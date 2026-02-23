Dajipur Sanctuary Rain : फोंडा घाट, दाजीपूर अभयारण्य परिसरात जोरदार पाऊस; चंदगड तालुक्यालाही पावसाचा तडाखा

कोवाड (कोल्हापूर) : दाजीपूर अभयारण्य (Dajipur Sanctuary Rain), माणगाववाडी व लकिकट्टे (ता. चंदगड) परिसरात काल सायंकाळच्या सुमारास अचानक आलेल्या जोरदार पावसाने सर्वत्र एकच धावपळ उडाली. सकाळपासून ढगाळ वातावरण होते. मात्र, पावसाचा अंदाज न आल्याने शेतकरी शेतीकामात मग्न होता. अचानक ढगांचा गडगडाट करत पावसाच्या सरी कोसळू लागल्याने सर्वांची धावपळ उडाली..या पावसाचा सर्वाधिक फटका ऊस तोडणी कामगारांना बसला. ऊसतोड सुरू असताना अचानक पावसाने हजेरी लावल्याने तोडणी मजुरांची पळापळ सुरू झाली. ऊस भरलेले ट्रॅक्टर उसाच्या फडातच राहिले. बीडच्या तोडणी मजुरांच्या पालांतून पावसाचे पाणी गेल्याने त्यांचे प्रापंचिक साहित्य भिजून नुकसान झाले. सध्या या भागात मसूर व वाटाणे या कडधान्य पिकांच्या मळणीची धांदल सुरू आहे..अचानक पाऊस सुरू झाल्याने अनेक ठिकाणी या मळण्या पावसात सापडल्याने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे. अनेक ठिकाणी उघड्यावर असलेल्या गवताच्या गंज्या, लाकडे व शेणी पूर्णपणे भिजून नुकसान झाले. त्यामुळे पशुखाद्याची अडचण निर्माण होण्याची शक्यता शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर चिखल साचल्याने वाहनचालकांना अडचणींचा सामना करावा लागला..12th Student Case : बारावीच्या विद्यार्थिनीने घराच्या तुळईला घेतला गळफास; परीक्षेच्या तणावातून टोकाचे पाऊल? स्नेहाचा मोबाईल गायब झाल्याने वाढले गूढ!.दुचाकीस्वारांनी पावसातच वाट काढली, तर काही ठिकाणी पावसाचा जोर ओसरल्यानंतरच वाहतूक सुरळीत झाली. अचानक आलेल्या या पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असला, तरी नुकसानग्रस्त शेतकरी व कामगारांसाठी चिंता वाढली आहे. पुढील काही दिवसांत पावसाचा जोर वाढल्यास नुकसान आणखी वाढण्याची भीती व्यक्त होत आहे..चंदगड शहर परिसरात पाऊसचंदगड शहर परिसरात काल सायंकाळी सुमारे पाऊणतास अवकाळी पाऊस झाला. दुपारपासूनच वातावरणात उकाडा होता. पाचच्या सुमारास आभाळ भरून आले. पावणेसहाच्या सुमारास जोरदार पावसाला सुरुवात झाली. सुमारे पाऊणतास पाऊस पडत होता. या पावसाने हवेत गारवा पसरला. ऊस व इतर रब्बी पिकासाठी हा पाऊस उपयुक्त ठरला. काजू पिकासाठी सुद्धा हा पाऊस लाभदायी असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान, आज अनेक ठिकाणी लग्नकार्य होते. अचानक आलेल्या पावसामुळे या कार्यात अडथळे आले..आजऱ्यात हलक्या सरीआजरा शहरासह व तालुक्यात पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्या. सुमारे अर्धा तास पाऊस झाला. आज सकाळपासून वातावरणात उकाडा वाढला होता. नागरिक उकाड्यामुळे हैराण झाले होते. दुपारनंतर आकाशात ढगांची गर्दी झाली. दुपारी दोन वाजल्यानंतर पावसाच्या हलक्या सरी कोसळल्या..Konkan Tourism : आता परदेशी पर्यटकही येणार कोकणात! मालवणच नाही, तर 'या' किनाऱ्यावरही अनुभवता येणार समुद्रखालचं विश्व; पाहा काय आहे खास?.दाजीपूर अभयारण्य परिसरात पाऊसराशिवडे बुद्रुक : दिवसभराच्या उकाड्यानंतर दाजीपूर आणि अभयारण्य परिसरात दुपारी चार वाजता पाऊस झाला. फोंडा घाट आणि दाजीपूर परिसरामध्ये झालेल्या या पावसामुळे हवेत गारवा निर्माण झाला. सुमारे दहा मिनिटे हा पाऊस झाला. दुपारी चारच्या सुमारास अचानक पावसाने सुरुवात केली. फोंड्यापासून थेट दाजीपूर परिसरात ठिकठिकाणी पाऊस झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.