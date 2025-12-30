Youth Beaten Cigarette : पेटते सिगारेट अंगावर टाकली, जाब विचारायला जाताच तरुणाला चोपला; कोल्हापुरातील घटनेने खळबळ

Youth Beaten After Cigarette Attack : पेटते सिगारेट अंगावर का टाकलास असे विचारल्याच्या कारणावरून एका तरुणाला शिवीगाळ करत बेदम मारहाण करुन डोक्यात दगड घालून गंभीर जखमी केल्याप्रकरणी येथील पोलिसांत सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. शैलेशकुमार उदय माळी (रा. माणकापूर, ता. चिकोडी) असे मारहाणीत जखमी झालेल्या तरुणाचे नाव असून त्याच्यावर इचलकरंजी येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. रविवारी (ता २४) शिवनाकवाडी (ता. शिरोळ) येथील दर्ग्याजवळ ही घटना घडली..याबाबत जखमी माळी याने येथील पोलिसांत फिर्याद दिली असून तीन संशयित आरोपींना ताब्यात घेऊन अटक केली आहे. तर तिघेजण फरार आहेत. संदीप शेखर सोनवणे (रा. जाधव मळा), हर्षवर्धन शशिकांत काटे (रा. आंबेडकर नगर) व अलोक सुरेश देवर्षी (रा. शांतीनगर, सर्वजण इंचलकरंजी, ता. हातकणंगले) अशी अटक केलेल्या संशयिताची नावे आहेत..पोलिसांतून मिळालेल्या माहितीनुसार जखमी माळी रविवारी रात्री आपल्या मोटारसायकल वरून इंचलकरंजी येथून शिवनाकवाडीमार्गे माणकापूरला जात होता. शिवनाकवाडी येथे पाठीमागून एका मोटारसायकल वरून तीघे जात असताना एकाने ओढत असलेली सिगारेट माळी याच्या अंगावर टाकली. यावेळी माळी याने जाब विचारले असता तिघांनी तसेच त्यांच्या सोबत असणारे तिघेजण असे सहाजणांनी बेदम मारहाण केली शिवाय एकाने डोक्यात दगड घातल्याचे माळी याने फिर्यादीत म्हटले आहे..Kolhapur Election : मतदानापुरता वापर, निवडणुकीनंतर विसर; कोल्हापूरच्या झोपडपट्ट्यांतील मूलभूत प्रश्न आजही अनुत्तरित.पोलिसांनी परीसरातील सीसीटीव्ही फुटेजवरुन तीन संशयित आरोपींना अटक केली आहे. अधिक तपास सहायक पोलिस निरीक्षक संतोष माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक जे. जे. पाटील करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.