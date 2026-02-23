कोल्हापूर

Dajipur Sanctuary Rain : फोंडा घाट, दाजीपूर अभयारण्य परिसरात जोरदार पाऊस; चंदगड तालुक्यालाही पावसाचा तडाखा

Sudden Heavy Rain Hits Dajipur Sanctuary Region : दाजीपूर अभयारण्य परिसरात अचानक झालेल्या जोरदार पावसामुळे ऊसतोड मजुरांची धावपळ उडाली. मसूर व वाटाण्याच्या मळणीवरही परिणाम झाला असून शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले.
Dajipur Sanctuary Rain

Dajipur Sanctuary Rain

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

कोवाड (कोल्हापूर) : दाजीपूर अभयारण्य (Dajipur Sanctuary Rain), माणगाववाडी व लकिकट्टे (ता. चंदगड) परिसरात काल सायंकाळच्या सुमारास अचानक आलेल्या जोरदार पावसाने सर्वत्र एकच धावपळ उडाली. सकाळपासून ढगाळ वातावरण होते. मात्र, पावसाचा अंदाज न आल्याने शेतकरी शेतीकामात मग्न होता. अचानक ढगांचा गडगडाट करत पावसाच्या सरी कोसळू लागल्याने सर्वांची धावपळ उडाली.

Loading content, please wait...
Kolhapur
rain
Chandgad
Crop Damage
Weather Department
dajipur
Weather Update maharashtra

Related Stories

No stories found.