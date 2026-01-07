कोल्हापूर

मध्यरात्री चंदगडमध्ये रवळनाथ मंदिराजवळ गव्याची एन्ट्री, तर पार्लेत हत्तीचा फेरफटका; नागरिकांनी घेतला वन्यप्राण्यांचा धसका!

Rising Wildlife Intrusion Near Human Settlements : चंदगड तालुक्यात गवा व हत्ती मानवी वस्तीत शिरल्याने नागरिकांत भीती निर्माण झाली असून वनहद्दीलगत राहणाऱ्या गावांमध्ये सतर्कतेचे वातावरण आहे.
Chandgad News

Chandgad News

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

चंदगड (कोल्हापूर) : शहरात सोमवारी मध्यरात्री रवळनाथ मंदिराच्या दक्षिण प्रवेशद्वारापर्यंत गव्याच्या पिल्लाने संचार केला, तर पार्ले ( ता. चंदगड) येथील वीज वितरण कंपनीच्या उपकेंद्राजवळून हत्तीने फेरफटका (Chandgad News) मारला. वनहद्दीजवळ शेतशिवारातून वावरणारे वन्यप्राणी आता मानवी वस्तीपर्यंत येऊ लागल्याने नागरिकांत भीतीचे वातावरण आहे.

Loading content, please wait...
Kolhapur
Chandgad
Elephant
Wildlife
Forest department
wildlife department

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com