Kolhapur City : हद्दवाढीअभावी कोल्हापूरचा श्वास कोंडला; विकास, उत्पन्न आणि भवितव्य धोक्यात

कोल्हापूर : शहरांची लोकसंख्या वाढली की शहराचा विस्तार होतो. त्यासाठी शहराची हद्द वाढवली जाते. पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांची हद्दवाढ झाल्याने त्यांना नागरीकरणासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देता आल्या. कोल्हापूर शहर मात्र याला अपवाद ठरले. .महापालिकेच्या स्थापनेपासून शहर जेवढे आहे तेवढेच राहिले. शहराच्या आसपास असणारी गावेही आता शहरात समाविष्ट झाल्यासारखीच भासतात. मात्र, त्यांना महापालिकेच्या आखत्यारीत आणण्यास विरोध होतो. हद्दवाढ न झाल्याने शहराच्या एकूण विकासावर परिणाम झाला आहे. त्याचा परिणाम भविष्यातील पिढ्यांनाही भोगावा लागणार आहे. - ओंकार धर्माधिकारी.Premium|Municipal Council Governance Structure : नगर परिषद : लोकप्रतिनिधी-प्रशासन-नागरिकांच्या विश्वासाचा पूल.शहराची हद्दवाढ न झाल्याने विकासाची प्रक्रियाही खुंटली आहे. महापालिका क्षेत्रात आता एकूण क्षेत्रफळाच्या फार कमी जागा विकासासाठी शिल्लक आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि नागरीकरणासाठी आवश्यक सुविधा यांचा मेळ घालणे अवघड होत आहे. शहराभोवती ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील उपनगरांमध्येही असुविधा आहेत..ग्रामपंचायतींकडील निधी, उपलब्ध साधने आणि मनुष्यबळ मर्यादित आहेत. बहुतांशी भागात पाणी, रस्ते, क्रीडांगणे, पथदिवे, कचरा, सांडपाणी या समस्या गंभीर बनत आहेत. त्यामुळे शहराजवळील गावांना शहरात समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. महापालिका क्षेत्राची लोकसंख्या साडेपाच लाखांच्या घरात असली तरी शहरात कामानिमित्त येणारे नागरिक, पर्यटक यांची तरंगती लोकसंख्या (फ्लोटिंग पॉप्युलेशन) दिवसाला लाख ते सव्वा लाखाच्या आसपास आहे. .Kolhapur Municipal Corporation : अर्धशतकानंतरही विकास खुंटलेला; संकटांच्या चक्रव्यूहात अडकलेली कोल्हापूर महापालिका.त्यांच्यासाठी ही सुविधा महापालिकेला उपलब्ध करून द्याव्या लागतात. हद्दवाढ न झाल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नाची साधनेही मर्यादित आहेत. प्रत्येक राज्य सरकारने आश्वासनांच्या पलीकडे काही दिले नाही. काही राजकीय नेत्यांच्या विरोधामुळे कोल्हापुरकरांची न्याय मागणी पूर्ण होत नाही. ही म्हणजे हद्दवाढीची हद्दच झाली!.जागेचा वापर क्षेत्रफळ (चौरस किलोमीटरमध्ये) एकूण जागेच्या किती टक्केरहिवासी १२.४४ १८.२२व्यावसायिक १.७३ २.५५संयुक्त वापर १.७३ २.५५औद्योगिक ०.७० १.०३शासकीय व निमशासकीय १०.५९ १५.५१.नागरी सुविधा १.२६ १.८५सार्वजनिक सुविधा ०.६६ ०.९७वाहतूक व संपर्क यंत्रणा ८.४४ १२.३६.प्राधिकरणाचा उपयोग काय?शहराभोवतीच्या ४२ गावांमध्ये पायाभूत सुविधांचा विकास व्हावा यासाठी कोल्हापूर क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन केले. मात्र, याला ना निधी, ना मनुष्यबळ यामुळे प्राधिकरण केवळ बांधकाम परवानगी देण्यापुरतेच मर्यादित राहिले. विकास प्राधिकरण म्हणजे ‘असून अडचण, नसून खोळांबा’ अशी स्थिती झाली आहे..ना विकसित क्षेत्रजागेचा वापर क्षेत्रफळ (चौरस किलोमीटर) एकूण जागेच्या किती टक्केशेती २०.५४ ३०.७रिक्त जागा ८.२० १२.०१पाणी क्षेत्र १.८४ २.७०.हद्दवाढ झाल्यास अनेक विकास प्रकल्प सुरू करता येतील. नवी मैदाने, उद्याने, नाट्यगृहे या सुविधाही उपलब्ध होतील. ज्या ठिकाणी सध्या महापालिकेच्या सेवा, सुविधा दिल्या जातात, अशी शहराच्या सीमेवरील गावे तरी शहरामध्ये समाविष्ट करणे क्रमप्राप्त आहे. हद्दवाढ झाल्यास ग्रामीण भागातील लोकांनाही महापालिकेच्या आरोग्य सुविधांचा चांगला लाभ मिळेल.- डॉ. अभिषेक साळुंखे, संभाजीनगर. शहराची हद्दवाढ ही काळाजी गरज आहे. वाढत्या लोकसंख्येला पायाभूत सुविधा देण्यासाठी आता महापालिकेकडे जागा नाही. त्यामुळे वाहतूक कोंडीसारख्या समस्या नित्याच्या झाल्या आहेत. शहराची हद्दवाढ झाल्यास नवे विकास प्रकल्प उभारणे शक्य होईल. याचा विचार करणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेऊन हद्दवाढ करावी.- अश्विन सरनाईक, संभाजीनगर .शहराजवळील बहुतांशी उपनगरे ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत येतात. मात्र, त्यांना पाणी महापालिका देते. तेथील सांडपाणी ओढ्यातून महापालिकेच्या प्रक्रिया प्रकल्पात जाते. त्यांना बससेवा महापालिका पुरविते. त्यामुळे या उपनगरांना शहरात समाविष्ट करावे. शहराची लोकसंख्या वाढली की, महापालिका क वर्गामध्ये जाईल. त्यामुळे शासनाचा अधिक निधी मिळेल.- उमेश कांबळे, संभाजीनगर .हद्दवाढ या प्रश्नांची मांडणी शहर आणि ग्रामीण अशा नकारात्मक संघर्षातून केली जाते. मात्र, हद्दवाढ झाल्यास अनेक सकारात्मक गोष्टी होतील. नव्या औद्योगिक वसाहती, आय. टी. पार्क यासाठी जमीन उपलब्ध होईल. त्यातून रोजगाराच्या संधी वाढतील. बँकिंगसारख्या सेवा क्षेत्राचा विस्तार होईल. पुणे, नवी मुंबई या शहरांसारख्या संधी आपल्यासाठी खुल्या होतील.- शीतल जोशी, गणेश कॉलनी, तपोवन. ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील उपनगरांत मोठ्या प्रमाणात रहिवासी क्षेत्र विकसित होत आहे. मात्र, तेथे नियोजनाचा अभाव दिसतो. यामुळे भविष्यात जेव्हा ही उपनगरे शहराशी जोडली जातील त्यावेळी तेथे अनेक गोष्टींचा अभाव असेल. घनकचरा प्रकल्प, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प तेथे नाहीत. त्यामुळे शहरालगतच्या उपनगरांचा सुनियोजित विकास होण्यासाठी हद्दवाढ गरजेची आहे.- पूजा सामंत, साळोखेनगर .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.