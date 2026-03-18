Book Festival : कोल्हापुरात बहरणार वाचनोत्सव; शुक्रवारपासून सकाळ पुस्तक महोत्सवाचे आयोजन

कोल्हापूर : वाचनसंस्कृतीला चालना देण्याच्या उद्देशाने कोल्हापूर आणि परिसरातील वाचकांसाठी सकाळ प्रकाशनातर्फे शुक्रवार (ता. २०) ते रविवार (ता. २२) दरम्यान पुस्तक महोत्सव आयोजित केला आहे. येथील करवीरनगर वाचन मंदिर येथे हा महोत्सव होणार असून पुस्तकप्रेमींना विविध पुस्तके पाहण्याची व विकत घेण्याची संधी मिळणार आहे..महोत्सवात दर्जेदार पुस्तकांची परंपरा लाभलेल्या सकाळ प्रकाशनातर्फे प्रकाशित विविध क्षेत्रांतील नामवंतांची चरित्रे, आत्मचरित्रे, आध्यात्मिक व तत्त्वचिंतनात्मक साहित्य, उद्योजकता, कृषी, बालसाहित्य, कथासंग्रह असे विविध प्रकारचे साहित्य वाचकांसाठी उपलब्ध असेल. .Sakal Book Festival : खरा आनंद पुस्तक वाचनातूनच, मान्यवरांचे मत; सकाळ पुस्तक महोत्सवाचे शानदार उद्घाटन .विविध विषयांवरील आशयसंपन्न नवी पुस्तके आणि सर्वाधिक विक्री होत असलेली 'महाभारत कथामृत', 'हिमालयवासी गुरूंच्या योगी शिष्याचे आत्मकथन', 'आयुर्वेद फॉर किडस्', 'सायबर पालकत्व – भाग १ व २', 'हॅपिनेस हॅपन्स', 'दाही दिशा', 'काकासाहेब चितळे', 'ज्ञानाई', 'सावरकर विचार दर्शन', 'गोष्ट पैशापाण्याची' अशी विविध विषयांवरील वाचकप्रिय बेस्टसेलर पुस्तकेही महोत्सवात वाचकांना पाहावयास मिळतील. .डॉ. सदानंद मोरे, भा. द. खेर, नीलेश ओक, श्री. एम., सरश्री, डॉ. श्री बालाजी तांबे, मुक्ता चैतन्य, प्रफुल्ल वानखेडे, डॉ. नीलम गोऱ्हे यांसारख्या लेखकांच्या पुस्तकांना वाचकांकडून विशेष मागणी असून स्वामी विवेकानंद, सदगुरू, डॉ. सदानंद मोरे आणि डॉ. श्रुती पानसे यांच्या पुस्तकांनाही वाचकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. अशा विविध विषयांवरील समृद्ध पुस्तकसंग्रह येथे मांडण्यात आला असून, सर्व वयोगटांसाठी उपयुक्त पुस्तके एकाच ठिकाणी उपलब्ध आहेत..New Marathi Book : मानवी संवेदनांचे सूक्ष्म चित्रण करणाऱ्या १३ कथांचा 'स्वामित्वलेखिका' संग्रह.महोत्सवात वाचक, ग्रंथालये व विविध साहित्यप्रेमी संस्थांसाठी विशेष सवलत देण्यात आली आहे. एक हजार रुपये व त्याहून अधिक खरेदीवर २५ टक्के, ग्रंथालये व संस्थात्मक खरेदीवर ३० टक्के, तसेच वाचकांना कुठल्याही पुस्तकांवर १० टक्के सवलत देण्यात येणार आहे..या संधीचा लाभ कोल्हापुरातील सर्व पुस्तकप्रेमींनी घ्यावा आणि आवडती पुस्तके खरेदी करावीत, असे आवाहन 'सकाळ' प्रकाशनाने केले आहे. हा महोत्सव सकाळी दहा ते सायंकाळी नऊपर्यंत खुला राहील. अधिक माहितीसाठी संपर्क ः ७७७४००१३४९ (sakalpublications.com).