Kolhapur Drug Network: ‘व्हाईट पॉयझन’चा कोल्हापूरला विळखा निर्जन भागात एमडी ड्रग्जचे कारखाने; मुंबई माफियांचे थेट कनेक्शन

कोल्हापूर : मद्याचे वाढलेले दर आणि गोव्याहून होणारी मद्यतस्करी कोल्हापूर जिल्ह्याला फारशी नवी नाही. कोल्हापुरातूनच अनेक वाहने पुढील राज्यांकडे रवाना होताना सापडतातही; परंतु अलीकडे गांजा, एम. डी. ड्रग्ज, चरस, अफूसह हायड्रोफोनिक गांजा तस्करीत कोल्हापूरचे नाव राज्यभरात चर्चेत येऊ लागले आहे. चंदगडमधील एका बंदिस्त पोल्ट्री फार्मवर टाकलेल्या छाप्यामुळे संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्र हादरला. दुर्गम जंगलात शेती, शेतीपूरक व्यवसायाआडून ‘एम.डी. ड्रग्ज’ निर्मितीचा कारखानाच तिथे सुरू असल्याचे उघडकीस आले..काही प्रमाणात एमडी ड्रग्ज, रासायनिक कच्चा माल आणि निर्मितीसाठी लागणारी अत्याधुनिक यंत्रसामग्री असा कोट्यवधी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. चंदगड कारवाईची पाळेमुळे थेट मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय ड्रग्ज माफिया आणि दाऊद गँगच्या हस्तकांपर्यंत पोहोचली. या ड्रग्ज निर्मितीसाठी मुंबई आणि बेळगावमधून पैसा पुरवला होता. या प्रकरणात आतापर्यंत सहा ते सात संशयितांना ताब्यात घेतले आहे. आंतरराज्य गुन्हेगारीचे हे जाळे उखडून काढण्यासाठी आता पोलिसांना उपाययोजना कराव्या लागणार आहेत..देश झोपेत असताना ISROने रचला इतिहास; 36 हजार किमी उंचीवर पोहोचला भारताचा नवा ‘डोळा’, EOS-05 नेमकं काय करणार?.स्थानिक पोलिस अनभिज्ञचंदगड तालुक्यात यापूर्वीही दोन वेळा ड्रग्ज निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांवर छापेमारी झाली आहे. ऑगस्टमधील कारवाईने संपूर्ण राज्याचे लक्ष चंदगड तालुक्याकडे वेधले गेले. परंतु, इतके दिवस या भागात सुरू असलेल्या तस्करांच्या हालचालीविषयी स्थानिक पोलिस अनभिज्ञ कसे? असा सवाल उपस्थित होत आहे. सीमाभागात पोलिसांच्या खबऱ्यांचे जाळे कमकुवत बनल्याने गुन्हेगारांनी हातपाय पसरल्याचे दिसून येत आहे..निर्जन भागाची निवडपोलिसांकडून मुंबई, ठाणे, नाशिकसारख्या जिल्ह्यात ड्रग्जविरोधात कारवाईचा धडाका सुरू आहे. यासाठीच कोल्हापूर-कर्नाटक सीमेचा भौगोलिक फायदा घेत निर्जन भागात रासायनिक प्रयोगशाळा उभारली होती. येथे तयार झालेला माल बेळगाव, गोवामार्गे मुंबईकडे रवाना करण्याची योजना आखली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.