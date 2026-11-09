Kolhapur News: बांधकाम व्यावसायिकाला १८ कोटींचा गंडा ;गुप्तचर अधिकारी असल्याचे भासवले ;अभिजित आंदळकरसह सहा जणांवर गुन्हा

कोल्हापूर: भारतीय गुप्तचर विभागाने अणू चाचण्यांसाठी लागणारा धातू जप्त केला असून तो विकण्याच्या बहाण्याने तसेच जमीन व्यवहारातून कोल्हापुरातील बांधकाम व्यावसायिकाला १८ कोटी ५० लाखांना गंडा घालण्यात आला. फसगत झालेल्या व्यावसायिकाचे काही महिन्यांपूर्वीच निधन झाल्याने त्यांच्या मुलाने पोलिसांत तक्रार दिली आहे. याप्रकरणी अभिजित गणपतराव आंदळकर (रमणमळा, सध्या रा. प्रभात रोड, पुणे) याच्यासह सहा संशयितांवर गुन्हा दाखल झाला. भारतात वेगवेगळ्या ठिकाणी नेऊन संबंधित व्यावसायिकाला बनावट शास्त्रज्ञांचीही भेट घालून दिल्याचे चौकशीत समोर येत आहे..गुन्हा दाखल झालेल्यामध्ये ममता अभिजित आंदळकर, बिजित बिरेंद्र घोष (पश्चिम बंगाल), संजय खुराणा (ओडिशा), सुभाष पाटील, संजय पन्हाळकर (दोघे कोल्हापूर) यांचा समावेश आहे. एप्रिल २०२२ ते जून २०२५ कालावधीत हा प्रकार घडला आहे.नागाळा पार्कातील प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिकांना संशयित अभिजित आंदळकरने फोनवरून संपर्क साधला था. आपण भारतीय गुप्तचर संघटनेत अधिकारी असून, अणू चाचण्यांतून निघणारा 'आर्किकल' नावाचा धातू जप्त केल्याचे सांगितले. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत याची किंमत कोट्यवधी असून, तो काही लाखात तुम्हाला देऊ, असे सांगितले होते..रोख १२ कोटी रुपये घेतले.संशयित अभिजित आंदळकर आणि त्याची पत्नी ममता हिने व्यावसायिकाकडून १२ कोटी ५० लाख रुपये रोख उकळले. तसेच पुणे, मुंबईतील काही खात्यांवर रक्कम पाठविण्यास सांगितले. हा धातू मिळणार असल्याचे सांगून अन्य काही संशोधकांकडेही त्यांना पाठविले होते.बनावट शास्त्रज्ञ अन् प्रयोगशाळाही.संबंधित व्यावसायिकाला पुणे, बेंगलोर, जम्मू-काश्मीर, विशाखापट्टणम, गुवाहाटी अशा ठिकाणी फिरविले. बनावट संशोधक बिजित घोष याचीही पश्चिम बंगाल येथे भेट घालून दिली. 'आर्किकल' धातू बनविण्यासाठी केमिकल, बॉडीसूट, इतर साहित्य जर्मनीहून मागवावे लागेल, असे सांगून वेगवेगळ्या बँक खात्यांवर दीड कोटी रुपये घेतले..मुलाकडून फिर्यादफसगत झालेल्या बांधकाम व्यावसायिकाचे काही महिन्यांपूर्वीच निधन झाले आहे. त्यांच्या व्यवहारांची माहिती घेताना सर्व धक्कादायक प्रकार समोर आल्याने त्यांच्या मुलाने पोलिसांत धाव घेतली. अधिक तपास आर्थिक गुन्हे शाखेकडून सुरू आहे.जमीन विकण्यास भाग पाडले.फिर्यादी यांच्या वडिलांची काही जमीन एका व्यवहारात अडकली होती. ही जमीन सोडवून देतो, असे त्यांना सांगण्यात आले. या बदल्यात गगनबावड्यातील असळज येथील त्यांची १५ एकर जमीन विकण्यास भाग पाडले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.