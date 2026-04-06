Caste Certificate Verification : गडहिंग्लज नगराध्यक्षांना 'कारणे दाखवा' नोटीस; बेडा जंगम जातीचा दावा का फेटाळण्यात येऊ नये?

गडहिंग्लज (कोल्हापूर) : अनुसूचित जातीच्या दाखल्याबाबत पोलिस दक्षता पथकाने दिलेल्या तपासणी अहवालानुसार येथील पालिकेचे नगराध्यक्ष महेश तुरबतमठ यांना जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने बेडा जंगम जातीचा दावा का फेटाळण्यात (Kolhapur Caste Certificate Verification) येऊ नये, अशा आशयाची कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच याबाबत लेखी खुलासा व अधिकचे पुरावे मंगळवारच्या (ता. ७) सुनावणीवेळी सादर करण्याची सूचनाही त्यांना याच नोटिसीतून केली आहे. .'बेडा जंगम समाज' हा अनुसूचित जातीमध्ये येतो. येथील नगराध्यक्षपद अनुसुचित जातीसाठी आरक्षित आहे. या जागेवर बेडा जंगम समाजाचे महेश तुरबतमठ यांनी लोकनियुक्त नगराध्यक्षपदाची निवडणूक लढविली आहे. दरम्यान, त्यांच्या दाखल्यावर विनोद बिलावर यांनी संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार करून कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्येही याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार तुरबतमठ यांच्या दाखल्याची तपासणी सुरू आहे..पोलिस दक्षता पथकाच्या तपासणी अहवालात, तुरबतमठ यांच्या शाळेच्या दाखल्यामध्ये 'बेडा जंगम' असा उल्लेख असला तरी हा पुरावा अलीकडच्या काळातील आहे. दुसरा पुरावा म्हणून जोडलेल्या वडील महादेव शंकरया तुरबतमठ ऊर्फ मठपती यांच्या जन्माचा (१९३४) व शाळा प्रवेशाच्या (१९४२) दाखल्यामध्ये जातीच्या रकान्यात हिंदू व लिंगायत बेडा जंगम नमूद असून ''बेडा जंगम'' शब्दात ''शाई व अक्षर बदल'' आहे..तसेच शंकरया मठपती यांच्या नावच्या वर्ष १९४५ मधील मालमत्ता पत्रकात जातीची नोंद नसल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे हे तिन्ही पुरावे ग्राह्य धरता येणार नाहीत. सादर केलेले पुरावे व दक्षता पथकाच्या अहवालानुसार तुरबतमठ यांचा 'बेडाजंगम' जातीचा दावा सिद्ध होत नसल्याचेही समितीने नोटिसीत म्हटले आहे..जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या नोटिसीची काही कल्पना नाही. दाखल्यासाठी पुरावे म्हणून जोडलेली कागदपत्रे अधिकृत आहेत. मंगळवारी सुनावणीची तारीख असून त्या दिवशी लेखी म्हणणे मांडणार आहे. त्याद्वारे सादर केलेल्या पुराव्यासह दाखलासुद्धा पडताळणीत निश्चित मंजूर होईल.- महेश तुरबतमठ, नगराध्यक्ष, गडहिंग्लज.