Kolhapur Black Spots : निम्मे शहर, ‘ब्लॅक स्पॉट’चा कहर; वाहनधारकांच्या जीवाशी खेळ, किरकोळ उपाय; जीव गेल्यानंतरच हालचाली

कोल्हापूर ः शहरातील ‘ब्लॅक स्पॉट’वर उपाय गांभीर्याने घेतले जात नसल्याचे दिसून येते. शहरात १३ ‘ब्लॅक स्पॉट’ अधिकृत यादीत समाविष्ट आहेत. यातून निम्मे शहर अपघातांच्या छायेखाली आहे. अपघात टाळण्यासाठी शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेने पोलिस अधीक्षकांकडे विविध उपाय सुचविले आहेत. .महापालिकेकडून किरकोळ सुधारणा सुरू असल्या तरीही त्या धोका रोखण्यासाठी पुरेशा नाहीत. यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. छोट्या उपाययोजना आहेत. मात्र, त्यातून नागरिकांच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे. ‘अपघातात मृत्यू झाल्यानंतरच हालचाल होते’, हा पॅटर्न कायम आहे. आणखी किती बळी गेल्यावर प्रशासन जागे होणार? शहरातील ब्लॅक स्पॉटवर तातडीने अभियांत्रिकी सुधारणा, वाहतूक नियोजन आणि अतिक्रमण हटविण्याची संयुक्त मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे..Kolhapur Black Spot : कोल्हापुरातील १३ ‘ब्लॅक स्पॉट’ ठरतायत मृत्यूचे सापळे; अतिक्रमण आणि निष्क्रियतेमुळे वाढतोय अपघातांचा आकडा.प्रशासकीय समन्वयाचा अभावमहापालिकेकडून काही ठिकाणी झेब्रा क्रॉसिंगची कामे सुरू झाली असली, तरी बाजूच्या पट्ट्या भरणे, खड्डे बुजविणे, विजेचे अडथळ्याचे खांब हटविणे यासारखी मूलभूत कामे रखडलेली आहेत. चौकांमध्ये दिशादर्शक फलकच नाहीत. संभाजीनगरसारख्या धोकादायक चौकात गती रोधकवर पांढरे पट्टे नसल्याने रात्री अपघाताचा धोका वाढत आहे. .हॉकी स्टेडियम रस्त्यापासून ते शहरारातील ठिकठिकाणच्या झाडांच्या फांद्या धोकादायक आहेत. अलीकडे सीपीआर चौक, यापूर्वी लाड चौक, काही वर्षापूर्वी बिंदू चौकात झाड कोसळून अपघात झाले आहेत. शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेने केएमटी बस स्टॉप अन्यत्र हलविणे, पादचारी मार्गावरील अतिक्रमण काढणे, खड्डे तातडीने भरणे, असे उपाय गरजेचे असल्याच्या सूचना महापालिकेला दिल्या आहेत. मात्र, प्रशासकीय समन्वयाचा अभाव असल्याने उपाययोजनांना वेग नसल्याचे चित्र आहे..Kolhapur Traffic : कोल्हापुरात ट्रॅफिकचा स्फोट! ‘मास्टर प्लॅन’ कागदावरच राहणार का, की महापालिका घेणार ठोस निर्णय?.जीव गेले तरीही अपेक्षित सुधारणा नाही...वारंवार अपघात होऊन जीव गमवावा लागला आहे तरीही सायबर चौकात पांढरे पट्टे आणि झेब्रा क्रॉसिंगशिवाय दुसरे उपाय झाले नाहीत. तेथे कॅटआईज, फुटपाथला संरक्षण, अतिक्रमण मुक्त करणे, सायबर ते एनसीसी भवन आणि केएसबीपी चौक या मार्गावरील प्रकाश योजना वाढवली पाहिजे. अनेक वेळा पथदिवे बंद असतात. पथदिव्यांचा प्रकाश कमी आहे. वाहनांची गती मर्यादित राहण्यासाठी सलग आठ-दहा गतिरोधक बसविले पाहिजेत. नियमांची पायमल्ली करऱ्यांवर तातडीने दंडाची कारवाई केली पाहिजे, अशीही मागणी होत आहे.