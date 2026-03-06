कोल्हापूर

Kolhapur Black Spots : निम्मे शहर, ‘ब्लॅक स्पॉट’चा कहर; वाहनधारकांच्या जीवाशी खेळ, किरकोळ उपाय; जीव गेल्यानंतरच हालचाली

Road Safety Crisis : कोल्हापूर शहरातील वाहतूक सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. शहरात अधिकृतपणे १३ ब्लॅक स्पॉट ओळखले गेले असून या ठिकाणी वारंवार अपघात होत आहेत. A dangerous road junction
सकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर ः  शहरातील ‘ब्लॅक स्‍पॉट’वर उपाय गांभीर्याने घेतले जात नसल्याचे दिसून येते. शहरात १३ ‘ब्लॅक स्पॉट’ अधिकृत यादीत समाविष्ट आहेत. यातून निम्मे शहर अपघातांच्या छायेखाली आहे. अपघात टाळण्यासाठी शहर वाहतूक नियंत्रण शाखेने पोलिस अधीक्षकांकडे विविध उपाय सुचविले आहेत.

