Kolhapur Budget : ‘महापूर नियंत्रण’ वगळता; कोल्हापूरच्या पदरी निराशा

Flood Control Project : महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांसाठी महापूर नियंत्रण प्रकल्पाला मोठी चालना मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी २२४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून त्यामुळे पूरनियंत्रणाच्या कामांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : राज्याच्या आजच्या अर्थसंकल्पात कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील महापूर नियंत्रण प्रकल्पासाठी दोन हजार २४० कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. मात्र, राज्यातील इतर शहरांच्या तुलनेत कोल्हापूरसाठी इतर कोणतीही विशेष ठोस तरतूद झालेली नाही.

