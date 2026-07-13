Police Constable Death : चंदगड पोलिस ठाण्यात खळबळ! ड्युटी संपवून घरी परतलेल्या 32 वर्षीय तरुण पोलिसाचा हृदयविकाराने मृत्यू; 3 वर्षांची चिमुरडी पोरकी

महागाव (जि. कोल्हापूर) : चंदगड पोलिस ठाण्यात कार्यरत असणारे पोलिस अंमलदार योगेश कृष्णा होडगे (वय ३२) यांचे हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन (Chandgad Police Officer Dies of Heart Attack) झाले. ही घटना शनिवारी (ता. ११) रात्री घडली. हरळी बुद्रुक या मूळ गावी त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..होडगे यांची आठच दिवसांपूर्वी कोल्हापूर शहरातून चंदगड पोलिस ठाण्यात बदली झाली होती. ड्यूटी संपवून ते गावी आले होते. घरी असताना शनिवारी अस्वस्थ वाटू लागल्याने त्यांना गडहिंग्लज येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले असता उपचारादरम्यान हृदयविकाराचा तीव्र धक्का बसल्याने त्यांचे निधन झाले. या घटनेची नोंद गडहिंग्लज पोलिस ठाण्यात झाली आहे. होडगे त्यांच्या मागे पत्नी, तीन वर्षांची मुलगी व आई असा परिवार आहे..Who was Sandu Karhale? : मराठवाडा मुक्ती संग्रामातील धगधगता तारा हरपला! ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक सांडू कऱ्हाळे यांचे वयाच्या 100 व्या वर्षी निधन, निल्लोडवर शोककळा.होडगे कुटुंबावर दु:खाचा डोंगरयोगेश होडगे यांचे वडील कृष्णा होडगे यांचाही २००४ मध्ये पोलिस सेवेत असताना मृत्यू झाला होता. त्यानतंर योगेशची बहीण अश्विनी राजेंद्र मोरे हीसुद्धा महसूल खात्यात शासकीय सेवेत होती. तिचेही दोन वर्षांपूर्वी निधन झाले. आता योगेश यांचाही मृत्यू झाल्याने होडगे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.