मध्यरात्री चंदगडमध्ये रवळनाथ मंदिराजवळ गव्याची एन्ट्री, तर पार्लेत हत्तीचा फेरफटका; नागरिकांनी घेतला वन्यप्राण्यांचा धसका!

चंदगड (कोल्हापूर) : शहरात सोमवारी मध्यरात्री रवळनाथ मंदिराच्या दक्षिण प्रवेशद्वारापर्यंत गव्याच्या पिल्लाने संचार केला, तर पार्ले ( ता. चंदगड) येथील वीज वितरण कंपनीच्या उपकेंद्राजवळून हत्तीने फेरफटका (Chandgad News) मारला. वनहद्दीजवळ शेतशिवारातून वावरणारे वन्यप्राणी आता मानवी वस्तीपर्यंत येऊ लागल्याने नागरिकांत भीतीचे वातावरण आहे. .सोमवारी मध्यरात्री गव्याचे पिल्लू झांबरे रस्त्याकडून शहर हद्दीत दाखल झाले. कळपातून वाट चुकून बाहेर पडल्यामुळे आणि रस्त्यावरील वाहनांच्या आवाजाने ते शहराच्या दिशेने आल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. श्री रवळनाथ मंदिराच्या दक्षिण प्रवेशद्वारापासून ते पुढे सुभाष गवळी यांच्या घरापर्यंत त्याने मार्गक्रमण केले..Maharashtra Election Update : राज्यातील राजकारण ढवळून निघणार! जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणूक कधीही होणार जाहीर? महत्त्वाची अपडेट समोर....मनोज धाटोंबे या तरुणाने ते पाहिल्यानंतर त्याने त्याला सुरक्षितपणे हुसकावून लावले. दरम्यान, पार्ले गावाजवळ वीज वितरण कंपनीच्या उपकेंद्राजवळून रस्त्यावरून हत्ती निवांतपणे चालत जात असताना नागरिकांनी पाहिला. काहींनी त्याचे मोबाईल चित्रीकरण केले..मात्र, मध्यरात्र असल्याने व गर्दी-आरडाओरड नसल्यामुळे हत्ती शांतपणे निघून गेल्याचे दिसले. या दोन्ही घटनांमुळे नागरिकांत मात्र भीतीचे वातावरण आहे. वन्यप्राणी मानवी वस्तीपर्यंत येऊ लागल्याने दैनंदिन व्यवहार कसे करायचे, असा प्रश्न पडला आहे. वन विभागाने यावर ठोस उपाययोजना करावी, अशी मागणी होत आहे.