कोल्हापूर

Kolhapur Chamber Awards : फाउंड्री उद्योगासह व्यापार, उद्योजकांचे प्रश्‍न संसदेत मांडू; प्रवीण खंडेलवाल कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स पुरस्कार वितरण सोहळा

Foundry Industry Issues : कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या पुरस्कार वितरण सोहळ्यात त्यांनी उद्योग, व्यापार आणि विमानतळ विस्तारासारख्या महत्त्वाच्या विषयांवर भूमिका स्पष्ट केली.
MP Praveen Khandelwal felicitates award

MP Praveen Khandelwal felicitates award

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कोल्हापूर : ‘उद्योग विश्‍वातील फाउंड्री उद्योगासह स्थानिक व्यापाऱ्यांचे प्रश्‍न येत्या संसद अधिवेशनात मांडून त्याचा पाठपुरावा करू’, असे आश्‍वासन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स राष्ट्रीय महासचिव खासदार प्रवीण खंडेलवाल यांनी दिले.

Loading content, please wait...
Kolhapur
award
parliament
chamber of commerce
Industrial Safety

Related Stories

No stories found.