Kolhapur Citizens : आम्ही सुखरूप; पण परतीची ओढ; आखाती देशात अडकलेल्या जिल्ह्यातील पर्यटकांची भावना

कोल्हापूर : पर्यटनातून जगण्यातील आनंद शोधण्यासाठी आखाती देशात गेलेले जिल्ह्यातील पर्यटक एका वेगळ्याच संकटात सापडले आहेत. अमेरिका-इराण युद्धामुळे त्यांच्या परतीच्या प्रवासाची विमाने रद्द झाली.. त्यामुळे त्यांना हॉटेलमध्ये बसून युद्ध थांबण्याची वाट पाहावी लागत आहे. आम्ही सगळे सुखरूप आहोत. मात्र, आता परतीची ओढ लागली आहे. अशा भावना या पर्यटकांनी 'सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केल्या. जिल्ह्यातील १५० पेक्षा जास्त पर्यटक आखाती देशात अडकले असून, प्रशासनाच्या संपर्कात आहेत. .Iran War : कंटनेर अडकले, सुकामेव्याचे दर वाढले; इराण-अमेरिका युद्धाचा परिणाम; पेट्रोल-डिझेल, सोने-चांदीच्या दरवाढीची धास्ती.आखाती देशातील वाळवंट, तेथील पर्यटनस्थळे, सुनियोजित शहरे आणि खाद्यसंस्कृती अनुभवण्यासाठी दर वर्षी मोठ्या संख्येने भारतीय पर्यटक आखाती देशात जातात. दुबई, अबुधाबी, कतार या देशात पर्यटक जातात. थंडीचा शेवट आणि उन्हाळ्याची सुरुवात हा तेथील चांगला हंगाम मानला जातो. .त्यामुळे या कालावधीत पर्यटकांची संख्या अधिक असते. जिल्ह्यातील बहुतांश पर्यटक गेल्या आठवड्यात तेथे गेले. पर्यटन झाल्यावर शनिवारी, रविवारी त्यांची परतीची विमाने होती. मात्र, अचानक इराणवर हल्ला झाल्याने इराणनेही आखाती देशातील अमेरिकन हवाईतळांना लक्ष्य केले. .Kolhapur Tourists : जिल्ह्यातील १५० पर्यटक आखाती देशात अडकले ; जिल्हा प्रशासनाकडून सर्वांशी संपर्क, सर्वजण सुखरूप.त्यामुळे दुबई, अबुधाबी इथली हवाई सेवा बंद करण्यात आली. आपल्या परतीच्या प्रवासाचा आनंद घेण्यासाठी तयार असणारी ही मंडळी एका मोठ्या संकटात सापडली. सध्या हे पर्यटक आपल्या हॉटेलमध्ये सुरक्षित आहेत. सकाळी परिस्थितीचा अंदाज घेऊन ते शहरात फेरफटका मारतात. सर्वांनाच ते शक्य होते असे नाही. .त्यानंतर त्यांना हॉटेलमध्येच जेवण दिले जाते. अजूनही विमानतळ बंद आहे. त्यामुळे विमानाचे वेळापत्रक अद्याप जाहीर झालेले नाही. त्यामुळे रोजचा दिवस परतीच्या आशेने उगवतो आणि अनिश्चिततेच्या भावनेने मावळतो. हॉटेलमध्ये पूर्ण सुरक्षा आहे. .मात्र, आता परतीची ओढही लागली आहे. 'मी पहिल्यांदाच आखाती देशात पर्यटनाला आले. निवृत्तीनंतर आम्ही चौघी येथे आलो. सध्या अबुधाबीमध्ये आहोत. येथे ५४ पर्यटक असून, त्यामध्ये सांगली, सातारा, पुणे येथील पर्यटकही आहेत. .आम्ही पूर्णपणे सुरक्षित आहोत. मात्र, आता परतीची ओढ लागली आहे. - पुष्पा पाटील, पर्यटक खर्च वाढला पर्यटन संस्थांनी त्यांच्या पॅकेजमधील खर्च केला. मात्र, आता जास्तीचे दिवस हॉटेलमध्ये राहावे लागत आहे. त्याचा राहण्याचा आणि जेवणाचा खर्च पर्यटकांना खिशातूनच करावा लागत आहे. त्यामुळे खर्च वाढला आहे. परतीच्या विमानाची व्यवस्था मात्र संस्था करणार आहे.