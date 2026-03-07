Kolhapur Budget : ‘महापूर नियंत्रण’ वगळता; कोल्हापूरच्या पदरी निराशा

कोल्हापूर : राज्याच्या आजच्या अर्थसंकल्पात कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यांतील महापूर नियंत्रण प्रकल्पासाठी दोन हजार २४० कोटींची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल. मात्र, राज्यातील इतर शहरांच्या तुलनेत कोल्हापूरसाठी इतर कोणतीही विशेष ठोस तरतूद झालेली नाही..दरम्यान, अर्थसंकल्पात प्रत्येक जिल्ह्यात सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) केंद्र स्थापन करण्याची तरतूद करण्यात आली असून, या तरतुदीनुसार कोल्हापुरात हे केंद्र होणार आहे. आरोग्य आयुक्तालय, शाश्वत शहरी विकास प्रकल्पासह राज्यासाठीच्या इतर काही तरतूदींमधूनही निधी आणण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहेत..Karad Politics: 'जनतेसमाेर मांडले शहराच्या विकासाचे व्हिजन'; कऱ्हाडला नगराध्यक्षपदाचे नऊही उमेदवार एकाच व्यासपीठावर.कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांला आजपर्यंत अनेक वेळा महापुराचा फटका बसला आहे. तात्पुरत्या उपाययोजना केल्या जात होत्या; मात्र यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना काढण्यासाठी केंद्रीय समितीसह तज्ज्ञांना पाहणी करून त्यावर पूर निवारण्यासाठीचा आराखडा तयार झाला. .हा आराखडा प्रत्यक्षात आणण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची आवश्यकता होती. त्यामुळे राज्य शासनाकडून जागतिक बॅंकेकडून कर्ज घेण्याचा पर्याय निवडण्यात आला. दोन्ही जिल्ह्यांतील महापूर निवारण्यासाठी सुरुवातीच्या टप्प्यात ३२०० कोटींचा प्रकल्प नियोजित होता. आता तो ३६०० कोटी रुपयांचा झाला आहे..सांडपणी व्यवस्थापन प्रकल्पात शहराला संधीराज्य शासनाने जागतिक बॅंकेच्या सहकार्याने अर्थसंकल्पात मांडलेल्या ५८६० कोटींच्या सांडपाणी व्यवस्थापन व पुनर्वापर प्रकल्पातून शहरातील सांडपाण्याने पंचगंगा नदी व रंकाळा तलावाचे होणारे प्रदूषण रोखण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे. .Kolhapur Muncipal : सत्ता मिळाली, पण विकासाचे स्वप्न पूर्ण होणार का? महायुतीसमोर खरी कसोटी सुरू!.त्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून योग्य प्रस्ताव देण्याबरोबरच या प्रकल्पात शहराचा समावेश करण्यासाठी महापालिकेतील सत्ताधारी महायुतीकडून जोरदार प्रयत्न करण्याची गरज आहे. त्यातून शहरातील या मुख्य जलस्त्रोतांचे प्रदूषण रोखता येणार आहे..शहरातून निर्माण होणारे सांडपाणी रोखण्यासाठी पर्यावरणप्रेमी, विविध संघटनांनी महापालिकेकडे सातत्याने प्रयत्न केल्यानंतर काही सांडपाणी प्रकल्प कार्यरत करण्यात आले. तसेच अमृत योजनेतून नवीन काही प्रकल्पांचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी ज्या भागात ड्रेनेज लाईन नाही अशा निम्म्या शहरात ड्रेनेज लाईन टाकण्याचेही नियोजन केले आहे. .त्यासाठी ३०० कोटींवर निधी मंजूर आहे. त्याप्रमाणे काही टप्प्यातील कामे सुरू आहेत. त्याचवेळी १९७२ नंतर पहिल्या टप्प्यात निम्म्या शहरात टाकलेल्या ड्रेनेज लाईनचे आयुष्मान संपलेले आहे. आता शहराची उभी वाढ होत आहे. .त्यातून या जुन्या लाईनवर मोठा ताण पडत आहे. अनेक ठिकाणी ड्रेनेज लाईन तुंबून मैला रस्त्यावरून वाहून गटारीतून नाल्यात मिसळत आहे. जयंती व दुधाळी नाल्यांतून ते पूर्ण उपसले जात नसल्याने पंचगंगा नदीचे प्रदूषण होत आहे. रंकाळा तलावातही पाठीमागील कॉलनींचे सांडपाणी मोठ्या प्रमाणात मिसळत आहे. या प्रकल्पात शहराचा समावेश झाला तर नागरी सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी चांगला निधी मिळू शकतो. त्यातून जल प्रदूषण रोखण्याचे मोठे काम होईल..छत्रपती शाहू महाराज, ताराराणींच्या स्मारकांचे संवर्धनसातारा जिल्ह्यातील संगम माहुली येथील छत्रपती शाहू महाराज आणि रणरागिणी ताराराणींच्या स्मारकांच्या जतन व संवर्धनाचा उल्लेखही अर्थसंकल्पात आहे. युनेस्कोच्या यादीतील पन्हाळगडावरील विविध कामांसाठीही निधी दिला जाणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.