प्रश्नराजकीय जबाबदारी कोणाची?ब्लॅक स्पॉटवर लोकप्रतिनिधी गप्प का?निधी मंजूर होऊनही कामे संथ का?अपघातानंतर पाहणी दौरा काय उपयोगाचा?उपाययोजना अपघातापूर्वी का नाही?.सद्य:स्थितीपादचाऱ्यांसाठी फूटपाथ अतिक्रमणमुक्त नाहीत, विद्यार्थ्यांचे, ज्येष्ठ नागरिकांचे जीव धोक्यात, रात्री प्रकाशयोजना अपुरी, तत्काळ उपाययोजना, १३ ब्लॅक स्पॉटवर संयुक्त सर्वेक्षण, केएमटी बस स्टॉप पुनर्स्थापना, खड्डेमुक्त रस्ते मोहीम, गतीरोधक व झेब्रा क्रॉसिंग स्पष्ट चिन्हांकित, अडथळा ठरणारे वीज खांब हटविणे, शहरातील ब्लॅक स्पॉट, क्रेशर चौक ते जुना वाशी नाका, क्रेशर चौक ते नवीन वाशी नाका, संभाजीनगर ते नंगीवली चौक, बिंदू चौक ते मिरजकर तिकटी, हॉकी स्टेडियम चौक ते रेणुका मंदिर चौक, साई मंदिर कळंबा ते आयटीआय कॉलेज, सायबर चौक ते एनसीसी भवन, कोयास्को चौक ते केएसबीपी पार्क, शांतीनिकेतन स्कूल जवळ, राजेंद्रनगर ते सुभाषनगर, दाभोळकर चौक ते ताराराणी चौक, ताताराणी चौक ते तावडे हॉटेल, व्हिनस कॉर्नर ते दाभोळकर चौक.ब्लॅक स्पॉट कधी ठरतो?सतत तीन वर्षांच्या कालावधीत त्या ५०० मीटर कालावधीत किमान पाच मृत्यू झालेले असावेत. किंवा दहा किंवा अधिक गंभीर जखमी अपघात झालेले असतावेत. केवळ अपघाताची संख्या नव्हे तर गंभीरता (ठार, गंभीर दुखापत) हाही मुख्य निकष असतो..प्रक्रिया काय असते?पोलिस विभागाकडून आकडेवारीचे संकलन होते. जिल्हा रस्ता सुरक्षा समितीकडे प्रस्ताव, राज्य पातळीवरून छाननी, केंद्र सरकारकडे अंतिम मंजुरी, निधी मंजूर करून दुरुस्ती उपाय योजना (जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतात. जिल्हा रस्ता सुरक्षा समिती यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावते..ही कार्यवाही आवश्यकगतिरोधक बसवणेसिग्नल प्रणाली सुधारणेझेब्रा क्रॉसिंग व रोड मार्किंग करणेरस्त्याचा उतारवळण सुधारणेपथदिवे वाढविणेसीसीटीव्हीची संख्या वाढविणे.मोठ्या झाडांच्या धोकादायक फांद्या तातडीने तोडणेशहरातील अपघात टाळण्याकरिता ब्लॅक स्पॉट कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. यापूर्वी १७ ब्लॅक स्पॉट होते. आता ते १३ झाले आहेत. महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम, पोलिस सर्वांनी एकत्रित पाहणी करून ब्लॅक स्पॉट कमी करण्यासाठी उपाय योजना करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. .अपघातास कारणीभूत ठरणारे किंवा ठरू शकणारे विजेचे खांब हलविणे, धोकादायक झाडाच्या फांद्या तोडणे, सर्व सिग्नल सुरळीत ठेवणे, रस्त्याच्या बाजू पट्ट्या पूर्ण करून घेणे, खड्डे बुजवणे, बसथांबे सुरक्षित ठिकाणी हलविणे असे उपाय तातडीने करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. याबाबत पत्रव्यवहार झाला आहे.नंदकुमार मोरे - निरीक्षक - शहर वाहतूक नियंत्रण शाखा, कोल्हापूर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.