आल्या. गेल्या निवडणुकीपेक्षा दोन जागा आपल्या कमी झाल्या. त्यामुळे तुम्ही नाराज आहात. पण काँग्रेसच्या जागा २७ वरून १४ झाल्या. त्यांनी तिसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली तरी काँग्रेसने नेते गुलाल लावून नाचत आहेत.'.