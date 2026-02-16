कोल्हापूर

Chandrakant Patil : निवडून आला, आता पक्षाला विसरू नका; मंत्री चंद्रकांत पाटील, नवनिर्वाचित जि.प., पं. स. सदस्यांचा सत्कार

Newly Elected ZP Members : उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्रीचंद्रकांत पाटील यांनी स्पष्ट शब्दांत संदेश दिला—“निवडून आलात, पण पक्षाला विसरू नका.” खासदार धनंजय महाडिक यांनीही काँग्रेसवर टीका करत भाजपच जिल्ह्यातील ‘मोठा भाऊ’ असल्याचा दावा केला.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : ‘तुम्ही आता निवडून आला आहात, मात्र आता पक्षाला विसरू नका.‌ पक्षाचे नेते -पदाधिकारी यांच्याबद्दल वाईट बोलू नका. जनतेचे काम करा. पक्ष संघटनेचा विस्तार करा,’ असे आवाहन उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती सदस्यांना केले. मंत्री पाटील यांच्या हस्ते नवनिर्वाचित सदस्यांचा सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमात ते बोलत होते.

