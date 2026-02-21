कोल्हापूर : ‘उद्योग विश्वातील फाउंड्री उद्योगासह स्थानिक व्यापाऱ्यांचे प्रश्न येत्या संसद अधिवेशनात मांडून त्याचा पाठपुरावा करू’, असे आश्वासन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स राष्ट्रीय महासचिव खासदार प्रवीण खंडेलवाल यांनी दिले. .कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या वतीने उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या व्यक्तींचा सत्कार व ‘राष्ट्रीय व्यापार उद्योग धोरण, आव्हाने व संधी’ विषयावर ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री ॲंड अॅग्रिकल्चरचे अध्यक्ष रवींद्र माणगावे होते..CREDAI Kolhapur : रेंटल प्रॉपर्टी कराचा फटका! कोल्हापूरच्या विकासासाठी क्रिडाईची महापालिकेकडे ठोस मागणी.यानिमित्त ज्येष्ठ अभियंता सुनीत पारीख यांना शिवाजीराव देसाई विशेष पुरस्कार, तर फाउंड्री उद्योगातील तज्ज्ञ नलिनी लेले यांचा बापूसाहेब जाधव उद्योग पुरस्काराने सन्मान करण्यात आला. याशिवाय विवेक शेटे यांचा वर्धीभाई परीख व्यापार पुरस्कार देऊन, तर दुर्गेश तोडकर, प्रताप पाटील यांचा आमदार चंद्रकांत जाधव नव व्यापार उद्योग पुरस्कार देऊन खासदार खंडेलवाल यांच्या हस्ते सन्मानचिन्ह, शाल, पुष्प देऊन सत्कार करण्यात आला..खासदार खंडेलवाल म्हणाले, ‘फाउंड्री उद्योग जगतात कोल्हापूरचे नाव मोठे आहे. मात्र, त्यात मोठ्या अडचणी आहेत. त्या सोडविण्यासाठी लोकसभा सभागृहात यासंबंधी प्रश्न उपस्थित करू, तसेच संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांना भेटून पाठपुरावा करण्यास सहाय्य करू. दिल्लीत एक ते चार मे दरम्यान ‘भारतीय व्यापार महोत्सव’ आयोजित केला आहे. .Kolhapur Foundries : कोल्हापुरात ‘ग्रीन कास्टिंग’चा पथदर्शी प्रकल्प; पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष वीर अडवाणी, फाउंड्रीतील निर्यात वाढणार.त्यात सर्व स्वदेशी उत्पादने, उत्पादक सहभागी होणार आहेत. या महोत्सवात कोल्हापुरातील उद्योजकांनीही सहभागी व्हावे. विशेषतः कोल्हापुरी चपलासाठीही स्टॉल उपलब्ध करून दिला जाईल. यात चाळीस देशांत हे चप्पल निर्यातीसाठी दहा बैठकाही केंद्रीय पातळीवर घेण्यास पुढाकार घेतला जाईल. ’.महाराष्ट्र चेंबरचे अध्यक्ष माणगावे म्हणाले, ‘देशातील ३६ हजार गावांमध्ये ‘गाव तिथे उद्योजक’ ही संकल्पना घेऊन ३६ हजार नव उद्योजक निर्माण यशस्वी उद्योजकांची साखळी बनवण्याचा संकल्प आहे. अशा उद्योजकांना ‘सीड फंड’द्वारे कर्जही उपलब्ध करून दिले जाईल.’.ऑल इंडिया कंझ्युमर प्रॉडक्ट डिस्ट्रीब्युटर्स फेडरेशनचे अध्यक्ष धैर्यशील पाटील म्हणाले, ‘शहराची हद्दवाढ होत नसल्याने केंद्रातून शहराला येणारा निधी थांबला आहे. हा व्यापाऱ्यांवर मोठा अन्याय आहे.’ स्वागत कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष संजय शेटे यांनी केले..उपाध्यक्ष राजू पाटील यांनी आभार मानले. महापौर रूपाराणी निकम म्हणाल्या, ‘कोल्हापूरच्या विकासासाठी येत्या १०० दिवसांचा आराखडा तयार केला आहे. एकही दिवस सुटी घेणार नाही. शहराच्या विकासात चेंबर ऑफ कॉमर्सने मदतीचा हात द्यावा.’.याप्रसंगी माजी आमदार जयश्री जाधव, माजी अध्यक्ष आनंद माने, मानद सचिव प्रशांत शिंदे, वैभव सावर्डेकर, भरत ओसवाल, विजानंद मुंढे, योगेश कुलकर्णी, अजित कोठारी, धनंजय दुग्गे, संचालक राहुल नष्टे, संपत पाटील, अनिल धडाम, प्रकाश पुणेकर, प्रशांत पोकळे, दीपक जाधव, भरत जाधव, संजीव परीख आदी उपस्थित होते. .लोकसंख्येच्या तुलनेत हद्दवाढ झाली पाहिजेखंडेलवाल म्हणाले, ‘दिल्लीहून कोल्हापूरला येताना बेळगावमध्ये विमानाने यावे लागले. त्यात इंडिगो विमान कंपनीने गरजेच्या साहित्यांची बॅग मागे ठेवली. ती बॅग तब्बल साडेआठ तासांनंतर मला मिळाली. या विमान कंपन्या सर्वसामान्य प्रवाशांना कसा त्रास देत असतील, याचा मला अनुभव आला. .त्यासाठी मी केंद्रीय उड्डाणमंत्री, इंडिगो प्रमुख, डीजीसीए अधिकाऱ्यांना फोन केला. अशा सेवेबद्दल येत्या संसद अधिवेशनात प्रश्न उपस्थित करणार आहे. कोल्हापूरला येण्यासाठी बेळगाव विमानतळावर उतरावे लागले. .तेथून प्रवास करून येथे मी पोहोचलो. त्यामुळे कोल्हापूरच्या विमानतळाचे विस्तारीकरण करणे आवश्यक आहे. लोकसंख्येच्या तुलनेत कोल्हापूरची हद्दवाढ झाली पाहिजे. यासाठी संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांसोबत बैठक लावण्यासाठी मदत करू. मात्र, त्याचा पाठपुरावा महापालिकेकडून करावा लागेल.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.