कोल्हापूर

Kolhapur City : हद्दवाढीअभावी कोल्हापूरचा श्वास कोंडला; विकास, उत्पन्न आणि भवितव्य धोक्यात

Urban Expansion Crisis : महापालिकेच्या स्थापनेपासून कोल्हापूर शहराची हद्द जशीच्या तशी असून, लोकसंख्या आणि नागरी गरजा मात्र झपाट्याने वाढल्या आहेत. यामुळे विकासासाठी जागाच उरलेली नाही.
ओंकार धर्माधिकारीसकाळ वृत्तसेवा
कोल्हापूर : शहरांची लोकसंख्या वाढली की शहराचा विस्तार होतो. त्यासाठी शहराची हद्द वाढवली जाते. पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरांची हद्दवाढ झाल्याने त्यांना नागरीकरणासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देता आल्या. कोल्हापूर शहर मात्र याला अपवाद ठरले.

